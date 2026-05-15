Retrocultura Activa | Dreamweb: un oscuro susurro desde las sombras del cyberpunk

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Nota anterior:

Dreamweb: un oscuro susurro desde las sombras del cyberpunk

Bienvenidos a Retrocultura Activa, el espacio donde rescatamos esas joyas que quedaron atrapadas en el polvo digital del pasado, pero que aún tienen historias poderosas que contar. Hoy ponemos la lupa sobre DreamWeb, un título para DOS lanzado en 1994 por Creative Reality, que con su estética cruda y su atmósfera opresiva construye un universo cyberpunk tan perturbador como inolvidable.

PUBLICIDAD

La portada ya anuncia que no será un viaje común: un hombre de labios delgados y gafas oscuras que sostiene una pistola apuntando hacia arriba se recorta contra un fondo crepuscular, donde sombras densas y esqueletos metálicos de edificios retorcidos parecen distorsionarse en la penumbra. Las líneas angulosas y la paleta reducida de colores transmiten la sensación de una ciudad implacable, llena de secretos enterrados bajo lluvia ácida, y de una mente al borde entre la lucidez y la locura.

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Este juego, hoy freeware y disponible en múltiples idiomas, nos invita a entrar en un mundo donde el futuro no es brillante ni esperanzador, sino un laberinto de traiciones, violencia y dilemas morales. Aquí, la tecnología no es progreso, sino otra forma de control, otra capa de oscuridad que pesa sobre los hombros de quienes todavía se atreven a soñar.

PUBLICIDAD

En Retrocultura Activa, vamos a desentrañar la trama, la jugabilidad y la influencia de DreamWeb, para entender por qué, a pesar del paso del tiempo y las limitaciones técnicas, sigue siendo un referente imprescindible del cyberpunk más sombrío y psicológico.

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Una mente al filo del abismo

La premisa de DreamWeb es, de entrada, incómoda. Ryan, un camarero desocupado sin mucho rumbo, es visitado noche tras noche por visiones de un lugar llamado DreamWeb. Allí, unos monjes encapuchados le revelan que siete personas —líderes, artistas, influyentes— amenazan con destruir ese frágil equilibrio que sostiene el mundo. Su misión, dicen, es matarlos antes de que su poder arrastre a la humanidad al colapso.

PUBLICIDAD

¿Está Ryan salvando a la humanidad o es solo un asesino serial envuelto en delirios místicos? Esa pregunta nunca obtiene una respuesta definitiva. DreamWeb juega a la ambigüedad hasta el final, donde cada asesinato parece justificado dentro del retorcido universo onírico, pero las grietas de la realidad y la locura se mezclan tanto que uno nunca sabe si está limpiando un virus del sistema… o alimentando uno más grande.

El juego profundiza esa psicología inestable con un detalle extra conocido como el “Diary of a Mad Man”, un cuaderno físico que venía dentro de la caja original. Son más de cuarenta páginas de garabatos, frases crípticas, tachaduras y confesiones. Un recurso de copy-protection convertido en arte, que obliga a abrir la mente de Ryan antes de abrir el juego. Hoy, a distancia, resulta torpe en su ejecución -algunas frases suenan como tareas escolares mal disfrazadas de confesiones profundas-, pero la idea era potente: darte el diario de un hombre quebrado para que sus miedos sean también los tuyos. Dado que actualmente el juego es freeware, este diario está incluido en un PDF.

PUBLICIDAD

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Un mundo pequeño y claustrofóbico

A diferencia de otros clásicos cyberpunk (Blade Runner, Beneath a Steel Sky, Snatcher) que construyen ciudades abiertas y expansivas, DreamWeb apuesta por lo contrario, encerrando todo en habitaciones mínimas vistas desde arriba. Es un juego de aventura gráfica, pero su perspectiva top-down le da un aire casi de Hotline Miami mucho antes de que existiera, solo que sin el frenesí, ya que aquí la violencia es seca, lenta y desconcertante.

El mundo se muestra en una pequeña ventana en pantalla, flanqueada por una barra de estado y un retrato estático de Ryan, un rostro que parece esculpido para mirar sin ver. Algunos dicen que se parece a Rufus Sewell en Dark City, y algo de eso hay, porque si miramos bien, es la misma mirada perdida, la misma sombra de tragedia en la frente. Pero a diferencia de Rufus, Ryan nunca parpadea. El retrato no cambia, no reacciona, ni sonríe cuando algo va bien ni se contrae cuando algo va mal. Es un maniquí que recuerda, todo el tiempo, lo alienado que está su dueño de la realidad.

PUBLICIDAD

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

El pixel-hunt como tortura

Si hay algo que envejeció mal en DreamWeb es su jugabilidad. Todo es un enorme “pixel-hunt”. La vista cenital te obliga a escanear cada rincón en busca de detalles minúsculos (una tarjeta, un botón, un fusible) que podrían ser del tamaño de cuatro píxeles mal iluminados. Para compensar, el juego ofrece una lupa que amplía lo que pasa bajo el cursor. Funciona, pero convierte cada escenario en un terreno minado de clics frustrantes.

