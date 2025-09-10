Animales y Mascotas

La tierna amistad de Reptoria y Jessie, la dragón barbudo que se convirtió en el “bebé” sobreprotegido de una chihuahua

Miles de personas en TikTok siguen la cuenta de su dueña, donde documenta la peculiar y afectuosa relación entre sus mascotas

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
La relación entre Jessie, una
La relación entre Jessie, una chihuahua, y Reptoria, un dragón barbudo, cautiva a miles en TikTok por su vínculo afectuoso y protector. (TikTok: @carolyn2216)

En un hogar donde conviven especies poco habituales, Jessie, una perrita chihuahua, y Reptoria, una dragón barbudo, han establecido un vínculo tan afectuoso que ha llamado la atención de miles de personas en TikTok, donde Carolyn, dueña de ambas mascotas, comparte las aventuras de esta peculiar familia.

La mujer, de quien se desconoce el apellido, relató para The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, que la pequeña Jessie actúa como un guardián personal para Reptoria, cuya diminuta estatura provoca en la chihuahua la necesidad de mantener a todos alejados de su compañera reptil y jamás quitarle un ojo de encima.

“Jessie es súper protectora con Raptoria. Como es tan pequeña, siente la necesidad de protegerla”, explicó Carolyn, quien comparte en la cuenta de TikTok @carolyn2216 la convivencia de sus animales con una audiencia que supera los 13 mil seguidores.

En el mismo hogar residía Zeus, un American Pitbull Terrier que, a pesar de su tamaño imponente, es descrito por su cuidadora como un animal cariñoso y respetuoso. Carolyn relató que la chihuahua reaccionaba especialmente cuando el enorme cánido se aproximaba a Reptoria: “Zeus es el más grande, así que en cuanto se acerca, Jessie se pone muy protectora. Como también es el más cariñoso, él entiende que Jessie solo está cuidando a Raptoria”.

Una amistad a primera vista

La dinámica entre una perrita
La dinámica entre una perrita y su compañera reptil es compartida por su dueña en redes sociales. (TikTok: @carolyn2216)

La mujer explica en entrevista con The Dodo que la conexión entre ambas fue evidente desde el primer encuentro. Recuerda que, para evitar posibles accidentes, Carolyn introdujo a Reptoria en un contenedor de plástico transparente para presentarla a los perros, no obstante, mientras los demás lomitos mostraron poco interés, Jessie permaneció atenta y vigilante durante horas. “En ese momento, supimos que había algo muy diferente en esa relación”, recordó.

A medida que pasaba el tiempo, la relación se fortaleció. Actualmente, Jessie y Reptoria son inseparables: duermen juntas, juegan y comparten momentos de tranquilidad. “Ahí está tu bebé”, es una expresión recurrente cuando colocan a Reptoria cerca de Jessie.

La chihuahua responde con entusiasmo y atención, reflejando un afecto genuino que trasciende la diferencia de especies. Pero lo más importante es que, según Carolyn, el cariño es mutuo.

Aunque el amable Pitbull falleció recientemente, este trío, en compañía de otros dos chihuahuas similares a Jessie, son un claro ejemplo de que la convivencia pacífica y afectuosa entre animales de distintas especies y tamaños es posible bajo condiciones adecuadas de cuidado y supervisión.

¿Los perros y los reptiles pueden llevarse bien?

Con una buena guía y
Con una buena guía y vigilancia constante, es posible establecer vínculos sólidos entre mascotas de especies diferentes. (TikTok: @carolyn2216)

La convivencia entre mascotas de especies distintas puede parecer poco probable, sin embargo, con una guía adecuada, es factible establecer relaciones positivas entre animales tan distintos. Incluso, de acuerdo con el blog especializado Spot Pet, existen algunas especies de reptiles que presentan un comportamiento más compatible con perros y gatos domésticos.

Los animales más recomendados para este tipo de convivencia son los dragones barbudos, los geckos leopardo y los eslizones de lengua azul, los cuales, gracias a su temperamento tranquilo y predecible, tienen mayor probabilidad de adaptarse a entornos compartidos con otras mascotas.

