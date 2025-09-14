K9 Loki, el perro policía que rescató a un niño y recibió un reconocimiento nacional

K9 Loki, Departamento de Policía Estatal de Michigan, Houghton Lake, MI. (American Kennel Club)

En junio de 2023, un perro pastor alemán del Departamento de Policía Estatal de Michigan logró localizar a un niño de 3 años que se encontraba perdido en una zona boscosa del condado de Roscommon. El menor había permanecido desaparecido durante al menos media hora antes de ser hallado.

El can de nombre Loki, junto con su compañero humano del cuerpo policial, rastreó el terreno boscoso y pantanoso hasta dar con el niño. La rápida respuesta permitió que el menor fuera encontrado a salvo y puesto bajo resguardo.

El caso no solo evidenció la efectividad del trabajo de los binomios caninos en operaciones de búsqueda y rescate, sino que también reforzó el reconocimiento hacia la trayectoria de este sabueso como perro de servicio.

Trayectoria y reconocimientos

K9 Huk, Oficina del Sheriff de Jacksonville, Jacksonville, FL. (American Kennel Club)

El agente Whited, asignado al puesto de Houghton Lake, asumió en 2017 la responsabilidad de adiestrar a Loki, entonces un pastor alemán de un año de edad. Actualmente, el perro tiene 9 años y continúa en servicio activo junto a su guía.

De acuerdo con el American Kennel Club (AKC, por sus siglas en inglés), “K9 Loki es muy obediente y amigable con los miembros de la comunidad y un favorito entre los miembros asignados al puesto”.

En 2023, el can recibió el premio Paw of Courage del AKC, una distinción que también fue otorgada a su compañero K9 Huk, otro pastor alemán de la Oficina del Sheriff de Jacksonville. Este último resultó herido de gravedad en 2022 durante una persecución, fue sometido a múltiples cirugías y, tras perder una pata delantera, se retiró del servicio luego de casi seis años de trayectoria.

¿Qué es el entrenamiento K-9 para perros?

La can, llamada Georgia, era una sabuesa de raza San Huberto y formaba parte del equipo K-9 del departamento policial. (Infobae / Jovani Pérez)

De acuerdo con la Asociación Canina Policial de Estados Unidos (USPCA), este tipo de entrenamiento va mucho más allá de la obediencia básica ya que los perros K-9 son preparados para realizar tareas específicas y altamente especializadas, como:

Detección de sustancias: Narcóticos, explosivos, armas, dinero o incluso restos humanos.

Rastreo y búsqueda: Localización de personas desaparecidas, sospechosos fugitivos o supervivientes en zonas de desastre.

Protección y control: Intervención en arrestos, defensa del manejador, control de multitudes o neutralización de amenazas.

Obediencia avanzada: Responder con precisión a órdenes verbales y gestuales, incluso en situaciones de estrés o ruido.

Trabajo en equipo con el manejador: Los entrenadores K-9 no solo entrenan al perro, también preparan al agente o persona que trabajará directamente con él, enseñándole cómo comunicarse y actuar en conjunto.

¿Qué razas suelen entrenarse?

Algunas de las razas más comunes para el trabajo K-9 incluyen: Pastor alemán, pastor belga malinois, labrador retriever, rottweiler y san huberto (Bloodhound, especialmente para rastreo).

Estos cánidos suelen pasar por meses de entrenamiento intensivo antes de ser asignados a un equipo. También tienen entrenamientos continuos para mantener sus habilidades activas.

¿Quién entrena a los K-9?

Los entrenadores K-9 son profesionales especializados que dominan técnicas de adiestramiento avanzado, comportamiento canino, detección de olores y manejo operativo. Muchos trabajan en academias, escuelas de formación policial o empresas privadas certificadas.