Podés recoger casi cualquier cosa, desde documentos, platos sucios o un guisante verde frío tirado en la cocina. ¿Es útil? No tanto. ¿Ocupa espacio? Siempre. La libertad de llevarte lo que quieras se vuelve una carga cuando te das cuenta de que tu inventario es limitado y que la mitad de los ítems son puro decorado. El resultado es más de una partida que termina con Ryan volviendo a un cuarto que ya revisó para encontrar esa llave que confundiste con un pixel muerto.

PUBLICIDAD

A pesar de eso, los puzzles no son realmente difíciles. Casi todos giran en torno a cortar la electricidad, piratear una puerta o despistar guardias. El verdadero desafío no es resolverlos, sino encontrarlos en la maraña de píxeles que es cada habitación. Para los jugadores que aman la lógica dura de LucasArts o Sierra, DreamWeb puede sentirse crudo, incompleto, frustrante. Pero esto mismo puede ser lo que para otro tipo de jugadores lo hace único y magnético, como un descenso sin red de seguridad, donde cada rincón suma a la atmósfera enfermiza y la sensación de estar dentro de una mente que se derrumba.

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Violencia y moralidad a media luz

Lo que DreamWeb hace mejor que muchos es convertir la violencia en algo incómodo. No hay épica ni gloria. Ryan apunta y dispara. Eso es todo. A veces la víctima ni se entera, a veces grita, a veces la sangre salpica las paredes. No hay vuelta atrás. Mataste y el juego sigue adelante. En uno de los momentos más enfermizos, se enfrenta a un guardia de seguridad que no forma parte de la lista de siete “malos” señalados por los monjes. Es un civil que hace su trabajo. Ryan lo mata igual. No hay opción. Es uno de esos detalles que, treinta años después, sigue retumbando: ¿de verdad estaba justificado? ¿O era Ryan solo un psicópata buscando permiso?

PUBLICIDAD

La atmósfera refuerza esa incomodidad. Cada asesinato termina con Ryan absorbido en una secuencia de luces y geometrías abstractas que representan la DreamWeb. Lo devora, lo escupe en otro lugar de la ciudad, como si cada muerte le costara un pedazo de sí mismo.

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Sexo, censura y la doble vara

DreamWeb no solo fue polémico por la violencia. Uno de sus momentos más comentados es una escena de sexo que, para los estándares de 1994, era frontal y explícita, y suficiente para que Australia prohibiera su venta hasta que se censuró. Curiosamente, otras versiones para PC y CD recortaron la desnudez, pero dejaron intacta la sangre, los disparos y la mutilación. Un recordatorio de esa moral invertida que repite la industria desde San Andreas y su “Hot Coffee”.

PUBLICIDAD

Más allá de la anécdota, la escena expone algo importante, dictando que DreamWeb intentó ser adulto, pero nunca lo fue del todo. Los diálogos son torpes, la supuesta profundidad filosófica nunca despega y todo lo que podría ser provocador queda flotando en una niebla que no se termina de condensar.

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Una banda sonora que llueve adentro

Si algo salva la inmersión es la música. La versión de Amiga 500, con sus pistas en formato MOD, crea una atmósfera densa de sintetizadores húmedos y beats opacos. La versión PC remezcla esos temas con resultados mixtos, pero conserva la esencia con lluvia, truenos, un loop que se vuelve hipnótico. Es imposible no pensar en Vangelis o John Carpenter. Aunque corto y repetitivo, el score de DreamWeb funciona como una segunda lluvia, que moja el juego desde adentro.

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

El legado: un grito susurrado

Hoy DreamWeb es freeware, corre perfecto en ScummVM y está a un par de clics de distancia para cualquiera que quiera aventurarse en su noche perpetua. Es un juego imperfecto, frustrante, roto en partes. Pero su audacia -poner a un jugador en la piel de un asesino que se cree un salvador- sigue siendo algo que muchos AAA no se animan ni a rozar.

Creative Reality, su desarrolladora, desapareció en el tiempo. Su otro título, Martian Gothic, pasó sin pena ni gloria. Pero DreamWeb quedó ahí, como un murmullo incómodo entre discos de 3 ½ y biblioratos polvorientos. No tiene la estructura de Blade Runner, ni la elegancia de Tex Murphy, ni el humor de Beneath a Steel Sky. Tiene otra cosa: el coraje de preguntarte hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar una idea.

DreamWeb - Creative Reality - MS-DOS

Y ahora, ¿escuchás ese susurro?

Si alguna vez sentís que el ventilador de tu PC zumba más de la cuenta o que la lluvia suena dentro del monitor, tal vez Ryan sigue ahí, merodeando en el DreamWeb. Un recordatorio de que el cyberpunk no siempre brilla en neón limpio y androides glamorosos. A veces se esconde en habitaciones angostas, píxeles grises y mentes rotas.

Así que ya sabés: guardá el diario, ajustá esas gafas oscuras y dale play a esa lluvia infinita. Mientras exista un juego como DreamWeb, siempre habrá un rincón donde la pesadilla no desaparece ni aunque apagues el monitor.

Esto fue una nueva entrega de Retrocultura Activa. Seguiremos trayendo de vuelta esas noches pixeladas que todavía tienen algo que contarnos. Hasta la próxima, y cuidado con lo que soñás.