Capcom rompe su propio récord anual de ventas gracias a Resident Evil Requiem y Pragmata

Resident Evil Requiem - Capcom

Capcom alcanzó el mayor volumen de ventas de videojuegos en su historia, impulsada principalmente por el éxito de Resident Evil Requiem y el lanzamiento de Pragmata. Según los informes financieros publicados, la compañía logró vender un total de 59,07 millones de unidades durante el último año fiscal, finalizado el 31 de marzo, superando ampliamente su récord anterior y logrando el noveno año consecutivo de beneficios históricos. Este logro resalta el papel central de la franquicia Resident Evil y la consolidación de los videojuegos digitales como parte fundamental de la estrategia comercial de Capcom.

La mayor parte de las ventas de Capcom durante el último periodo se debió al sólido desempeño de su catálogo digital. El 93% de los juegos vendidos fueron en formato digital, mientras que el 83,7% de las ventas provinieron de títulos que ya formaban parte de su catálogo. Este fenómeno está relacionado tanto con la tendencia global hacia el consumo de videojuegos en formato digital, que facilita la distribución instantánea a nivel mundial y reduce costos, como con el atractivo sostenido de series como Resident Evil.

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Resident Evil Requiem - Portada

Resident Evil Requiem, que apareció en febrero, vendió cerca de siete millones de copias antes de finalizar el año fiscal, convirtiéndose en la entrega de crecimiento más rápido en ventas en los 30 años de historia de la saga. El reconocimiento de la crítica, con altas valoraciones en medios especializados, consolidó un fenómeno que muestra gran vitalidad a pesar del paso del tiempo. Pragmata, el reciente estreno de la compañía, también fue clave en estos resultados, al vender dos millones de copias en sus primeras semanas y recibir elogios por su originalidad y su enfoque creativo.

En el ámbito financiero, Capcom reportó ventas netas de 144.200 millones de yenes (914 millones de dólares), lo que representa un crecimiento del 15,2% respecto al año anterior en su segmento digital. El beneficio operativo consolidado alcanzó niveles históricos por noveno año consecutivo, y los planes de la compañía son aún más ambiciosos: Capcom espera incrementar en un 10% las unidades vendidas para el año fiscal 2026-2027, proyectando unas ventas totales de 65 millones de juegos. Para el próximo ejercicio, la empresa se propone alcanzar ventas netas de 210.000 millones de yenes y un beneficio operativo de 83.000 millones, lo que significaría una década completa de récords anuales en beneficios.

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Pragmata

Este crecimiento impacta no solo en la gestión interna de Capcom, sino que también beneficia a la industria y a los consumidores, intensificando la competencia y fomentando el desarrollo de nuevas propuestas de entretenimiento. Además, gran parte de este éxito se atribuye tanto a franquicias ya consolidadas como a la apuesta por nuevas propiedades intelectuales, permitiendo a la empresa diversificarse y responder a las tendencias globales.

De cara al futuro, Capcom busca mantener su ritmo de crecimiento a través de la expansión de sus grandes franquicias y el lanzamiento de nuevos títulos. Entre los anuncios más importantes destaca la futura llegada de una expansión narrativa para Resident Evil Requiem, que ofrecerá una mayor profundidad al universo de esta entrega de la saga. Otros lanzamientos notables incluyen el videojuego Onimusha: Way of the Sword, así como la próxima entrega de la serie Mega Man, titulada Dual Override, prevista para 2027. Además, la compañía planea aprovechar la popularidad de sus marcas en otros medios, con el estreno próximo de la segunda temporada del anime de Devil May Cry y el -temeroso- lanzamiento cinematográfico de Street Fighter.

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Devil May Cry - Temporada 2 (Captura de tráiler oficial)

Como parte de esta estrategia de expansión, ha crecido la especulación sobre la posible llegada de contenido descargable para Dragon’s Dogma 2, basada en indicios encontrados por aficionados en ilustraciones conmemorativas. Aunque Capcom todavía no lo ha anunciado oficialmente, experiencias previas indican que lanzamientos de expansiones han transformado significativamente otras entregas, lo que eleva la expectativa entre la base de jugadores de este título. Para el público, esto representa la promesa de nuevos contenidos y experiencias que contribuyen a la vigencia prolongada de los juegos y, obviamente, el entretenimiento para sostener largo y tendido.