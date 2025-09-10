Animales y Mascotas

Pareja en Brooklyn celebra un peculiar ‘Bark Mitzvá’ para Frankie, una pug de 13 años

La originalidad del evento, la participación de la comunidad y la difusión en plataformas digitales convirtieron la fiesta de esta perrita en un fenómeno viral

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Una pareja de Williamsburg organizó una fiesta temática inspirada en el Bar Mitzvá judío para su mascota Frankie. (TikTok: @nicolettemason)

En Williamsburg, Brooklyn, un adorable pero poco convencional evento capturó la atención de miles de internautas en redes sociales, se trata del “Bark Mitzvá” de Frankie, una pug que recientemente celebró su cumpleaños número trece rodeada de amor, amigos y una fiesta inspirada en la tradición judía.

Sus dueñas, Nicolette Mason, @nicolettemason en TikTok, y su pareja Nina, decidieron hacer homenaje a su fiel compañera organizando una celebración que evocara el tradicional Bar Mitzvá judío, rito de paso que marca la mayoría de edad religiosa a los 13 años, no obstante, el nombre del evento es un ingenioso juego de palabras entre “Bar Mitzvá” y “bark”, la onomatopeya inglesa que representa el ladrido de los perros.

“Mazel tov, Frankie”, podía leerse en el pastel personalizado de la perrita, una frase hebrea, usada comúnmente para expresar felicitaciones en eventos significativos y la cual fue apenas uno de los muchos elementos festivos. La celebración, llena de alegría, ternura y, sobre todo, respeto, fue una muestra del profundo vínculo emocional que muchas personas tienen con sus mascotas y de cómo estas pueden ocupar un lugar central en la vida y las tradiciones de sus dueños.

¿Cómo fue la celebración?

El evento, organizado por sus
El evento, organizado por sus dueñas, incluyó pastel temático, bailes tradicionales y una rifa. (TikTok: @nicolettemason)

La fiesta se llevó a cabo en el patio de la casa de la pareja, el cual fue decorado especialmente para la ocasión. En un video publicado por Nicolette en su cuenta de TikTok, se puede ver que no faltó ningún detalle: desde un pastel temático hasta una mesa de platillos variados y coloridos, todo ambientado para celebrar a Frankie, la estrella del día.

Uno de los momentos más entrañables fue cuando los asistentes, tomados de la mano, bailaron la Hora, una danza circular tradicional en celebraciones judías. Esta escena provocó comentarios positivos de miles de usuarios en redes sociales. En particular, una vecina llamada Claire (@clairemack04) compartió su punto de vista del evento en TikTok, aportando una mirada aún más divertida y espontánea a la celebración, lo que ayudó a viralizar aún más el Bark Mitzvá.

Respecto a dicho video, una usuaria resumió el sentir de muchos al comentar: “Como judía sin hijos que ha tenido carlinos la mayor parte de su vida, no puedo expresarles lo feliz que estaría si fueran mis vecinos”.

Además de emocionar a la comunidad local, el evento también trascendió a través de internet. De hecho, Nicolette y Nina decidieron compartir la alegría con una rifa especial en TikTok e Instagram, sorteando una bolsa de regalos sobrante del evento. Para participar, los usuarios solo deben dejar un comentario mencionando algo o alguien que les haya traído alegría recientemente. Según anunciaron, Frankie elegirá al ganador el viernes 12 de septiembre utilizando un generador de números aleatorios.

Qué es un Bar o Bat Mitzvá en el judaísmo

El Bar Mitzvá es una
El Bar Mitzvá es una ceremonia que marca el momento en que un joven judío alcanza la mayoría de edad religiosa. (WikiCommons/Eli)

El Bar Mitzvá, de acuerdo con la Revista Morasha, es una ceremonia que marca el momento en que un joven judío, al cumplir 13 años, alcanza la mayoría de edad religiosa y es considerado lo suficientemente maduro para ser responsable de sus acciones dentro del judaísmo. Para las niñas, esta transición ocurre generalmente a los 12 años y se denomina Bat Mitzvá.

El término Bar/Bat Mitzvá significa literalmente “hijo/hija de los mandamientos”. A partir de este momento, el joven o la joven se convierten en miembros activos de la comunidad religiosa, con todos los deberes y derechos que eso implica. Este rito de paso se celebra tradicionalmente con una lectura de la Torá en la sinagoga, seguida de una fiesta con familiares y amigos.

Aunque Frankie es, por supuesto, una perrita y no participa de obligaciones religiosas, sus dueñas quisieron rendir homenaje a esta importante tradición judía de una forma cariñosa, por ello, su Bark Mitzvá, más allá de ser un evento viral, representa la integración de valores culturales, afecto por las mascotas y el deseo de compartir la felicidad con una comunidad más amplia.

Temas Relacionados

Bar MitzváperrosanimalesmascotasNoticias

Últimas Noticias

Elefanta de 43 años se vuelve viral al ser ayudada por una pala cargadora tras aparatosa caída

Miles de usuarios reaccionaron con humor y ternura al ver cómo un equipo especializado actuó con rapidez para levantar a un animal en problemas

Elefanta de 43 años se

La tierna amistad de Reptoria y Jessie, la dragón barbudo que se convirtió en el “bebé” sobreprotegido de una chihuahua

Miles de personas en TikTok siguen la cuenta de su dueña, donde documenta la peculiar y afectuosa relación entre sus mascotas

La tierna amistad de Reptoria

La conmovedora historia de la mujer que acompañó a una cachorra hasta sus últimas horas y promete cuidar a sus hermanos

La rescatista escuchó los llantos de unos caninos que buscaban a su madre y actuó rápido para salvarlos, brindándoles cuidados y acompañamiento hasta encontrarles un hogar

La conmovedora historia de la

Gato se hace viral en TikTok por su reacción al descubrir que la dueña no está en casa

Una amiga cercana de la familia intentó calmar al felino explicándole que su mamá tuvo que viajar para ver a su padre, pero el gato mostró una reacción que llamó la atención de los usuarios en redes sociales

Gato se hace viral en

La desgarradora historia de ‘Milagro’, una perrita embarazada que dio a luz después de recibir nueve disparos

Rescatada al borde de una carretera en México, tras ser brutalmente atacada, logró dar vida a seis cachorros sanos

La desgarradora historia de ‘Milagro’,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: suben la Bolsa y

Mercados: suben la Bolsa y los bonos en una rueda clave por la licitación del Tesoro

Milei reúne a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

Extienden la prisión preventiva de Jones Huala y encuadran la investigación como “caso complejo”

El próximo lunes el Presidente hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos afirmó que las

Estados Unidos afirmó que las medidas de España contra Israel “envalentonan a los terroristas”

La lengua balística del camaleón podría inspirar robots para eliminar coágulos sanguíneos

Científicos descrubrieron tres nuevas especies de peces caracol en aguas profundas de California

Un adelanto del libro de Kamala Harris revela detalles inéditos sobre la campaña presidencial de 2024

“Cada día hay más mujeres peruanas haciendo empresa y generando millones de puestos de trabajo”

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo se

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”

La sugerente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi cuando reemplazó sus tatuajes por un lobo

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería