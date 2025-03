¿Es malo tener las cenizas de tu mascota en casa?, esto dice la tanatología

El auge de los servicios de cremación para mascotas ha impulsado el origen de una elección que ofrece consuelo emocional y plantea nuevas tradiciones funerarias. (Adobe Stock)

Para muchas personas, la pérdida de una mascota puede llegar a ser tan profunda y significativa como la de un ser humano, pues los animales de compañía, ya sean perros, gatos, aves u otras especies, se convierten en miembros de la familia que brindan amor, compañía y apoyo, y su muerte causa un dolor emocional considerable.

Cuando un compañero animal fallece, es normal experimentar el duelo, un proceso único para cada persona que no tiene una “forma correcta” de vivirlo; algunas personas pueden seguir adelante más rápido, mientras que otras albergan el dolor durante un período de tiempo más prolongado.

Algunos factores que influyen en cómo se vive el duelo son, por ejemplo, la relación que se tenía con el animal de compañía, la forma en que ocurrió la pérdida y el apoyo social disponible. Por otro lado, el recuerdo de una mascota puede ser una fuente de consuelo a largo plazo, por ello, muchas personas crean rituales para honrarlas, como guardar una foto, plantar un árbol o hacer una donación a una organización de animales en su memoria.

Conservar las cenizas de una mascota es una forma significativa de honrar su memoria y mantener una conexión especial con ella después de su partida, la opción más popular es colocarlas en una urna personalizada diseñada específicamente para mascotas, que varían en estilo, tamaño y material. Estos artículos, pueden ser de madera, cerámica, metal o vidrio, y muchas de ellas ofrecen la posibilidad de personalizarlas con el nombre de la mascota, fechas importantes, una imagen o una placa, aunque actualmente existen muchas más opciones.

¿Es adecuado conservar las cenizas de una mascota en casa?

Muchas veces, las creencias culturales influyen en la decisión de mantener o no las cenizas de animales en casa.

Como ya se mencionó, conservar las cenizas de una mascota en casa es una práctica que ha ganado popularidad entre los cuidadores de animales de compañía, especialmente con el aumento de los servicios de cremación. Según el tanatorio de mascotas “Su Amor Deja Huella”, esta decisión es profundamente personal y tiene el potencial de ofrecer consuelo emocional a quienes desean mantener cerca el recuerdo de su compañero peludo, sin embargo, también implica tomar algunas precauciones para garantizar que los restos sean tratados de manera segura y respetuosa.

De acuerdo con “Paws into Grace”, empresa especializada el cuidado paliativo y la eutanasia domiciliaria, los principales aspectos a considerar son la seguridad de la urna, el almacenamiento adecuado y las implicaciones emocionales que esto puede tener tanto para los dueños como para otras mascotas que aún viven en el hogar. En relación con esto último, un artículo publicado por la Smithsonian Magazine destaca que el 90% de los perros muestran signos de duelo tras la muerte de un compañero animal, por lo que es importante considerar cómo las mascotas sobrevivientes podrían reaccionar ante la presencia de una urna en el hogar, pues suelen captar rápidamente las señales de que su compañero fallecido está representado en ese objeto.

En cuanto a la seguridad de la urna, el lugar donde se guardan las cenizas es un factor clave para garantizar su conservación. Según “Su Amor Deja Huella”, es importante elegir un espacio en donde no pueda moverse o caerse con facilidad, fresco, seco y alejado de la luz solar directa o el calor excesivo que, además de preservar las cenizas en óptimas condiciones, asegurará que la urna o recipiente no se deteriore con el tiempo.

Entre las opciones más comunes recomendadas por el tanatorio para almacenar las cenizas se encuentran las urnas decorativas o cajas especializadas que pueden colocarse en lugares significativos dentro del hogar, como una estantería, un rincón especial o incluso el dormitorio. También algunos dueños optan por situarlas en áreas que eran importantes para la mascota, como el rincón donde solía dormir o jugar.

Como parte de las precauciones, el tamaño de la urna es un aspecto práctico que no debe pasarse por alto. Según los expertos de “Paws into Grace”, cada libra del peso de la mascota equivale a una pulgada cúbica de capacidad en la urna. Por ejemplo, un perro o gato que pesaba 4,5 kilogramos (10 libras) requeriría una urna con al menos 164 centímetros cúbicos (10 pulgadas cúbicas) de capacidad.

¿Hay algún problema con esta práctica desde la espiritualidad?

Aunque no existen códigos estrictos que regulen el manejo de las cenizas de animales, algunas tradiciones religiosas pueden influir en la decisión de conservarlas, sin embargo, según “Paws into Grace”, la mayoría de las directrices de carácter espiritual o dogmático se refieren exclusivamente a las cenizas humanas, por lo que no hay prohibiciones específicas en relación a los restos de mascotas.

Aún así, algunas personas llegan a sentirse incómodas con la idea de guardar las cenizas si a partir de sus creencias perciben que estas irradian una “energía estancada” que dificulta el proceso de seguir adelante o concluir un ciclo de vida espiritual. En estos casos, es importante evaluar si la práctica realmente contribuye al bienestar emocional del dueño o si sería más adecuado optar por otras formas de honrar la memoria de la mascota.

Actualmente, los cuidadores optan por mantener cerca los recuerdos a través de servicios de cremación, rituales simbólicos y creaciones personales significativas.

¿Qué otras cosas puedes hacer con las cenizas de tus mascotas?

Además de conservar las cenizas en casa, existen otras opciones, por ejemplo, una de las más populares es esparcirlas en un lugar significativo, como un parque, una playa o un sendero natural que la mascota solía disfrutar. Esta práctica puede ser especialmente reconfortante para los dueños que desean devolver a su compañero a un entorno que amaba.

Otra alternativa es transformar las cenizas en objetos conmemorativos o de utilidad personal. Según “Paws into Grace”, es posible incorporar los restos en piezas decorativas de vidrio, como pisapapeles, canicas o esferas de cristal con diseños personalizados; también se pueden crear esculturas ornamentales o collares que incluyan una pequeña cantidad de cenizas, las cuales son opciones que permitirán a los dueños mantener un recuerdo tangible de su mascota, ya sea en casa o cerca de ellos en su vida cotidiana.