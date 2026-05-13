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Konami celebra el éxito de ‘Silent Hill f’ con más de dos millones de copias vendidas

El nuevo capítulo de la saga, ambientado en la década de 1960 en Japón, atrapó a los jugadores con su atmósfera inquietante, protagonizada por Hinako Shimizu

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Silent Hill F

Silent Hill f, la más reciente entrega principal de la reconocida franquicia de terror de Konami, ha alcanzado un importante logro, vendiendo más de dos millones de unidades en todo el mundo hasta el 22 de abril de 2026. Desde su lanzamiento el 25 de septiembre de 2025, el juego ha recibido una recepción destacable, reflejando la expectativa generada durante los años en los que la saga estuvo alejada del protagonismo y reafirmando el renovado interés por el universo Silent Hill.

Silent Hill f registró un impacto comercial desde el inicio, superando el millón de copias vendidas a nivel global en su primer día disponible. Esta cifra sobresale tanto por su rapidez como también por el hecho de que se posiciona entre los lanzamientos más fuertes de toda la serie. Konami, la desarrolladora japonesa responsable de la franquicia, confirmó que la suma de unidades físicas y digitales despachadas superó los dos millones en menos de siete meses, estableciendo un nuevo referente para futuros títulos del género.

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Silent Hill f, de NeoBards Entertainment.
Silent Hill f, de NeoBards Entertainment.

El juego se encuentra disponible en las principales consolas de la nueva generación, como PlayStation 5 y Xbox Series, así como en PC a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store, lo cual ha facilitado su acceso en mercados relevantes y ha contribuido a su éxito comercial. El rápido logro de esta cifra demuestra no solo el interés de los seguidores de antaño, sino también el atractivo que la propuesta ha despertado en nuevas generaciones en busca de experiencias intensas dentro del género de terror en los videojuegos.

Como viejo clásico del survival horror, esta nueva entrega de Silent Hill llama la atención dentro de la franquicia por situarse en un contexto radicalmente distinto. Estamos hablando del Japón rural de la década de 1960, una elección muy diferente de los escenarios habituales en Estados Unidos. En este entorno, la protagonista Shimizu Hinako intenta sobrevivir en el pueblo ficticio de Ebisugaoka, que, de pronto, queda envuelto en una densa niebla misteriosa. Los jugadores deben guiarla a través de laberintos, resolver acertijos y enfrentarse a criaturas grotescas que encarnan la psicología del miedo.

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Silent Hill f, de NeoBards Entertainment.
Silent Hill f, de NeoBards Entertainment.

El guion, escrito por Ryukishi07, reconocido por su experiencia en relatos de misterio y terror, y la música parcialmente compuesta por Akira Yamaoka, destacado creador de la banda sonora de la serie, han resultado fundamentales para renovar el tono y la tensión en esta nueva entrega. El conjunto genera una atmósfera en la que se desdibujan los límites entre lo hermoso y lo inquietante, aportando capas de simbolismo y melancolía inéditas en Silent Hill.

Para muchos fanáticos, tanto la historia de Hinako como la ambientación japonesa representaron un salto en la experiencia de terror psicológico propuesta en Silent Hill f. El éxito de ventas también se reflejó en un aumento de búsquedas sobre la historia previa de la serie y sobre mitos urbanos japoneses, resultado directo del impacto generado por el juego tanto dentro como fuera del mundo de los videojuegos.

Silent Hill f
Silent Hill f

El éxito del juego no solo reimpulsa la franquicia, sino que prepara el terreno para la siguiente entrega, Silent Hill: Townfall, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Townfall, a cargo del estudio Screen Burn Interactive (anteriormente No Code), llevará el terror psicológico hasta una misteriosa localidad costera escocesa llamada St. Amelia. Si bien la remake de Silent Hill 2 fue un éxito, y Silent Hill: The Short Message fue aclamado por los fanáticos, valer recordar que el experimento llamado Silent Hill Ascension no tuvo buenas críticas y muchos pensaron que fue por darle la responsabilidad de la saga a empresas tercerizadas que no comprendían la impronta real de los títulos clásicos.

Este nuevo rumbo demuestra el interés de Konami por seguir apostando por escenarios y perspectivas poco habituales, con la intención de alejarse de fórmulas recurrentes y ampliar su base de seguidores. Al mismo tiempo, la comunidad sigue atenta, observando cómo la compañía interpretará el éxito de Silent Hill f y si logrará mantener el equilibrio entre innovación, tradición y profundidad emocional al desarrollar las historias futuras.

En lo particular, este humilde redactor nunca va a poder olvidar lo que pasó con Silent Hills.

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