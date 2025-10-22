Animales y Mascotas

Grupo de ardillas llama la atención de un hombre y permite el rescate de una perra herida

Después de ser atropellada y arrastrarse más de un kilómetro en busca de ayuda, la canina fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria

Por Mariana Álvarez Torres

El grupo de animales silvestres
El grupo de animales silvestres alertó a un trabajador sobre la presencia de una mascota gravemente herida. (WikiCommons/Peter Trimming/GoFundMe)

La semana pasada, un constructor que transitaba por las calles de una zona residencial en Swindon, Inglaterra, se percató del inusual comportamiento de un grupo de ardillas que corría de un lado a otro emitiendo fuertes sonidos, aparentemente tratando de llamar la atención.

Desconcertado por la escena, el hombre decidió acercarse al lugar donde se concentraba la actividad de los pequeños mamíferos y descubrió a una perra en estado grave, oculta entre los arbustos de un jardín.

La canina, una labradora zorro rojo llamada Ruby, fue reportada desaparecida dos días antes, el domingo 12 de octubre, tras huir asustada durante un paseo en el parque rural Mouldon Park. Según la información publicada por su familia en una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, la mascota se extravió luego de separarse de su propietaria, iniciando una extensa búsqueda con el apoyo de voluntarios, drones, carteles y autoridades locales.

Al identificar a la perra herida como la misma que aparecía en un cartel de “se busca” visto previamente, el constructor contactó de inmediato al número telefónico proporcionado en el aviso, detalló el periódico colombiano El Espectador. De esa forma, la familia de Ruby fue informada sobre el paradero de su compañera canina y logró recibir atención médica urgente que le salvó la vida.

Ruby recorrió más de un kilómetro en busca de ayuda

De acuerdo con el relato de los propietarios en la página de recaudación, la canina fue atropellada por una furgoneta en la carretera Thamesdown Drive, poco después de desaparecer. No obstante, a pesar de las lesiones, logró arrastrarse más de un kilómetro y medio hasta refugiarse entre arbustos, donde permaneció oculta durante casi 48 horas.

“Después de dos días y noches de pesadilla, encontraron a Ruby. De alguna manera, logró arrastrarse después del accidente, intentando desesperadamente llegar a casa”, indicaron sus dueños en GoFundMe. “Estaba agotada, asustada y con un dolor inimaginable, pero viva”.

Así, el hallazgo de su can fue atribuido en gran parte al grupo de mamíferos que llamó la atención del constructor. De hecho, en declaraciones a la BBC, la propietaria de la perra, Tina Ward-Smith, reconoció el papel que estos animales desempeñaron en el rescate. “Tengo que agradecer a las ardillas y al constructor”, concluyó.

Una vez localizada, Ruby fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria, donde fue sometida a una cirugía de emergencia debido a heridas profundas en ambas patas traseras y una infección ósea, lo que ha complicado su proceso de recuperación.

El tratamiento veterinario de Ruby

Actualmente, la ‘lomito’ permanece bajo el cuidado del equipo veterinario de Eastcott Vets en Swindon. De acuerdo con el reporte proporcionado por la familia, en consecuencia de su situación médica, la perra se encuentra profundamente sedada, recibiendo tratamiento con analgésicos y antibióticos potentes.

“Sus dos patas traseras están muy dañadas, con heridas profundas que llegan hasta el hueso. Una pata tiene una infección ósea, que es actualmente su mayor batalla”, detallaron en GoFundMe. También señalaron que existe la posibilidad de que Ruby requiera la amputación de una extremidad o la pérdida de algunos dedos en la otra pata.

El costo estimado del tratamiento asciende a 15 mil libras esterlinas, es decir, 371 mil 850 pesos mexicanos, mientras que el seguro veterinario de la familia cubre únicamente seis mil 500 libras, equivalente a 160 mil pesos. Ante esta situación, se ha lanzado una campaña de financiación colectiva con el objetivo de alcanzar la cantidad.

“Esperamos que, con el increíble apoyo de la comunidad, podamos darle a Ruby la oportunidad que se merece”, indicaron. Asimismo, la familia manifestó su intención de donar cualquier excedente a las organizaciones que colaboraron en la búsqueda: DroneSAR for Lost Dogs UK y Southern Counties Lost Dog Tracking.

“Si, por algún milagro, recaudamos más de lo que Ruby necesita, los fondos restantes se donarán a estos increíbles voluntarios que nos ayudaron a buscarla día y noche para traerla a casa”, añadieron.

