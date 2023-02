Tundieron a Isabel Arvide por no estar enterada de la llegada de rescatistas mexicanos a Turquía

Isbael Arvide primero ignoró la solictud de apoyo en Turquía por parte de la brigada Topos Tlatelolco (Foto: especial)

A pesar de que es una de las representantes de México en Turquía, Isabel Arvide, la polémica cónsul en Estambul, dio a conocer este miércoles que no sabía que la brigada “Topos Adrenalina Estrella” llegó al país euroasiático para apoyar en las labores de rescate, tras el terremoto de 7.8 grados ocurrido el pasado 6 de febrero y que ha dejado más de 7 mil muertos.

Del orgullo a Norma Piña por ‘romper protocolo’ al envío de ayuda a Turquía, el resumen de la mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia de prensa desde Palacio Nacional VER NOTA

Y es que la brigada mexicana publicó en twitter su arribo a territorio turco: “Nuestra célula de búsqueda y rescate ya se encuentra en Estambul, esperando la conexión hacia Dana”.

Al respecto y a través de un retweet , la ex asistente a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador escribió: “Que pena no saber que venían a Estambul, me hubiese gustado ir al aeropuerto y ponerme a sus órdenes”.

De la visita de Díaz-Canel a México a la acusación hacia Felipe Calderón, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles 08 de febrero VER NOTA

Esta respuesta provocó indignación entre un sinnúmero de usuarios, pues cuestionaron su capacidad para el cargo, debido a que ha mostrado estar poco enterada de lo que pasa con los compatriotas en dicha nación, a pesar de que tiene un sueldo mensual de de 97 mil 456 pesos brutos.

Que pena no saber que venían a Estambul, me hubiese gustado ir al aeropuerto y ponerme a sus órdenes... https://t.co/1C1Ptv4g0e — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) February 8, 2023

Incluso, algunos usuarios señalaron que su único mérito es ser “fiel” a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pensando incluso en términos de la 4T, el sueldo de una cónsul que no hace absolutamente nada importante para nadie sería más útil hasta para el tren maya o algo así”

“Ya reconoció que es 0% capacidad y 100% lealtad”, “Más ayuda la que no estorba”, “Más bien solo le hubiera gustado salir en la foto”, “Hasta parece que se está burlando”, “Cuando de pronto te das cuenta que eres absolutamente inútil”, fueron otras reacciones al respecto.

PRD explicó que el Plan B electoral es “una regresión democrática y atentado contra los derechos de las mujeres” Mujeres pertenecientes a dicho partido detallaron cuales podrían ser las afectaciones en los derechos de las mexicanas en caso de aprobarse VER NOTA

Cabe mencionar que hace un par de días la brigada “Topos Tlatelolco” denunció en la misma plataforma que buscó a Arvide Limón para gestionar un viaje de ayuda humanitaria en Turquía y sumarse a los trabajos de búsqueda de personas debajo de los escombros que dejó el sismo. Sin embargo, señalaron que no obtuvieron una respuesta de su parte, por lo que acudieron al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Cada día recibo 35 citas de personas que solicitan visas, renovación de pasaporte, poder notarial, acta de nacimiento entre otros trámites consulares. Esto únicamente con el apoyo de otro funcionario. Sume responder y escribir correos, atender hombres de negocios, cumplir con... https://t.co/cpqBtJNkow — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) February 8, 2023

Luego de viralizarse la denuncia, la cónsul se justificó argumentando que ella no era la “instancia”, sino la Embajada.

Al final, Ebrard intercedió y anunció en Twitter que se envió un equipo mexicano para iniciar la Misión Rescate y de asistencia en la búsqueda de personas.

Incluso, a las 10:53 horas de este miércoles informó que ya estaban en territorio turco y rumbo a Adiyaman:

“Equipo mexicano rumbo a Adiyaman , ciudad a la que han sido asignados por las autoridades turcas para apoyar los trabajos de rescate en curso. Estimamos su arribo alrededor de las 16 hrs (CDMX)”, escribió

Quién es Isabel Arvide

A pesar de decirse "periodista", Arvide Limón nunca ocultó su afinidad con AMLO (Foto: Isabel Arvide Limón / Twitter)

La ex “periodista” fue nombrada entre polémica cónsul en Estambul el 28 de julio de 2020 por la SRE, esto sin haber tenido ninguna experiencia diplomática, pero sí una constante presencia en las conferencias de prensa matutinas de López Obrador, en Palacio Nacional.

Por ejemplo, el analista político Alberto Tavira escribió en aquel entonces en su cuenta de Twitter: “La vida no es JUSTA ni en la Diplomacia. Para los diplomáticos de carrera la Ley del Servicio Exterior pide por lo menos Licenciatura. Para los designados por el Ejecutivo no es necesario. Por ello no importa que la nueva Cónsul en Estambul no tenga ninguna Cédula Profesional”.

Un cónsul es un funcionario del servicio exterior de un país, de carácter no político, que da información y propaganda administrada, aduanas, notarial y registro político.

Es el Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores quien le encarga al cónsul la tarea de asistir a los ciudadanos del país de origen en ciertas tareas, como la tramitación de los documentos que necesite para diversos fines, orientarlo para su defensa, en caso de necesitarlo, legalización de documentos oficiales (cuando existe esa posibilidad), poderes, fes de vida, certificados acreditativos de nacionalidad, otorgamiento y renovación de pasaportes, tramitación de documentos de identidad nacionales de su país o la promoción económica, cultural y turística.