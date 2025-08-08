Animales y Mascotas

De perra callejera a “enfermera rural” en Ecuador, la historia de Nancy Lucía que conquista corazones

La canina se convirtió en un pilar fundamental del centro de salud rural gracias a su presencia constante y a su notable capacidad para brindar consuelo y ánimo tanto a los pacientes como al personal médico

Por Luis Mote

Nancy Lucía es una perrita que vagaba por las calles de Sucumbíos, Ecuador, desamparada y en avanzada edad. Su pelaje estaba descuidado y su salud generaba preocupación, pero un día todo cambió para ella al aparecer en el Puesto rural de Salud Luz y Vida del país sudamericano.

En el centro de salud, el equipo médico liderado por la doctora Victoria no dudó en brindarle toda la ayuda necesaria. Le dieron un baño, le cepillaron cuidadosamente el pelaje y evaluaron minuciosamente su estado de salud.

La veterinaria compartió la historia a través de un vídeo en su cuenta de TikTok @victoriaecp, donde explicó: “Le brindamos mucho cariño y cuidados, y ella nos respondió con una ternura inmensa”.

Este rescate se convirtió en algo mucho más profundo que un simple acto de ayuda. “Aunque Nancy Lucía no entiende de medicinas ni diagnósticos, posee un don mucho más poderoso: la capacidad de sanar a través del amor”, asegura la doctora Victoria.

Una enfermera de cuatro patas que une corazones

Nancy Lucía, con su carisma y ternura, se ha convertido en un pilar fundamental para pacientes y personal del centro de salud, dejando una huella de amor y esperanza en la comunidad rural que la acogió. (Tiktok/ @Victoriaecp)

La dedicación de Nancy Lucía en el puesto de salud fue tal que pronto se ganó la admiración y cariño de todos. Su carisma y nobleza no solo alegran el día a día, sino que también aportan un sentido profundo de compañerismo. “Ella nos recuerda que la salud no es solo física, sino también emocional y espiritual”, aseguró la veterinaria.

Su presencia constante y su capacidad para brindar consuelo y ánimo a pacientes y al personal médico la convirtieron en un pilar fundamental del centro, reflejando el verdadero espíritu de cuidado en las comunidades rurales, ganándose el respeto y la admiración de todos quienes la conocen.

El equipo sabe que su tiempo en el centro llegará a su fin cuando termine el servicio social, pero ya tienen claro que la perrita no regresará a la calle. “Sin duda, ella se irá con nosotros para que pueda tener un hogar real y lleno de amor”, señaló Victoria.

La historia de la canina ha trascendido más allá del puesto de salud, inspirando a la comunidad local y a quienes conocen su historia a valorar el poder del cuidado y la empatía. Su presencia constante se ha convertido en un recordatorio de que, a veces, los actos de bondad más simples tienen un impacto profundo y duradero en la vida de muchas personas.

Agradecimiento de la comunidad por el apoyo brindado

La tierna perrita Nancy Lucía, rescatada y cuidada por el equipo médico liderado por la doctora Victoria, se convirtió en un emblema de compasión y cariño, ganándose el respeto y el cariño de toda la comunidad que la acoge.(Tiktok/ @Victoriaecp)

Su historia conmovió profundamente a la comunidad rural que la acogió, donde se ganó un lugar especial, lleno de cariño y respeto. En las redes sociales, abundan mensajes que destacan su relevancia, como “La mejor enfermera del mundo, que sana el corazón y brinda apoyo emocional” y “Mil bendiciones para Victoria y su equipo por adoptarla”. , los cuales reflejan cómo la perrita se ha convertido en un símbolo vivo de la compasión y el cuidado para transformar vidas.

Además, los internautas expresaron su profundo agradecimiento hacia la labor de los doctores que salvaron a Nancy Lucía, con mensajes como: “Qué hermosa , y que Dios bendiga a la doctora que la adoptó junto a sus compañeros por darle un hogar a esta dulce peludita” y “Es un ángel”. Estas palabras reflejan la gratitud de la comunidad hacia quienes le brindaron protección y un nuevo comienzo lleno de cariño.

Estas muestras de afecto no solo celebran la ternura de la perrita, sino que subrayan el valor simbólico que representa para quienes la rodean, reafirmando la fuerza del amor y la empatía para cambiar destinos.

EcuadorTiktokNancy LucíaPerrosAnimalesMascotas

