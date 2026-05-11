Sam Worthington escapa de prisión en ‘Te encontraré’, la serie basada en la novela de Harlan Coben

Te Encontraré presenta un nuevo tráiler.

El 18 de junio, Netflix lanzará Te encontraré, una miniserie de ocho episodios basada en la novela de Harlan Coben, que presentó su primer tráiler. La trama gira en torno a David Burroughs, interpretado por Sam Worthington, un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de su propio hijo, crimen del que afirma ser inocente. Todo cambia cuando David recibe una fotografía que sugiere que su hijo, dado por muerto, podría estar vivo. A raíz de este hallazgo, inicia una huida desesperada para descubrir la verdad, enfrentándose a peligros, incertidumbres y secretos familiares.

Reparto destacado y equipo de producción

Además de Sam Worthington en el papel de David Burroughs, participan Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Erin Richards, Chi McBride y Jonathan Tucker. Figuras reconocidas como Madeleine Stowe y Clancy Brown también se incorporan en roles secundarios.

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La adaptación está dirigida por Robert Hull, quien se desempeña como creador, guionista y showrunner, junto a productores experimentados en thrillers televisivos como Bryan Wynbrandt y Steven Lilien. La dirección está en manos de nombres reconocidos como Brad Anderson y Maggie Kiley.

Te encontraré (Captura de tráiler oficial)

Contexto de la historia y fuentes de inspiración

La novela original de Harlan Coben se ha consolidado como un referente dentro del género de suspenso contemporáneo por su habilidad para combinar el drama familiar con los desafíos del sistema judicial. La historia pone en cuestión hasta dónde puede llegar un padre por su hijo y la desesperación ante las injusticias.

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La trama también trata el error judicial y el peso de las pruebas circunstanciales, asuntos de actualidad en sociedades donde las garantías legales no siempre previenen condenas erróneas.

Aspectos sociales y percepción de la audiencia

El conflicto en Te encontraré no se limita a la acción y el misterio, sino que abarca cuestiones delicadas sobre la confianza en el sistema judicial y el sufrimiento de quienes resultan afectados indirectamente. El caso de David Burroughs encuentra eco en eventos reales, donde una simple imagen o un dato pasado por alto puede poner en duda hechos que se consideraban esclarecidos.

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Este tipo de historias resultan especialmente significativas para quienes han vivido procesos legales prolongados o injustos y para padres que temen la pérdida de sus hijos. Netflix apuesta por una narrativa cercana al público, enfrentándolo a dilemas sobre la verdad y el resarcimiento del daño, yendo más allá de la persecución y la acción.