GTA VI - Rockstar Games

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Los juegos más esperados de 2026 #22: GTA VI

Si hablamos de los juegos más esperados, GTA VI es, por lejos, el título que reina el top no solo por ser uno de los videojuegos que más desean los jugadores sino también porque es un titán capaz de cambiar la industria con consecuencias que nadie se imagina. Desde cambiar el paradigma de los precios de los videojuegos hasta impulsar las ventas de consolas en una generación ya avanzada, todo es posible cuando GTA está detrás.

Pasaron más de 13 años desde el lanzamiento de GTA V y esto hace que la expectativa con el nuevo lanzamiento solo suba y suba. Sumado a esto, la escasez de información sobre el título y los retrasos que sufrió en el último tiempo incrementan la psicosis colectiva alrededor de su salida. Recordemos que GTA VI actualmente tiene como fecha de lanzamiento el 19 de noviembre.

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GTA VI - Rockstar Games

Todavía restan conocer muchas cosas alrededor de GTA VI pero lo que sí sabemos hasta el momento es que estará protagonizado por Jason y Lucía, una pareja delictiva que queda envuelta en el centro de una conspiración criminal luego de que un golpe saliera mal. Más allá de las temáticas clásicas a las que nos tiene acostumbrados Grand Theft Auto, podemos esperar una historia que se adentre bastante en la historia y relación del dúo protagónico.

Algo que entusiasma a todos los fanáticos de la saga es que el nuevo juego significa el regreso a la emblemática Vice City. Eso sí, se espera que sea un mapa mucho más grande y hasta se rumorea la presencia de otras ciudades. Al mejor estilo GTA, tendremos playa, ciudad, zonas rurales, pantanos, rutas y suburbios.

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GTA VI - Rockstar Games

La narrativa y presentación del mundo en Grand Theft Auto siempre se caracterizó por ser una sátira social del mundo en el que vivimos. Teniendo esto en cuenta, resulta muy interesante imaginar cuáles y cómo serán los tópicos que GTA VI buscará parodiar en un presente tan marcado con temáticas latentes como la inteligencia artificial, las redes sociales, la crisis económica mundial y la discriminación, entre otras posibilidades.

Por lo mostrado en los tráilers, GTA VI se va a centrar en mecánicas ya conocidas como tiroteos, persecuciones, robos, exploración y conducción terrestre, marítima y aérea. Todo esto con un nivel de detalle y producción de primer nivel, con el objetivo de dar un salto gráfico importante. Si un videojuego puede elevar la vara que conocemos, es GTA.

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GTA VI - Rockstar Games

Uno de los grandes interrogantes, no solo de los jugadores sino también de la misma industria, es cuánto costará esta entrega, ya que estamos ante un nivel de producción sin precedentes para Rockstar. La especulación sobre el costo abre la pregunta sobre si otras compañías optarán por igualarlo, ya que la discusión de los precios en la industria es recurrente en el último tiempo.

Las otras grandes preguntas son cuándo llegará GTA VI a PC ya que, de lanzamiento, solo estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series. En este sentido, Rockstar aún no brindó ningún tipo de información sobre cómo será el ecosistema online del juego, un aspecto fundamental si tenemos en cuenta la importancia y relevancia que tuvo este modo en GTA V haciendo que sea uno de los juegos más jugados y vendidos, aún al día de hoy.

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GTA VI - Rockstar Games

GTA VI sale el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series y se espera que marque un antes y un después en la industria y en sus jugadores.