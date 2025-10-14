El lado humano de Aaron Ramsey: el compromiso del futbolista de Pumas con la conservación animal

El mediocampista de los Pumas comparte momentos junto a rinocerontes, leones y su perro Halo, mostrando su amor y dedicación por la protección de las especies en peligro.(Instagram/Aaron Ramsey)

El mediocampista de los Pumas, Aaron Ramsey, no solo es reconocido por su desempeño en el campo, sino también por su profundo amor y compromiso con los animales, que ha demostrado a lo largo de su carrera apoyando activamente causas relacionadas con la conservación de especies en peligro de extinción.

Actualmente, la historia del futbolista galés se ha viralizado con la reciente desaparición de su perro Halo en San Miguel de Allende, lo que ha reflejado el lazo afectivo y la importancia que le da a los animales en su vida.

Sin embargo, esta no es la primera vez que muestra su compromiso por el bienestar animal, ya que desde sus inicios en Inglaterra, ha participado activamente en campañas para la conservación de ejemplares en riesgo de desaparecer, según reportes de periódicos ingleses como The Independent y Daily Mail.

A lo largo de su carrera, el galés ha compartido en sus redes sociales numerosas imágenes junto a rinocerontes, leones y perros, reflejando así su pasión y dedicación constante por la protección y el cuidado de la fauna.

La preocupación de Ramsey por el bienestar de los animales

Ramsey, organizador de un evento benéfico, comparte su experiencia en la sabana y hace llamado urgente a proteger a los animales de la caza por marfil y supuestos fines medicinales.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En 2015, Ramsey organizó un día de golf para recaudar fondos destinados a la Fundación Mundial para la Naturaleza, donde confesó en una entrevista para el diario británico The Independent que su cariño por los animales nació durante un safari que realizó en el pasado, donde se encariño profundamente con la fauna que allí encontró:

“Es una experiencia increíble estar en plena naturaleza, en la sabana, rodeado de hienas correteando, elefantes pisoteando... es una locura”, relató.

Sin embargo, en declaraciones para The Guardian, el mediocampista de los Pumas expresó su preocupación ante la situación crítica que enfrentan: “La situación actual que viven estos indefensos animales al ser asesinados por su marfil y por lo que la gente cree que son fines medicinales, me supera. Necesitamos realmente reflexionar sobre nosotros mismos y hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde”.

Aaron Ramsey y su compromiso con la conservación en el zoológico de Colchester

Aaron Ramsey en el zoológico de Colchester, mostrando su compromiso con la conservación y aprendiendo sobre la protección de especies en peligro. (Instagram: Aaron Ramsey)

En 2016, Roger Gower, un activista ambiental, trabajaba junto a las autoridades locales en operaciones para combatir la caza furtiva de elefantes. Durante una misión para proteger a estos animales en peligro de extinción en Tanzania, su helicóptero fue derribado por cazadores furtivos, resultando en su trágica muerte, según informó el diario británico Daily Mail.

Al enterarse de esta noticia, Ramsey manifestó su profunda preocupación por la amenaza que enfrentan los elefantes con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “”Obviamente, Roger fue derribado trágicamente y murió" y decidió visitar el zoológico de Colchester en Inglaterra para apoyar a estos animales en situación vulnerable.

Durante su visita al centro de animales, el futbolista aprendió sobre los retos diarios que enfrentan los trabajadores dedicados a frenar la caza furtiva de animales en peligro e intercambió experiencias con los cuidadores y especialistas, quienes le explicaron la importancia de cada esfuerzo en la conservación.

El mediocampista compartió la experiencia en sus redes sociales con una serie de fotos, donde se le observa interactuando con los animales, mostrando un acercamiento cercano y respetuoso hacia estas criaturas.

La desaparición de su perro

La familia de Aaron Ramsey ofrece recompensa por Halo, el perro desaparecido cerca de Hipsterrier en San Miguel de Allende. (IG Aaron Ramsey)

Actualmente, el jugador del equipo Pumas UNAM, atraviesa un momento complicado debido a la desaparición de su perro Halo en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La familia hizo un llamado a través de redes sociales para encontrar a su mascota, ofreciendo una recompensa a quien proporcione información valiosa que ayude a su localización:

“Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa. ¡Ayúdanos a que regrese con su familia!”, escribieron en una publicación en sus cuentas de Instagram tanto el jugador como Colleen Ramsey, esposa del integrante del cuadro universitario donde se muestra una foto del beagle.

La publicación ha generado una gran ola de solidaridad en redes sociales, con habitantes locales y seguidores del futbolista que han difundido la información para ayudar en la búsqueda.