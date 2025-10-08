Animales y Mascotas

Yorkshire Terrier llora por su primer día en una guardería canina y conmueve a miles de usuarios en Tiktok con su reacción

Los trabajadores deben separar al animal para que coma tranquilo, lejos del ruido y los demás perros, lo que le causa ansiedad por estar solo

Por Luis Mote

Ben, el cachorro Yorkshire Terrier,
Ben, el cachorro Yorkshire Terrier, expresa con un emotivo aullido su tristeza al separarse de su familia en su primer día de guardería, conmoviendo a miles en TikTok. (Tiktok: @nicoletteibarra00)

Ben, un cachorro Yorkshire Terrier, ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a su emotiva reacción tras su primer día en una guardería para perros.

Nicole Ibarra, su dueña, compartió el video en su cuenta de TikTok @nicoletteibarra00, donde se escucha al animal aullar desde una caseta, mostrando su tristeza por estar separado de su familia.

El clip no tardó en volverse viral, alcanzando más de 624,600 visualizaciones y 45,900 “me gusta”, conmoviendo a miles de internautas, quienes han destacado la importancia de la socialización temprana y el afecto hacia las mascotas.

La experiencia de Ben en la guardería: entre aullidos y nuevas rutinas

Ben come solo durante diez
Ben come solo durante diez minutos en la guardería para evitar molestias, pero su ansiedad por el “miedo a perderse algo” lo mantiene inquieto y melancólico. (Tiktok: @nicoletteibarra00)

En el video, la cuidadora se acerca con cautela a la caseta donde se escuchan los agudos aullidos de Ben, revelando al pequeño cachorro sentado solo dentro, mostrando su melancolía y cierta incomodidad ante su primer día en el lugar.

Ibarra explicó, en entrevista para The Dodo, que recientemente comenzó a llevarle la cena para que comiera en la guardería, algo que nunca antes había hecho: “Hace poco empezamos a llevarle alimento para que comiera allí, algo que nunca había hecho antes, y les dijimos que se la dieran a las cinco de la tarde”.

La desventaja de que Ben cene en la guardería es que su horario para consumir alimento coincide con la hora del recreo las 5 pm, por lo que los trabajadores deben separarlo para que pueda comer tranquilo.

Según comentó su dueña para The Dodo, Ben se queda solo unos diez minutos comiendo para reunirse nuevamente con el resto del grupo, sufriendo un caso de “FOMO” (miedo a perderse algo), que explica su ansiedad y comportamiento durante la cena.

Reacciones de usuarios y cuidados especiales para Ben

A pesar de sus aullidos,
A pesar de sus aullidos, Ben disfruta la guardería, aunque ahora pasa tiempo en casa de su abuela para recibir atención más personalizada cuando su dueña trabaja.(Tiktok/@nicoletteibarra00)

Tras la viralización del video, varios usuarios en TikTok expresaron su preocupación en los comentarios, sugiriendo que sería mejor dejar a Ben en casa, especialmente porque en el clip parecía estar atrapado en la caseta de la guardería.

Sin embargo, Nicole Ibarra aclaró que el lomito disfruta mucho jugando en la guardería y que, cuando no está allí, es un perro muy consentido en casa.

Algunos de los usuarios no se sorprendieron de que un Yorkshire Terrier fuera el protagonista de esos llantos, resaltando que es común en esta raza sufrir ansiedad por separación con comentarios como: “Sabía que era un Yorkshire Terrier antes de verlo, no les gusta mucho separarse de su dueño”

Actualmente, el perro se está quedando en la casa de su abuela mientras su ama trabaja, para recibir una atención más personalizada y dedicada.

¿Qué hacer si a tu perro le da ansiedad?

Mantener la calma y ofrecer
Mantener la calma y ofrecer cariño en un espacio tranquilo ayuda a los perros a superar momentos de ansiedad y pánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los ataques de pánico en los perros pueden ser difíciles de controlar, Purina recomienda una serie de estrategias efectivas para tranquilizarlo y ayudarle a superar cualquier situación difícil:

  1. Mantén la calma y una actitud positiva, ya que los perros perciben el estado emocional de su dueño y reflejan esa energía.
  2. Muéstrale afecto estando a su lado en un espacio tranquilo, ofreciéndole contacto físico y apoyo para brindarle seguridad.
  3. Proporcionale distracciones mediante juegos, paseos o juguetes estimulantes para mantener su mente ocupada y alejar la atención del miedo.
  4. Usa música suave, como reggae o rock tranquilo, que puede ayudar a relajar al perro y crear un ambiente calmado.
  5. Considera suplementos calmantes solo bajo recomendación veterinaria para casos leves de ansiedad.

Sin embargo, Purina menciona que es importante reconocer las situaciones que le provocan estrés al perro para evitarlas o minimizar su impacto y busca ayuda profesional si los ataques son frecuentes.

En estos casos, es recomendable consultar con un veterinario y un especialista en comportamiento para crear un plan personalizado que ayude a manejar y reducir su ansiedad de forma efectiva.

