Mayte Lascurain de Pandora contó que Mijares es el amor de su vida que la hizo sufrir

Manuel Mijares sostuvo una relación intermitente y "tormentosa" con Mayte Lascurain antes de casarse con Lucero (Foto: Instagram)

La década de los 80 en México vio surgir figuras en el medio del entretenimiento que hoy continúan con su trayectoria, es el caso de cantantes que emergieron y conquistaron a su público como Manuel Mijares y Pandora, grupo musical del cual una de sus integrantes y el “soldado del amor” tuvieron una tormentosa relación.

Antes de llegar al altar en 1997 con Lucero, cuando se transmitió en vivo la boda en cadena nacional de Televisa, Manuel Mijares vivió algunos romances con otras figuras de la escena, como Ilse Olivo, de Flans y Yuri, pero durante ocho años sostuvo una relación intermitente con Mayte Lascurain, integrante de Pandora.

La cantante de ¿Cómo te va mi amor? estuvo perdidamente enamorada de Mijares al grado de considerarlo “el amor de su vida”, como lo comentó en 2019 en el programa La Saga.

La falta de compromiso de Mijares legeneró mucho dolor a la cantante de Pandora (Foto: Twitter/@pandorafansm)

El tema ya había sido mencionado brevemente por la hermana de Isabel Lascurain, también integrante de Pandora, en ocasiones anteriores, pero fue en aquella entrevista con Adela Micha donde ahondó en el tema y reveló que sufrió mucho pues el cantante de El privilegio de amar sólo la buscaba cuando “estaba libre”.

Cuando la periodista le preguntó a Mayte por el amor de su vida, inmediatamente mencionó al padre de los dos hijos de Lucero y destacó que nunca tuvieron una relación seria, porque realmente ella “no le gustaba” a Mijares.

Y es que Manuel, por aquellos años que no fueron especificados por la integrante de Pandora, no pretendía consolidar un noviazgo formal, y sólo se acercaba a ella cuando estaba soltero, lo que le causó “muchas lágrimas” a la cantante.

Mayte continúa guardando un cariñoso recuerdo de la relación no formal que sostuvo con Manuel (Foto: Archivo)

“Este hombre me gusta muchísimo”, dijo lo que pensó al conocerlo, y poco después sostuvieron un romance intermitente antes de que ambos se casaran con otras parejas: Lucero y Fernando Iriarte, hijo de Maxine Woodside y ex esposo de Yuri.

“Manuel era un hombre muy mujeriego, me buscaba cuando estaba libre y luego volvía con otra. Yo lloraba, fue terrible. Ya lo perdoné. Ya le dije que nos iremos en la próxima vida”, contó entonces.

Mayte Lascurain lo aceptaba cada que volvía a su lado, y así permaneció durante ocho años sin afrontarlo. “Yo era entonces muy insegura y me daba mucho miedo que me dijera ‘no’”.

Fue en 1997 cuando Manuel se casó con Lucero, momento que sufrió la aún enamorada Mayte (Foto: Las Estrellas)

Pero la relación prosiguió así hasta que Mayte decidió cortar el lazo: “Vuelve a llamarme y le digo: ‘¿Qué crees? Ya no quiero’”, sin embargo no fue fácil para ella, al grado de desahogar su sentimiento en el estudio de grabación.

Y es que el tema Alguien llena mi lugar, incluído en el álbum Otra vez (1998) de Pandora, fue cantado con mucho sentimiento por la artista.

“Está totalmente cantado a Manuel porque así era, regresaba y ya había alguien. La canté llorando, se los juro; en el estudio en España yo cantaba llorando porque Manuel así era”, recordó.

El trío continúa vigente en 2023 y actualmente se encuentra de gira con Flans (Foto: Instagram)

Sin embargo, pronto llegó Fernando Iriarte a su vida, con quien se casó en medio de dudas, pues seguía amando a Manuel Mijares.

“Me encontré con un hombre que fue un novio muy padre que tuve, pero a mí nunca se me pasó Manuel de la cabeza y cuando me puso un anillo de compromiso dije ‘ay Jesús, ¿y cómo le hago?’. Entonces un día dije ‘no, no te puedes casar si estoy enamorada de otro’. Qué fuerte, ¿verdad?”.

El recuerdo que Lascurain mantiene actualmente por Manuel Mijares es de mucho cariño, y aunque destacó que ya no está enamorada de él, contó qué fue lo que la conquistó hace más de 20 años.

“Es buen hombre, es un tipazo. A mí no hay nadie en la vida que me haga reír más que él, que eso es muy importante en la pareja. Es muy divertido, yo lo quiero muchísimo. Ya no estoy enamorada de él, evidentemente”.