Es importante destacar que el proceso de socialización entre un reptil y un perro debe ser progresivo y siempre supervisado. Spot Pet recomienda observar las interacciones durante al menos las primeras doce reuniones. “Esto te permitirá estar preparado para intervenir y solucionar la situación si algo sale mal”, señala la publicación. La novedad de un animal de otra especie puede generar confusión en ambas mascotas, por lo que es fundamental prestar atención a sus reacciones.

Incluso si la presentación inicial entre los animales transcurre sin problemas, es recomendable repetir el proceso varias veces y variar ligeramente el entorno en cada ocasión, lo que contribuye a que las mascotas se familiaricen en contextos distintos y aprendan a relacionarse de forma más natural.

Entre los reptiles mencionados, el dragón barbudo destaca como una de las opciones más idóneas para hogares con otras mascotas. Originario de Australia, este lagarto posee un comportamiento dócil, carácter sociable y curiosidad natural. Además, se comunica mediante una variedad de gestos físicos, como el uso de la lengua para explorar su entorno o movimientos específicos como asentir con la cabeza o inflar su barba, la cual puede tornarse negra si se siente amenazado.

Temas Relacionados

dragón barbudoperrosanimalesmascotas

Últimas Noticias

La conmovedora historia de la mujer que acompañó a una cachorra hasta sus últimas horas y promete cuidar a sus hermanos

La rescatista escuchó los llantos de unos caninos que buscaban a su madre y actuó rápido para salvarlos, brindándoles cuidados y acompañamiento hasta encontrarles un hogar

La conmovedora historia de la

Gato se hace viral en TikTok por su reacción al descubrir que la dueña no está en casa

Una amiga cercana de la familia intentó calmar al felino explicándole que su mamá tuvo que viajar para ver a su padre, pero el gato mostró una reacción que llamó la atención de los usuarios en redes sociales

Gato se hace viral en

La desgarradora historia de ‘Milagro’, una perrita embarazada que dio a luz después de recibir nueve disparos

Rescatada al borde de una carretera en México, tras ser brutalmente atacada, logró dar vida a seis cachorros sanos

La desgarradora historia de ‘Milagro’,

Elefanta de 43 años se vuelve viral al ser ayudada por una pala cargadora tras aparatosa caída

Miles de usuarios reaccionaron con humor y ternura al ver cómo un equipo especializado actuó con rapidez para levantar a un animal en problemas

Elefanta de 43 años se

De la basura a la libertad: así fue como una zarigüeya logró sobrevivir gracias a esta mujer

El caso permitió visibilizar la importancia de las zarigüeyas en los ecosistemas y desmentir mitos en torno a ellas

De la basura a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El emotivo recuerdo de la

El emotivo recuerdo de la argentina asesinada durante el atentado en Jerusalén: “Era una persona maravillosa, súper dulce”

El campo reclama por la falta de obras para el sector en los últimos 40 años y hay alerta por las inundaciones

El embajador argentino en EEUU relativizó las deportaciones: “El número de argentinos es infinitésimo”

Y﻿PF busca sumar dos nuevos socios al proyecto de GNL, descarta impacto de las elecciones y piensa en una mega inversión en Buenos Aires

Día del Maestro 2025: ¿a quiénes afecta la fecha y en qué establecimientos no habrá clases?

INFOBAE AMÉRICA
Ella mide 2,06 metros y

Ella mide 2,06 metros y él 1,62: la influencer más alta del mundo revela los estigmas que enfrenta con su pareja

EEUU subasta el mega yate Amadea, una lujosa embarcación confiscada a un oligarca de Vladimir Putin

El impactante video de cómo quedó el hotel Hilton de Katmandú tras las protestas que derrocaron al gobierno en Nepal

Jeanine Añez: “Fue muy fácil quitarme la libertad y está siendo muy difícil recuperarla”

Qué dice el artículo 4 de la OTAN que Polonia pide activar para defenderse de Rusia

TELESHOW
Siguen los reconocimientos para Charly

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería

El consejo de Sabrina Rojas a Chechu Bonelli luego de su separación: “Un día levantás la cabeza y sos feliz”

Catalina Gorostidi relató el momento más difícil que pasó durante su lucha contra los trastornos alimenticios

Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan Gatti y los magistrados del Juicio a las Juntas recibirán el doctorado Honoris Causa en FIC.UBA 2025