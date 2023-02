Cuando Joserra regañó a Martinoli por pelear con Luis García

José Ramón Fernández regañó a Martinoli por discutir con Luis García en "Los Protagonistas" (Fotos: ESPN // Tv Azteca)

Durante la época en la que José Ramón Fernández estuvo al frente de Los Protagonistas de TV Azteca, sus colaboradores no tenían espacio para hacer bromas o faltarse el respeto en las transmisiones del programa. La disciplina era una de las cualidades que marcaron el estilo de Joserra dentro de Azteca Deportes.

Pero, hubo una ocasión en la que Christian Martinoli rebasó los límites de José Ramón y discutió con Luis García al grado de ofenderse. Fue el propio Martinoli quien reveló los detalles de aquel incidente que le trajo como consecuencia un fuerte regaño por parte de Joserra.

Durante su participación para el programa de YouTube Manolo González TV, el cronista deportivo recordó cuando tuvo una discusión con el Doctor García a causa de un debate de futbol y que lo llevó a terminar en la oficina de José Ramón. Ocurrió días previos a la final del Mundial Corea-Japón 2002.

Christian Martinoli ofendió a Luis García durante el Mundial Corea-Japón 2002 (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

La plantilla de Los Protagonistas recién había integrado a García Postigo como analista deportivo, quien en 2001 le puso fin a su carrera como delantero profesional, motivo por el cual Joserra lo tenía en una preferencia diferente al resto del equipo, según Martinoli.

La discusión surgió a partir de que Martinoli cuestionó la calidad de Vicente del Bosque, quién en aquel momento era entrenador del Real Madrid, club al que sigue Joserra y que ha evidenciado su preferencia por los merengues.

“Yo tuve una discusión con García en un programa que estábamos haciendo protagonistas ahí en Corea. (Fue) por Vicente del Bosque, que ni siquiera estaba con España sino que dirigía al Real Madrid. Y nos mentamos la ma**** y cada que se toca algo del Madrid José Ramón era algo así como que lo estabas ofendiendo”, recordó.

José Ramón Fernández no toleraba los insultos en "Los Protagonistas" (Foto: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Martinoli y el Doctor García debatieron al respecto y en la pausa comercial el tema seguía vivo, por lo que ambos colaboradores de Azteca Deportes terminaron ofendiéndose. Y es que para Christian tal dinámica era habitual en el programa por lo que no esperó tener consecuencias.

“Entonces nos mentamos la ma**** en las pausas, lo mejor de los programas siempre han sido las pausas, lo que la gente no ve es lo mejor. Y más si estás con personajes como Faitelson, que son una pinche locura, una maravilla. Entonces nos reíamos mucho y nos insultábamos”, narró.

El error estuvo en que Joserra se involucró en el tema y no toleró la manera en que Christian Martinoli se expresó de Luis García.

“José Ramón se había calentado porque había criticado Del Bosque y (Luis) García no sé qué. Y a la pausa le dije ‘pues tú chin*** tu ma****’, ‘tú también’ (me respondió). Y (Joserra) dijo: ¡Ah! acabando te quiero ver en mi oficina’”

Una vez concluido el programa, el Deus Martinoli se dirigió a la oficina de quien era su jefe y lo escuchó. Ahí José Ramón Fernández le pidió respeto al ex jugador de Pumas por su trayectoria, así lo recordó Martinoli:

“Cuando pensé que me iba a cagotear, bueno sí me cagoteó y me dijo que no me metiera con Luis, que porque a Luis lo querían mucho, era un ex jugador, había que respetarlo”. Pero, Martinoli no se quedó callado y le respondió a Joserra recordándole que ambos compartían habitación en la cobertura del mundial.

“¡¿Cómo no lo voy a respetar si duermo en el cuarto con este ca***n?!, estoy en la misma habitación, esta es una discusión como cualquier otra, lo que pasa es que usted lo defiende más”, expresó.

El experimentado periodista deportivo negó aquella observación de Martinoli, por lo que dejó el tema en el olvido. Más tarde, cuando llegó el momento de asignar la programación para la final Brasil vs Alemania, José Ramón le dio a Christian Martinoli su primera final mundialista para narrar.