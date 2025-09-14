Animales y Mascotas

K9 Loki, el perro policía que rescató a un niño y recibió un reconocimiento nacional

El entrenamiento K-9 prepara a los perros para detección de sustancias, rastreo, protección y obediencia avanzada

Por Alexander Ortiz

Guardar
K9 Loki, Departamento de Policía
K9 Loki, Departamento de Policía Estatal de Michigan, Houghton Lake, MI. (American Kennel Club)

En junio de 2023, un perro pastor alemán del Departamento de Policía Estatal de Michigan logró localizar a un niño de 3 años que se encontraba perdido en una zona boscosa del condado de Roscommon. El menor había permanecido desaparecido durante al menos media hora antes de ser hallado.

El can de nombre Loki, junto con su compañero humano del cuerpo policial, rastreó el terreno boscoso y pantanoso hasta dar con el niño. La rápida respuesta permitió que el menor fuera encontrado a salvo y puesto bajo resguardo.

El caso no solo evidenció la efectividad del trabajo de los binomios caninos en operaciones de búsqueda y rescate, sino que también reforzó el reconocimiento hacia la trayectoria de este sabueso como perro de servicio.

Trayectoria y reconocimientos

K9 Huk, Oficina del Sheriff
K9 Huk, Oficina del Sheriff de Jacksonville, Jacksonville, FL. (American Kennel Club)

El agente Whited, asignado al puesto de Houghton Lake, asumió en 2017 la responsabilidad de adiestrar a Loki, entonces un pastor alemán de un año de edad. Actualmente, el perro tiene 9 años y continúa en servicio activo junto a su guía.

De acuerdo con el American Kennel Club (AKC, por sus siglas en inglés), “K9 Loki es muy obediente y amigable con los miembros de la comunidad y un favorito entre los miembros asignados al puesto”.

En 2023, el can recibió el premio Paw of Courage del AKC, una distinción que también fue otorgada a su compañero K9 Huk, otro pastor alemán de la Oficina del Sheriff de Jacksonville. Este último resultó herido de gravedad en 2022 durante una persecución, fue sometido a múltiples cirugías y, tras perder una pata delantera, se retiró del servicio luego de casi seis años de trayectoria.

¿Qué es el entrenamiento K-9 para perros?

La can, llamada Georgia, era
La can, llamada Georgia, era una sabuesa de raza San Huberto y formaba parte del equipo K-9 del departamento policial. (Infobae / Jovani Pérez)

De acuerdo con la Asociación Canina Policial de Estados Unidos (USPCA), este tipo de entrenamiento va mucho más allá de la obediencia básica ya que los perros K-9 son preparados para realizar tareas específicas y altamente especializadas, como:

  • Detección de sustancias: Narcóticos, explosivos, armas, dinero o incluso restos humanos.
  • Rastreo y búsqueda: Localización de personas desaparecidas, sospechosos fugitivos o supervivientes en zonas de desastre.
  • Protección y control: Intervención en arrestos, defensa del manejador, control de multitudes o neutralización de amenazas.
  • Obediencia avanzada: Responder con precisión a órdenes verbales y gestuales, incluso en situaciones de estrés o ruido.
  • Trabajo en equipo con el manejador: Los entrenadores K-9 no solo entrenan al perro, también preparan al agente o persona que trabajará directamente con él, enseñándole cómo comunicarse y actuar en conjunto.

¿Qué razas suelen entrenarse?

Algunas de las razas más comunes para el trabajo K-9 incluyen: Pastor alemán, pastor belga malinois, labrador retriever, rottweiler y san huberto (Bloodhound, especialmente para rastreo).

Estos cánidos suelen pasar por meses de entrenamiento intensivo antes de ser asignados a un equipo. También tienen entrenamientos continuos para mantener sus habilidades activas.

¿Quién entrena a los K-9?

Los entrenadores K-9 son profesionales especializados que dominan técnicas de adiestramiento avanzado, comportamiento canino, detección de olores y manejo operativo. Muchos trabajan en academias, escuelas de formación policial o empresas privadas certificadas.

Temas Relacionados

K9 LokiK9 HukEEUUHéroe de guerraAnimalesMascotasNoticias

Últimas Noticias

Supermercado en EEUU niega la entrada a un caimán de apoyo emocional por no cumplir con la ley

Wesley Silva adquirió al reptil de un vecino que ya no podía cuidarlo y ahora pasa sus días en una piscina al aire libre y las noches en una bañera

Supermercado en EEUU niega

Autoridades en Oregon rescatan a 44 caniches de una fábrica de cachorros

Cuando llegaron al lugar donde se encontraban los perros, oficiales percibieron un fuerte olor a orina y se dieron cuenta de las pobres condiciones en las que vivían los canes

Autoridades en Oregon rescatan a

El caballo de paso peruano: un símbolo cultural y artístico del país

Llegó al territorio durante la conquista española y se formó a partir del mestizaje de caballos andaluces y berberiscos

El caballo de paso peruano:

El caballo Ardenner: una de las razas de tiro más antiguas y resistentes del mundo

Tiene un temperamento dócil y confiable, además de gran resistencia para labores agrícolas y forestales

El caballo Ardenner: una de

Pacman, el inseparable compañero de entrenamientos de Manny Pacquiao

Durante más de una década, Pacman fue la “mascota oficial” del boxeador filipino y símbolo de la lealtad que marcó su trayectoria fuera del ring

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: la brutal agresión de

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

Tragedia en la Ruta 215: murió un reconocido deportista y preparador físico platense tras un violento vuelco en Brandsen

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Milei participó por video de un acto de Vox en Madrid, se comparó con Charlie Kirk y dijo que defiende “con uñas y dientes” su gestión

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo golpe de Ucrania en

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Hallan tres esculturas que revelan que relatar historias comenzó, al menos, en el Neolítico

Polémica en Japón: retiran estatuas de mujeres desnudas de los espacios públicos

Crisis en Nepal: la primera ministra interina prometió “acabar con la corrupción”

TELESHOW
Camilota rompió en llanto en

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Fiesta, spa y noviazgo confirmado: Tamara Báez celebró los 4 años de Jamaica y selló su vuelta con Thiago Martínez

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación