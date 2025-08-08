Animales y Mascotas

La historia de la “Señora Meyer”, una caimán de dos metros que vive en la piscina de una familia alemana

Este reptil americano de gran tamaño que ha sido parte de su vida durante décadas, recibiendo cuidados especiales y supervisión constante

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
La Señora Meyer vive en
La Señora Meyer vive en una piscina climatizada y recibe cuidados especiales para simular su hábitat natural. (Paul Brennan/Public Domain Pictures)

En un tranquilo rincón de Alemania, donde lo habitual sería encontrar gatos o perros correteando en los jardines, una familia convive desde hace décadas con una mascota muy poco común, un caimán americano de dos metros y medio de largo y más de 100 kilos de peso. Su nombre es “Señora Meyer”, o “Frau Meyer” en el idioma germano, y no solo es la mascota más antigua de los Kaulis, sino también una más de la familia.

La Señora Meyer vive en una piscina climatizada en la propiedad de Krystian Kaulis, un ex artista de circo que ha crecido junto a ella desde la infancia, según lo detallado por CNN. Para Kaulis, la caimán no es solo un animal exótico o un recuerdo de sus días en la carpa, es su compañera de vida.

“La señora Meyer era mi compañera de abrazos extragrande, mi compañera de charlas, mi compañera para hacer los deberes”, recuerda con cariño para la agencia de noticias Reuters. “Mientras otros niños jugaban con ositos de peluche, yo me acostaba a su lado y hacía los deberes”. Eso sí, bajo la constante supervisión de sus padres.

Un miembro de la familia muy peculiar

La familia Kaulis ha criado
La familia Kaulis ha criado a una hembra de caimán americano como miembro del hogar, manteniéndola en una piscina climatizada. (Hillsborough County Sheriff's Office/Ilustrativa)

De acuerdo con información de la CCN, el vínculo entre ambos comenzó hace más de 40 años, cuando el padre de Kaulis adquirió al caimán siendo apenas una cría. Desde entonces, Meyer ha crecido entre humanos, convirtiéndose en una especie de “hermana mayor” para todos en la familia. Durante muchos años, acompañó a Kaulis en sus giras circenses por el mundo, hasta que se retiró del espectáculo en 2016.

Hoy, con 45 años, la Señora Meyer goza de buena salud y lleva una vida relativamente tranquila. Según ambos medios, ella pasa la mayor parte del día descansando o nadando en su piscina privada, aunque mantiene intactos sus reflejos y su fuerza, pues es capaz de triturar alimento con su mandíbula repleta de 82 dientes y, cuando se lo propone, moverse a gran velocidad.

Aun así, su cuidador asegura que “nunca ha atacado a nadie” y que su carácter es más bien apacible. “La mayoría del tiempo es perezosa”, señala. “Para nosotros, sigue siendo una especie de peluche gigante”.

La dieta de este reptil es sencilla pero especializada; según reportó Reuters, la Señora Meyer se alimenta una vez por semana con dos o tres muslos de pollo, trucha, corazón de res o, en ocasiones, una rata. En invierno, come mucho menos.

Meyer vive en un contenedor especialmente acondicionado con calefacción y luz térmica, simulando su hábitat natural tanto como es posible dentro de un entorno doméstico. Para la familia Kaulis, todo esto es parte de la rutina: convivir con un animal que, para la mayoría, representaría un peligro.

¿Es posible tener un caimán como mascota?

Tener un caimán como mascota
Tener un caimán como mascota requiere conocimientos especializados e infraestructura adecuada. (FB: Billy Corben)

Aunque la historia de Frau Meyer es excepcional, conviene entender un poco más sobre estos reptiles. El caimán americano es originario del sureste de Estados Unidos, y puede habitar tanto aguas dulces como salobres, es decir, pantanos, lagos, ríos o ciénagas. Un macho adulto puede alcanzar hasta cuatro metros y superar los 450 kilos, aunque las hembras suelen ser más pequeñas, como en el caso de Meyer.

De acuerdo con la plataforma especializada en caimanes de Florida, estos reptiles pertenecen al linaje de los arcosaurios, el mismo grupo que incluye a los dinosaurios. De hecho, se estima que comparten un ancestro común que vivió hace más de 200 millones de años. A diferencia de los cocodrilos, cuando un caimán cierra la boca no deja ver sus dientes, y generalmente tienen un temperamento menos agresivo. Sin embargo, siguen siendo depredadores poderosos, capaces de desgarrar presas como peces, aves, tortugas o mamíferos pequeños.

En cautiverio, los caimanes pueden vivir más de 50 años, aunque algunos ejemplares han superado los 70. Se sabe de un caso documentado en un zoológico de Siberia donde un caimán ha vivido más de 76 años. Con los cuidados adecuados, la señora Meyer podría alcanzar el siglo de vida.

A pesar de su historia entrañable, en la mayoría de los casos, tener un caimán como mascota no es algo recomendable, pues se requiere de un profundo conocimiento del comportamiento animal, infraestructura especial y una convivencia basada en el respeto, no en la domesticación forzada.

En el caso particular de la Señora Meyer, las autoridades alemanas han llevado a cabo evaluaciones exhaustivas y han autorizado su permanencia con la familia Kaulis, al constatar que recibe los cuidados necesarios y vive en condiciones apropiadas para su bienestar.

Temas Relacionados

caimánanimalesmascotasNoticias

Últimas Noticias

Una perra abandonada nunca pensó que la vida le tenía preparada esta sorpresa

La canina demostró ser mucho más que una mascota, participando en momentos importantes, como el día de la boda de sus dueños, donde fue ella quien llevó los anillos al altar, ganándose las miradas y corazones de todos los invitados

Una perra abandonada nunca pensó

Por qué el caballo frisón es uno de los más cotizados del mundo: fuerza, elegancia y tradición

Con un linaje que se remonta al siglo XIII, esta raza originaria de los Países Bajos destaca por su imponente presencia, carácter equilibrado y alto valor en el mercado ecuestre

Por qué el caballo frisón

Cómo es el caballo árabe y la razón por la que la Reina Isabel II lo introdujo a España

Con una estructura elegante y un cuerpo fuerte, el caballo árabe es conocido por su resistencia excepcional y su adaptabilidad a climas extremos, lo que lo convierte en una raza única en el mundo ecuestre

Cómo es el caballo árabe

Paleontólogos de la Universidad de Chile descubren en la Patagonia un mamífero de la era de los dinosaurios hasta ahora desconocido

Las características dentales de Yeutherium pressor son fundamentales para comprender la evolución de estos animales en esa era, así como para entender sus hábitos alimenticios y la manera en que procesaban su alimento

Paleontólogos de la Universidad de

¿Tu perro pertenece a una de estas razas? Podría ser más propenso a sufrir alergias alimentarias

Generalmente, estas reacciones inmunológicas se deben a ingredientes comunes, por lo que es recomendable obtener un diagnóstico profesional y control dietético personalizado

¿Tu perro pertenece a una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marca por marca, qué autos

Marca por marca, qué autos se venden a tasa 0% en la Argentina

Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su novio en Mendoza, ahora fue acusada por secuestrar a su pareja

Las imágenes del histórico logro del grupo del Ejército Argentino que llegó a la cima del Monte Kun del Himalaya

La langosta guerrera que defendió a sus crías y atacó al robot de la expedición científica submarina en Mar del Plata

La ley que quiere impulsar la familia de joven enterrado en Coghlan para que su caso no prescriba

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania atacó un depósito de

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

El régimen de Corea del Norte retiró los altavoces de propaganda de la frontera con el Sur

“Magalhães”, la visión audaz de Lav Diaz con Gael García Bernal, llega al Festival de Toronto

TELESHOW
Benjamín Vicuña se reencontró con

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video

La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe en Nueva York: de los homenajes a Diego al recital de Damas Gratis

El video de Cris Morena y el mensaje de Lali Espósito por el cumpleaños de Cande Vetrano: “Te abrazo siempre”

El desgarrador mensaje de Fabián Cubero para despedir a su papá: “Un ser divino querido por todo el mundo”