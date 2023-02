Amber Heard reapareció bailando una canción de Selena Quintanilla

La actriz fue captada al ritmo de uno de los grandes éxitos de la reina del Tex-mex. Crédito: TikTok/@bernardotriana1

Amber Heard visitó Guatemala y bailó al ritmo de Como la flor, uno de los mayores éxitos de Selena Quintanilla. En la grabación viral, la actriz de Aquaman (2018) lució movimientos de cadera y un dominio de la canción, pues pudo ejecutar las vueltas de manera muy acertada e incluso coreó las partes más conocidas de la canción.

El protagonista del video es un joven cuyo usuario de TikTok es @bernardotriana1, entre comentarios mencionó que Amber Heard fue muy agradable y alegre durante su visita, aunque la grabación se difundió el 2 de febrero, el divertido momento entre ambos habría ocurrido tiempo antes, lo cual no fue especificado por el internauta.

(TikTok/@bernardotriana1 e Instagram/@amberheard)

La actriz se encontraba en Latinoamérica para la grabación de la película In the Fire (En el fuego), en la que también actuará Eduardo Noriega. La trama de esta película de suspenso gira en torno a una pareja cuyo hijo tiene autismo, la familia deberá lidiar con el entorno, pues la aldea entera cree que el niño está poseido. Específicamente, Amber Heard encarnará a Grace Victoria Burnham, una psicóloga que ayudará a Don Márquez (Eduardo Noriega).

El joven que apareció en el video fue asistente de Amber Heard: “Ella habló español conmigo, todos tendrán sus opiniones respecto a ella, pero al final tuve una gran experiencia con ella, es una gran persona”, mencionó durante una transmisión en vivo. En otro de sus TikToks, Bernardo Triana incluso mostró los mejores momentos de su trabajo junto a la actriz.

Mientras ambos mostraban una evidente cercanía y complicidad física al bailar, al fondo se pudieron ver otras personas disfrutando la canción de la reina del tex-mex, quien fue asesinada en marzo de 1995.

Muchas personas incluso consideraron que esta era la “reaparición pública” de Amber Heard tras los conflictos legales que tuvo con su ex pareja, Johnny Depp, pues no se había dejado ver y la canción de la mexicana fue el pretexto perfecto para que se mostrara feliz, divertida y en un ambiente muy diferente a las fotografías virales en los juzgados.

(TikTok/@bernardotriana1)

Entre comentarios de usuarios, estos fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en varias redes sociales: “Ella es una mujer preciosa. Y se le nota más feliz”, “el que se la quede, pierde”, “La historia y los fans Irracionales han juzgado mal a Amber”, “esta es la verdadera Amber Heard”, “Amigo huye a tiempo”, “El favorito de Dios”, “Qué suerte tienen algunos”, “Ella podrá ser perversa pero es una mujer bellísima” o “Por ella si pierdo el juicio”.

Conflicto legal entre Amber Heard y Johnny Depp

Sus fans aseguraron que la Amber Heard feliz es la "verdadera" ( Dominique Charriau/WireImage)

Lo más reciente que se supo sobre el caso fue que los actores llegaron a un acuerdo, luego de que Amber fuera condenada a pagar 10 millones por difamar al protagonista de Piratas del Caribe.

La misma actriz anunció que no seguiría adelante con la apelación tras perder el juicio de difamación contra su ex marido, Johnny Depp.

De acuerdo con los abogados de Johnny, Benjamin Chew y Camille Vasquez, su ex pareja le pagará al actor USD 1 millón en vez de lo que había dictaminado un jurado que a principios de junio determinó que Heard difamó a Depp en su artículo de opinión sobre violencia doméstica para The Washington Post y la sentenció a pagar USD 10 millones a su ex esposo en daños.

Amber Heard no ha tenido muchas apariciones públicas tras lo sucedido con Johnny Depp (REUTERS/Tom Brenner)

“Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil de resolver el caso de difamación”, comienza el comunicado en Instagram. “Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando hablan. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar”.

Y agregó, “No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance”.