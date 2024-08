Olor en debate: ¿Es seguro usar perfume en perros?

Es necesario entender los riesgos que podrían traer los perfumes para perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olfato de los perros es extremadamente sensible, es por eso que pueden encontrar desagradables algunas fragancias que podrían parecer inofensivas para los humanos. Durante los últimos años se ha popularizado la tendencia del perfume para mascotas, por lo que es necesario entender si pueden llegar a representar un riesgo para su salud.

Crista DeJoia, veterinaria en Hearth of the Valley Shelter, refugio animal de Montana, Estados Unidos, explicó en un artículo de la organización que los órganos nasales de un perro tiene millones de terminaciones nerviosas y células sensoriales dedicadas al olor.

Afirmó que la investigación en esta materia es algo “complicada”, pues las mascotas no transmiten sus emociones de manera igual de clara que los seres humanos ni lo que piensan a la hora de percibir un olor nuevo, agradable o irritante.

¿Es seguro el perfume para perros?

Algunos perros se restriegan en el pasto después de un baño para deshacerse de la fragancia del champú.

Uno de los ejemplos que pone DeJoia es cuando los perros se tiran y ruedan sobre el pasto instantes después de recibir un baño. Aclaró que los animales hacen esto para eliminar los rastros de perfume que cubren su olor, el cual forma parte de su identidad, sin importar la especie.

En algunos caninos la fragancia de ciertos perfumes puede provocarles náuseas o atenuar el olor de la comida, lo que, a su vez, hace que se vuelvan letárgicos y se muestren inapetentes ante los alimentos que anteriormente les agradaban.

Esta es una de las múltiples problemáticas expuestas por la veterinaria relacionadas con el olor, sin embargo, existen otras que se derivan de los componentes y tienen que ver con su interacción con la piel de los animales de compañía.

DeJoia comentó que los perros pueden tener reacciones alérgicas en la piel a champús, aerosoles y lociones perfumadas. Estas comúnmente se manifiestan como enrojecimiento o picazón en la zona afectada y explicó que las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias aumentaron desde la década de 1970.

Este aumento, de acuerdo con la especialista veterinaria, “probablemente” tuvo que ver con el aumento de la fabricación y uso de productos perfumados.

Existe también la otra cara de la moneda en el que fragancias y perfumes son utilizadas como parte de terapias que ayudan a reducir la ansiedad y otros problemas en las mascotas. Los aromas más utilizados suelen ser la lavanda y manzanilla.

¿Necesarios o no?

Organizaciones animalistas han expresado su preocupación hacia los perfumes para perros y mascotas.

La marca de lujo, Dolce & Gabbana, anunció Fefé, un nuevo perfume para perros de 99 euros (aproximadamente 108 dólares estadounidenses de acuerdo con el tipo de cambio actual) que tiene notas de ylang ylang, almizcle y sándalo.

Este anuncio encendió las alarmas de especialistas de organizaciones animalistas como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) de Reino Unido.

Alice Potter, científica principal de la RSPCA, declaró en entrevista para el periódico británico The Guardian que en ocasiones los perros son antropomorfizado (se les atribuyen cualidades humanas) y “las líneas pueden volverse borrosas entre lo que les gusta a los animales y lo que nosotros creemos que les gustará”.

Explicó que los canes dependen del olor y su sentido del olfato para muchas cosas como comunicarse e interactuar con lo que los rodea, con personas y otros animales.

“Por ello, recomendamos evitar productos con olores fuertes, como perfumes o aerosoles, sobre todo porque algunas fragancias pueden resultar realmente desagradables para los perros”, añadió Potter.

Este último argumento resalta la importancia de distinguir la línea entre lo que los perros necesitan con lo que no, pues este tipo de fragancias y productos podrían interferir negativamente con su estilo de vida.