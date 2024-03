Stranger Things: todo lo que sabemos sobre la quinta y última temporada del éxito de Netflix

"The Crawl" promete un emocionante inicio para la última temporada de "Stranger Things". (Créditos: Netflix)

Corría julio de 2016, Netflix era uno de los pocos servicios de streaming disponibles en el mercado y buscaba establecerse como el principal apostando a la producción original. Luego de algunos aciertos de la mano de títulos como House of Cards y Orange is the New Black, la compañía vio una oportunidad apuntada al público joven, a partir de una propuesta de dos hermanos poco conocidos que habían intentado sin éxito llevar a la pantalla It, una de las obras más populares de Stephen King.

Con Stranger Things, Matt y Ross Duffer delinearon su propio universo terrorífico, ambientado en los ochenta, con elementos sobrenaturales y referencias a la cultura pop de aquella época. Apelando a la nostalgia, personajes conmovedores, un misterio central y sensibilidad, la serie se convirtió en un éxito inmediato para la plataforma y rápidamente se posicionó como una de sus principales insignias.

Ahora, casi una década después, la historia encabezada por Eleven y equipo se aproxima a su final con una quinta y última entrega. Reparto, cantidad de episodios, lanzamiento y más, acompáñanos a repasar todo lo que se sabe sobre el esperado regreso de la serie.

Historia, saltos temporales y ventana de estreno

Stranger Things (Netflix)

De acuerdo a lo mencionado previamente por los propios guionistas del show, la quinta temporada de Stranger Things estará compuesta de ocho episodios en los que se presentará la última batalla entre los residentes de Hawkins y el intento de Vecna por traer el Upside Down al mundo real.

Dado que la producción de la última tanda de episodios recién pudo comenzar a inicios de enero, puede que pase bastante tiempo antes de que esta regrese a Netflix. Si nos guiamos por los tiempos que se destinaron para la posproducción de las temporadas anteriores, lo probable es que la ventana de estreno se pacte para algún momento de 2025.

Recordemos que la primera temporada se estrenó el 15 de julio de 2016 y la segunda llegó quince meses después, el 27 de octubre de 2017. La temporada 3, en cambio, aterrizó en Netflix el 4 de julio de 2019 y unos veinte meses más tarde , como consecuencia de los cierres por la pandemia, la temporada 4 no se estrenó hasta unos treinta y cinco meses después.

Stranger Things 5 (Netflix)

Dado que el reparto de jóvenes actores ya alcanzó la mayoría de edad y que varios cambios físicos entre las temporadas se han hecho evidentes, se ha mencionado que esta nueva entrega ya tiene previsto un salto temporal. Sin embargo, teniendo en cuenta el abrupto final de la cuarta temporada, resta saber cómo lo harán encajar en esta ocasión.

En cuanto a la duración de los episodios, los creadores de la serie indicaron que se acercarán más a la duración de las primeras temporadas, rondando la hora de duración. No obstante, advirtieron que el episodio final iba a ser mucho más extenso y que podría superar las dos horas en el marco de un “enfrentamiento épico”.

Despedidas, regresos y nuevos integrantes

El cómico y actor Eduardo Franco no recibió ninguna propuesta para regresar como Argyle en "Stranger Things" 5. (Créditos: Netflix)

Con el inicio del rodaje en enero de 2024, Netflix confirmó que el elenco principal, que incluye a David Harbour, Noah Schnapp, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer y Charlie Heaton estaba listo para iniciar la filmación de los esperados capítulos. En ese entonces, también se conoció que Eduardo Franco, quien daba vida a Argyle y funcionaba como uno de los alivios cómicos de la serie, no estaría presente en esta entrega.

Como ocurrió en la cuarta entrega con la inclusión de Robert Englund, entre las nuevas incorporaciones de la temporada final se encuentra la de un ícono de los ochenta y noventa: Linda Hamilton. Lamentablemente, debido al secretismo en torno al título se desconoce cuál será el alcance del rol de la actriz conocida por su aporte en la franquicia Terminator.

En cuanto a regresos especiales, también se confirmó que Shawn Levy (director de Deadpool & Wolverine, productor ejecutivo y colaborador recurrente en la serie) regresará para hacerse cargo al menos de un episodio. “He estado junto a Matt y Ross Duffer durante todos estos años. Dirijo episodios cada año. Es parte de nuestra hermandad. Es una parte de mi compromiso y mi amor por la serie, conectando con ella como director, así como productor ejecutivo, así que acomodaré el calendario para dirigir al menos un episodio”, reconoció el cineasta.

La quinta temporada de Stranger Things será la “más grande” y emotiva de todas

Will Byers estará en el centro de la quinta temporada de Stranger Things (Netflix)

Matt Duffer también declaró que la temporada 5 sería la “más grande” hasta ahora para la serie de ciencia ficción, comparándola con la primera temporada pero “con esteroides”. “Es la más grande que ha sido nunca en términos de escala, pero ha sido muy divertida, porque todo el mundo vuelve a estar junto en Hawkins: los chicos y Eleven interactuando más en línea con cómo era en la primera temporada”, declaró uno de los creadores.

Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, también adelantó que se tratará de un final emotivo y que el arco de su personaje será especial: “Sólo puedo decir que estoy muy, muy emocionado por lo que está por venir. Creo que han hecho un gran trabajo con el personaje de Will esta temporada, y han abordado maravillosamente todo lo que necesitaban. La forma en que cerraron la serie es perfecta: la historia empezó con Will y terminará con Will”. Estas últimas declaraciones están en sintonía con las de Ross Duffer quien añadió que Byers será “lo que unirá, con suerte, toda la serie”.

El futuro de la franquicia y de los hermanos Duffer

Max en "Stranger Things" - Sadie Sink

Aunque Stranger Things esté llegando al final de su recorrido y figuras como Millie Bobby Brown están preparadas para decir adiós a la franquicia, a los hermanos Duffer, aún les quedan muchas historias por contar dentro de su universo y ya han creado con un nuevo sello para futuras colaboraciones con Netflix: Upside Down Pictures.

El enfoque principal de este se centrará en historias que inspiraron a los hermanos Duffer mientras crecían, en las que lo ordinario choca con lo extraordinario permitiendo la inclusión de personajes fuertes que demuestran que el coraje y el corazón pueden vencer al mal.

Además de una serie derivada de Stranger Things -que ya se encuentra en etapas iniciales de desarrollo-, el nuevo sello de los hermanos Duffer también se encargará de una próxima adaptación de El Talismán, la famosa novela de Stephen King. Como si fuera poco, Upside Down Pictures también unirá esfuerzos para una nueva adaptación del manga y anime, Death Note. A diferencia del intento anterior de Netflix, en esta ocasión el live action tendrá un formato de serie.