Animales y Mascotas

La población de rinocerontes negros se recupera: “Una victoria para esta especie en grave peligro”

Este mamífero habita en 12 países de África y su población se estima en alrededor de 6 mil 788 ejemplares

Por Alexander Ortiz

Guardar
La población mundial de todas
La población mundial de todas las especies de rinocerontes se estima en aproximadamente 26 mil 700 animales. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La población de rinocerontes negros, una especie en peligro crítico de extinción, ha registrado un aumento en su número, de acuerdo con el informe global más reciente de la Fundación Internacional del Rinoceronte, publicado el 7 de agosto.

La organización calificó este repunte como “una victoria para esta especie en grave peligro”, resaltando que el conteo se basa en datos recopilados por grupos especializados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la autoridad mundial en especies en riesgo. El registro incluye únicamente animales en libertad o en parques nacionales, sin considerar a los que viven en zoológicos.

Aunque el crecimiento de la población de rinocerontes negros es una noticia alentadora, el informe también da cuenta de que otras especies, como el rinoceronte blanco y el rinoceronte de Java, han visto reducir su número de ejemplares. En total, la población mundial de todas las especies de rinocerontes se estima en aproximadamente 26 mil 700 animales.

La situación con el resto de las especies

El rinoceronte negro vive en
El rinoceronte negro vive en praderas, sabanas y matorrales tropicales. (EFE/ Dai Kurokawa)

De acuerdo con datos oficiales, el rinoceronte negro incrementó su población de 6, mil 195 a 6 mil 788 individuos. Este crecimiento se considera significativo debido a que la especie se encuentra en peligro crítico y habita únicamente en estado salvaje en África, al igual que el rinoceronte blanco.

En contraste, el rinoceronte blanco pasó de 15 mil 942 a 15 mil 752 ejemplares desde el último censo de 2021. En Asia, los rinocerontes de un cuerno grandes, presentes en el norte de India y Nepal, registraron un leve crecimiento, de 4 mil 014 a 4 mil 075 individuos.

El panorama es diferente para el rinoceronte de Java, cuya población se redujo de 76 a 50 ejemplares, una caída atribuida “exclusivamente a la caza furtiva”, según la fundación. Esta especie cuenta con una única población conocida, localizada en un parque nacional de la isla de Java, Indonesia.

En cuanto al rinoceronte de Sumatra, se estima que su población se mantiene estable, entre 34 y 47 animales, sin cambios relevantes respecto a estimaciones anteriores.

Características del rinoceronte negro

A finales del siglo XX,
A finales del siglo XX, la especie sufrió un drástico descenso. (EFE/Ron Magill/Zoo Miami)

Según la Fundación Internacional del Rinoceronte, dicha especie habita en 12 países de África y cuenta con una población estimada de 6 mil 788 ejemplares en estado salvaje. Está conformada por tres subespecies: del suroeste (2,636 individuos), del sur (2 mil 720) y del este (1 mil 471). Una cuarta subespecie, el rinoceronte negro occidental, fue declarada extinta en 2011.

A finales del siglo XX, la especie sufrió un drástico descenso: entre 1970 y 1993, su población pasó de 65 mil a solo 2 mil 300 ejemplares, una caída del 96 %. Desde 1996, los programas contra la caza furtiva y las reubicaciones estratégicas han favorecido una recuperación lenta, aunque esta actividad ilegal sigue siendo la principal amenaza.

El rinoceronte negro vive en praderas, sabanas y matorrales tropicales. Es un ramoneador, con un labio superior prensil adaptado para alimentarse de hojas y ramas. Su esperanza de vida en libertad es de 35 a 40 años; la gestación dura entre 15 y 16 meses y las hembras paren una cría cada 2,5 a 3 años. Los machos suelen ser solitarios y territoriales, mientras que hembras y subadultos pueden convivir en áreas superpuestas.

Pesa entre 800 y mil 350 kilos, mide hasta 1,7 metros de altura y 3,8 metros de largo. Posee dos cuernos: el delantero, más grande, alcanza entre 0,5 y 1,3 metros; el trasero, de menor tamaño, mide hasta 5 centímetros.

Aunque su nombre sugiere otro color, no es negro; la denominación podría derivar de la comparación con el rinoceronte blanco o del tono oscuro que adquiere su piel al revolcarse en el barro.

Temas Relacionados

RinocerontesRinoceronte negroÁfricaAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Perro en México lucha por sobrevivir tras diagnóstico de síndrome vestibular y daño neurológico grave

Este trastorno con síntomas característicos, como inclinación de la cabeza, movimientos oculares anormales y pérdida del equilibrio, que dificultan la movilidad del animal y afectan su calidad de vida

Perro en México lucha por

¿Puede un perro reconocer a la persona que recibió un órgano de su dueño? El debate que encendió la escena de una película de streaming

La emotiva reacción de una mascota ante el receptor del corazón de su fallecido cuidador generó miles de testimonios sobre la permanencia de los lazos afectivos más allá de la evidencia científica

¿Puede un perro reconocer a

Perro muere en México tras ataque de abejas africanizadas; su cuidador, de 78 años, lucha contra las secuelas

Un hombre estadounidense sufrió más de 500 picaduras al intentar rescatar a su mascota, quien no sobrevivió

Perro muere en México tras

La emotiva historia de Napoleón, el “oso” que salvó la vida de su mamá humana durante la depresión prenatal

Cuando ella pensó en saltar de un acantilado, su fiel y protectora mascota la alejó de la orilla hasta llevarla a un lugar seguro

La emotiva historia de Napoleón,

El caballo más rápido del mundo: Así es el Pura Sangre Inglés, un ejemplar que puede costar miles de dólares

Nacidos para las pistas, los pura sangre dominan el mundo de las carreras, aunque también destacan en disciplinas como la doma y el salto

El caballo más rápido del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un ex compañero de Diego

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

Continúa la polémica en Tucumán por la avenida que pasó de llamarse Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner

Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina: revolución tecnológica y pensar a largo plazo

“Superó las expectativas”: revelan detalles inéditos de la expedición submarina en Mar del Plata

Horror en Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja embarazada

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: más de

Crisis en Cuba: más de un millón de personas carecen de servicio de agua potable por la sequía y las averías

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplía su ventaja a días de las elecciones

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

TELESHOW
Daniel Ambrosino se emocionó por

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón