The Last of Us: lo que sabemos sobre la segunda temporada de la serie de Max

The Last of Us recibió 24 nominaciones en la última edición de los premios Emmy (Créditos: Max)

The Last Of Us, la serie de basada en el multipremiado juego de Naughty Dog, no solo se ha consolidado como una de las adaptaciones más exitosas de los últimos tiempos, sino como uno de los grandes triunfos de HBO y Max. Desde su lanzamiento a inicios del 2023, la producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha marcado récords de audiencia, en incluso, ha cosechado gran cantidad de galardones y elogios por parte de grandes referentes de la industria.

Con estos resultados, y un material de origen que demuestra que hay mucho camino por recorrer, una segunda y tercera temporada están en camino. Reparto, talentos detrás de cámaras, posible argumento, cantidad de episodios y más, hoy en Malditos Nerds repasamos todo lo que sabemos sobre la próxima entrega de la serie.

El argumento de la segunda temporada de The Last of Us

Primeras imágenes de la segunda temporada de The Last Of Us (Créditos: Max)

La primera entrega de The Last Of Us, actualmente disponible en Max, se ambientó veinte años después de la caída de la civilización moderna a causa de una cepa de hongo que toma el control de los cuerpos humanos, convirtiéndolos en criaturas voraces. La serie sigue los pasos de Joel, un superviviente interpretado por Pedro Pascal, que recibe el encargo de sacar a una joven llamada Ellie de una opresiva zona de cuarentena y escoltarla hacia un nuevo destino. La dupla emprende un peligroso viaje a través de un Estados Unidos en decadencia, apoyándose mutuamente para intentar sobrevivir en un mundo dominado por el caos. A lo largo de nueve episodios, la serie exploró los desafíos y dilemas morales que enfrentan en este entorno.

La primera temporada de The Last of Us se inspiró en el primer videojuego de la serie y la segunda tomará como punto de partida la secuela lanzada en 2020. Según Neil Druckmann, el creador de la saga y co-creador de la tira, esta nueva entrega continuará explorando la relación de la dupla, así como de las consecuencias que conlleva proteger a las personas que queremos. “Es una continuación de la relación de la primera temporada, y esto es sólo el lado oscuro de esa moneda, la búsqueda de la justicia a cualquier precio para los que quieres y la exploración de eso”, advirtió el creativo en una reciente entrevista.

Los recién llegados al universo de The Last of Us

Jeffrey Wright, nominated for Best Actor in a Leading Role, for "American Fiction", attends the Nominees Luncheon for the 96th Oscars in Beverly Hills, California, U.S. February 12, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

En la previa al inicio de las grabaciones a principios de este año trascendió que grandes nombres se incorporaban a la serie de Max para dar vida a personajes icónicos. Además del regreso de Pedro Pascal como Joel Miller y Bella Ramsey como Ellie, se han sumado figuras como Kaitlyn Dever (Nadie podrá salvarte) como Abby, Young Mazino (Bronca) como Jesse e Isabela Merced (Alien: Romulus) como Dina. El equipo se completa con Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) dando vida a Manny, Tati Gabrielle (Mortal Kombat 2) a Nora y Jeffrey Wright a Isaac Dixon. Este último, repitiendo un rol que ya ejecutó en el videojuego.

El equipo creativo de la nueva entrega de The Last of Us

Primeras imágenes de la segunda temporada de The Last Of Us (Créditos: Max)

Con una ambiciosa entrega por delante, The Last of Us se rearmó con un equipo a medida que no solo se limita a los intérpretes. La lista de talentos que se incorporan a la serie también incluye a directores como Mark Mylod, reciente ganador del Emmy por Succession, Nina López-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) y Kate Herron (Loki).

The Last of Us también contará con el regreso de figuras clave, como el director Peter Hoar, junto a los creadores y productores ejecutivos Craig Mazin y Neil Druckmann. Hoar recibió elogios por su dirección en el tercer episodio de la primera temporada, Long, Long Time, que además le valió una nominación al Emmy.

The Last of Us: menos episodios y una tercera temporada asegurada

Pedro Pascal da vida a Joel Miller en la adaptación del popular juego de Naughty Dog (Créditos: Max)

De acuerdo a un último informe, la segunda temporada de The Last of Us, constará de siete episodios. Aunque se trata de dos episodios menos que la primera temporada, Craig Mazin y Neil Druckmann señalaron que la posible tercera temporada sea significativamente mayor.

“El material de la historia que obtuvimos de la segunda parte del juego es mucho más grande que el material de la historia que había en el primer juego, así que lo que tuvimos que hacer desde el principio fue averiguar cómo contar esa historia a lo largo de las temporadas”, comentó Mazin. “Cuando haces eso, buscas puntos de ruptura naturales, y tal y como lo planteamos, esta temporada, el punto de ruptura natural parecía llegar después de siete episodios”, agregó.

¿Cuándo regresará The Last of Us a la pantalla de Max?

La segunda temporada de The Last of Us ya inició su rodaje (Créditos: Max)

Lamentablemente todavía no tenemos certezas sobre la fecha de regreso de The Last of Us a las pantallas de HBO y Max. No obstante, los rodajes comenzaron en febrero pasado y, teniendo en cuenta el tiempo de posproducción que conlleva la serie, es bastante probable que la nueva tanda de episodios esté lista para algún momento de 2025.