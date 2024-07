Hechizados: Netflix lanza un adelanto de la película animada protagonizada por Rachel Zegler y Nicole Kidman

El creador de «Toy Story», la codirectora de «Shrek» y el compositor de «La sirenita» presentan «Hechizados», la nueva película de Netflix. Una princesa joven y tenaz (con la voz en inglés de Rachel Zegler) emprende una misión peligrosa para salvar a su familia y su reino cuando un hechizo misterioso transforma en monstruos a sus padres (con las voces en inglés de Nicole Kidman y Javier Bardem).

Netflix está enriqueciendo su catálogo con una emocionante gama de nuevas producciones animadas. Entre los títulos se encuentran Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, una nueva entrega de las queridas aventuras de los icónicos personajes; Plankton: La película, centrada en el famoso villano de Fondo de Bikini; y Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas (Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks), que promete llevar a los fans a nuevas y emocionantes aventuras en el universo de Bob Esponja. Además, tras meses de especulación y anuncios, la plataforma de streaming finalmente ha revelado el primer adelanto extenso de Hechizados (Spellbound).

Por lo revelado en el adelanto, Hechizados seguirá la historia de Ellsmere, la reina de Lumbria, quien gobierna junto a su esposo, el rey Solon. La vida idílica de la pareja se ve abruptamente alterada cuando un hechizo oscuro los transforma en monstruos y amenaza con sumergir a Lumbria en una eterna oscuridad. La trama se centra en la princesa Ellian, quien, al verse enfrentada a esta devastadora amenaza, se embarca en una valiente misión para rescatar a sus padres y restaurar la paz en su reino.

En su épico viaje, la joven se enfrentará a numerosos desafíos y aventuras, apoyada por los asesores del gobierno en su lucha por evitar que el reino entero sea transformado por la magia oscura. A medida que avanza en su misión, la joven princesa encontrará personajes y obstáculos que pondrán a prueba sus creencias y la llevarán a cuestionar todo lo que ha conocido. Hechizados no solo explorará el valor y la determinación de Ellian, sino también el profundo vínculo familiar y la lucha por salvar tanto a sus seres queridos como a su hogar.

Captura del tráiler oficial de Hechizados

Con respecto al elenco, el proyecto animado contará con la voz de Rachel Zegler (Amor sin barreras, Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes) en el papel de la princesa. Junto a ella, el reparto se completa con Nicole Kidman (Big Little Lies), Javier Bardem (Sin lugar para los débiles), Nathan Lane (Only Murders in the Building), John Lithgow (Los asesinos de la luna), Jenifer Lewis (Cambio de hábito) y André De Shields (Extreme Measures).

Hechizados, el nuevo proyecto dirigido por Vicky Jenson (Shrek, El espantatiburones) y producido por John Lasseter (Toy Story), llegará a Netflix el próximo 22 de noviembre.