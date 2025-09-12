Animales y Mascotas

Caballos Brumby: los equinos salvajes que habitan en Australia

La especie enfrenta el riesgo de desaparecer en estado salvaje por los planes de control poblacional

Por Alexander Ortiz

Guardar
El Brumby es un caballo
El Brumby es un caballo salvaje originario de Australia, descendiente de ejemplares domésticos liberados desde el siglo XVIII. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los caballos Brumby forman parte del paisaje australiano desde hace más de dos siglos. Aunque no constituyen una raza definida, se les considera un conjunto de caballos salvajes descendientes de ejemplares domésticos que fueron abandonados o liberados con el paso del tiempo. Su presencia ha marcado tanto la historia del país como su entorno natural.

De tamaño reducido y temperamento indómito, este tipo de equinos han desarrollado características físicas adaptadas a las condiciones extremas de los montes australianos. Estos animales, sin embargo, también han generado controversia por su impacto en los ecosistemas locales, al competir por alimento con el ganado y otras especies nativas.

En la actualidad, la supervivencia de los también conocidos como Brumbies enfrentan un dilema. Por un lado, son vistos como parte del patrimonio cultural australiano, pero al mismo tiempo las autoridades los consideran una amenaza ambiental debido a la sobrepoblación. Esta situación ha derivado en políticas de control que ponen en riesgo su permanencia.

Origen e historia de los Brumby

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los caballos llegaron a Australia con los primeros colonos europeos en el siglo XVIII. Durante la fiebre del oro de 1851 se importaron más ejemplares para labores de carga y transporte, pero al agotarse el mineral muchos mineros liberaron a sus animales. Con el tiempo, estos caballos se adaptaron a la vida salvaje.

Su número creció de manera sostenida y, pese a no provenir de una crianza planificada, los descendientes mostraron resistencia y fortaleza. De acuerdo con registros históricos, durante la guerra de los Bóers y la Primera Guerra Mundial se capturaron caballos Brumby en distintas regiones de Australia para integrarlos a los regimientos de caballería. Al concluir los conflictos, muchos fueron nuevamente liberados.

El sitio de la Oklahoma State University señala que “los caballos Brumbies rara vez presentan un tamaño, conformación o color uniformes. Esto se debe a que las yeguas domésticas pueden escaparse y unirse a manadas de caballos salvajes. Además, originalmente eran de raza mixta, incluyendo caballos de tiro australianos y pura sangre”.

Características y situación actual

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

Este tipo de ejemplares suelen medir entre 145 y 155 centímetros. Por las condiciones de escasez de alimento y el clima, desarrollan cuerpos pequeños y delgados, con poca musculatura. Su pelaje suele ser negro o marrón, y se les describe como animales desconfiados frente a los humanos, lo que los hace poco aptos para la equitación tradicional.

En cuanto a su reproducción, las yeguas alcanzan la pubertad entre los 15 y 24 meses, mientras que los machos lo hacen entre los 14 y 18 meses. El ciclo estral dura 21 días y el celo se extiende por un promedio de cinco. La gestación puede prolongarse de 335 a 350 días, según información de estudios veterinarios.

La expansión de las manadas en áreas rurales ha generado tensiones con la ganadería y la fauna autóctona. Debido a que compiten por los recursos, las autoridades australianas han implementado planes de control que incluyen la caza y eliminación de ejemplares. Estas prácticas, de acuerdo con expertos, representan un riesgo de que la especie desaparezca en estado salvaje, pese a que para muchos habitantes sigue siendo un símbolo de la historia del país.

Temas Relacionados

Caballo BrumbyRazas de caballosAustraliaAnimalesMascotasNoticias

Últimas Noticias

La incomprendida amistad de Pebbles y Charlie, una cerda que superó la ceguera, y un pato abandonado

Rescatada del matadero, la mamífero encontró consuelo y compañía con la llegada de un ave que comparte la tristeza de un pasado difícil

La incomprendida amistad de Pebbles

¿Qué es la modalidad Fospice? El programa de acogida para dar una muerte digna a animales con enfermedades terminales

La iniciativa Fospice avanza como respuesta a la saturación de refugios y la falta de alternativas dignas para perros y gatos sin posibilidad de cura

¿Qué es la modalidad Fospice?

Familia regresa a mascota con cáncer terminal al refugio; pero su historia dio un giro inesperado

El voluntario Mo Hussain, quien la cuidó tras su rescate inicial, decidió adoptarla bajo la modalidad de fospice

Familia regresa a mascota con

Algunos tiburones contienen la respiración para sobrevivir en las profundidades, la ciencia explica el motivo

El estudio revela cómo estos animales logran mantener su temperatura corporal y evitar el colapso fisiológico durante inmersiones extremas

Algunos tiburones contienen la respiración

El efecto del cloro en los gatos: veterinario explica por qué los atrae y qué riesgos enfrentan

Aunque el cloro y la lejía suelen cautivar a los felinos gracias a sus compuestos químicos, especialistas advierten que su ingesta o inhalación en exceso puede ser peligrosa

El efecto del cloro en
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 alimentos con probióticos que

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Aceite de orégano, el aliado potencial contra bacterias

Renunció la fiscal del caso de Lian, el nene de 3 años desaparecido en Córdoba hace más de seis meses

La protesta virtual de la UBA contra el veto de Milei: cerró la web oficial y las de casi todas las facultades

Las acciones y los bonos profundizan la caída mientras el dólar roza el techo de la banda cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
Monitoreo de precios y flexibilidad:

Monitoreo de precios y flexibilidad: las claves para reducir costos en vuelos de temporada alta

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Cómo se vive en Brasil el día posterior a la condena contra Jair Bolsonaro

“Un país bañado en sangre”, el libro de Paul Auster sobre armas y tragedia que partió de una historia familiar

Cuando la retórica sustituye a la diplomacia

TELESHOW
Los emotivos posteos de las

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”

Fer Metilli recordó su llamativo debut en el cine: “¡Se me ve la espalda!”

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor