La odisea para bajar de peso: Krugets, el perro de casi 100 kilos que lucha contra la obesidad canina

Krugets, el perro callejero de 100 kilos fue encontrado en las calles de Nizhni Nóvgorod, Rusia. (VK/Sostradaniye NN)

La historia de Krugets, el perro callejero de casi 100 kilos encontrado en las calles de Nizhni Nóvgorod, Rusia, fue compartida el 26 de octubre por la cuenta oficial de VK del refugio local Sostradaniye NN. En la publicación, la asociación declaró que no es necesario ser veterinario para comprender que el can tiene problemas de salud graves por pesar cerca de 100 kilos.

La cuenta de la asociación en pro de los animales informó que para Krugets levantarse a caminar es virtualmente imposible, cuando lo intenta, un “dolor increible” lo aqueja y, en consecuencia, el perro orina y defeca debajo de sí mismo.

El refugio no sólo está preocupado por el estado de los huesos y articulaciones de Krugets, pues según mencionan, la obesidad extrema daña todo el cuerpo, desde la parte endocrinológica hasta la ortopédica, todas las articulaciones y ligamentos de las extremidades soportan una “tensión enorme” que provoca que el can sufra, aulle y gima por las noches de dolor.

Krugets debe bajar 50 kilos

Krugets deberá bajar al menos 50 kilos para poder ser sometido adecuadamente a una serie de radiografías. (VK/Sostradaniye NN)

Según la publicación del refugio, Krugets fue examinado por un nutricionista y le hicieron análisis de sangre, no obstante, necesitará una gran cantidad de estudios extra para descartar patologías endocrinas. Aunado a esto, se deben tachar de la lista problemas relacionados a sus huesos y articulaciones, que sólo podrán ser diagnosticados luego de realizarle una serie de radiografías, sin embargo, para poder llevarlas a cabo, el can debe alcanzar un peso de al menos 50kg, pues en su estado actual los rayos X “símplemente no ‘penetrarán’ en las articulaciones”.

El refugio informó que es “casi imposible” realizar un examen completo, pues los hospitales veterinarios no cuentan con jaulas tan grandes que puedan albergar a Krugets, pero mientras, el perro recibe analgésicos para tratar de paliar el inmenso dolor que sufre.

El refugio remató la publicación pidiendo ayuda a sus seguidores, pues Krugets requiere de varias cosas, entre ellas tabletas de Onsior de 40 mg, medicamento utilizado para tratar dolor e inflamación asociados a osteoartritis crónica en perros, pañales desechables, productos para el tratamiento de úlceras por presión y alimentos especializados para el control de la obesidad de diversas marcas.

Animales con sobrepeso, un problema común

(Peaches al igual que Krugets lucha contra el sobrepeso. (Captura de Pantalla/TikTok peaches_the_purrmaid)

Las historias de mascotas con sobrepeso que necesitan ser sometidas a tratamientos especiales para combatir su condición física y otras enfermedades no son poco comunes. En el pasado se hizo popular el caso de Peaches, un gato anaranjado con sobrepeso que se hizo famoso en redes sociales por compartir su peculiar rutina de ejercicios para bajar de peso.

Chastity Emes, dueña del felino, describió a Peaches como un “niño grande” y declaró que desde pequeño tiene sobrepeso y ha sido sometido a diferentes tipos de ejercicios para deshacerse de los kilos extra, sin embargo, ningún esfuerzo sirvió de mucho, hasta que el minino descubrió la natación.

Un día, Emes notó que su gato estaba enfermo, y al llevarlo a una clínica veterinaria, un médico diagnosticó que tenía diabetes. La recomendación del experto fue que Peaches hiciera ejercicio. Su dueña recordó que una de sus amigas trabaja en una empresa de hidroterapia animal y decidió llevar al felino a nadar. El minino de inmediato se enamoró de la actividad.

La “madre” de Peaches comenzó a subir videos de su gato a la red social TikTok, donde hasta el momento cuenta con más de 54.000 seguidores y más de 3 millones de “me gusta”.

A pesar de la inmensa fama del gato nadador, algunos de los seguidores del felino consideraron que el animal está siendo forzado a hacer ejercicio, pues sus expresiones no parecen denotar felicidad, sin embargo, su dueña ha explicado en diferentes ocasiones que Peaches ama el agua y convivir con sus instructoras.