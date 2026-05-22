Saros: Todas las fases de Bastion y cómo vencerlo

Saros, de Housemarque.

Bastion te recibe con un muro de proyectiles azules, amarillos y rojos que cruzan la arena de golpe.

Es el segundo jefe de Saros, una torreta mecánica gigante fijada al final de Profundidades antiguas, y si no entendés cómo funciona el escudo Soltari, vas a morir en la primera ronda de disparos.

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En esta guía te contamos todo lo que necesitás saber para la pelea: preparación, ataques de cada fase, estrategias concretas y cómo aprovechar la arena a tu favor.

Preparación recomendada para Bastion

Antes de entrar, asegurate de tener un nivel de competencia de 25 o superior, aunque es factible con menos si llevás buenas armas. Llevá un rifle táctico de nivel 20 y un arma de poder de nivel 21. La escopeta brilla en las distancias cortas de esta pelea, pero elegí el arma con la que te sientas más cómodo.

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En el árbol de mejoras priorizá los nodos de atributos (+1 a todos) y los de competencia.

El Escudo Soltari es fundamental: absorbe proyectiles azules y recarga tu medidor de Poder. Si desbloqueaste el Amplificador de escudo en la Matriz de armadura, también podés absorber proyectiles amarillos corrompidos sin perder salud máxima.

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Saros, de Housemarque.

La arena y sus peligros

La pelea ocurre en una arena circular con dos plataformas flotantes y varias plataformas de salto. La mayor parte del combate se desarrolla en una zona rectangular frente a Bastion.

Hay plataformas elevadas circulares que al pisarlas eructan llamas rojas: mantenete en el centro. Detrás del jefe hay una escalera que te permite trivializar los muros de proyectiles y los anillos amarillos. Debajo de las plataformas flotantes se activan láseres en el suelo, así que no te pares ahí. También hay plataformas laterales que sirven como cobertura.

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Las tres fases de Bastion

Bastion tiene tres fases. Los ataques se mantienen mayormente iguales, pero en fase 2 aparecen dos ataques nuevos. Al final de cada fase, Bastion se retira al techo y aparecen enemigos torreta que tenés que eliminar para que el jefe regrese. En fase 3, esas torretas tienen escudo rojo y necesitás acercarte y usar cuerpo a cuerpo para destruirlas.

Ataques presentes en todas las fases:

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Muro de proyectiles: Bastion dispara dos proyectiles al suelo que generan muros que cruzan la arena. El color indica cómo evitarlos: azul → absorbé con escudo; amarillo → esquivá con carrera o plataformas de salto; rojo → evitá, no se absorbe ni se atraviesa con carrera. El ataque se repite tres veces seguidas. La escalera detrás del jefe evita este ataque por completo.

Láser vertical + ondas de choque amarillas: Bastion apunta un láser al suelo que produce ondas de choque rítmicas. Las ondas delgadas se saltan, las altas requieren plataformas de salto. También podés cancelar el ataque impactando con un arma de poder.

Estrella amarilla gigante: grupo de proyectiles en forma de estrella. No son teledirigidos, simplemente movete a un lado.

Espiral de proyectiles: en fase 1 el centro es azul y los brazos amarillos; en fase 2 se invierten. En el centro azul parate con escudo absorbiendo; en centro amarillo evitá o usá plataformas de salto.

Láser de seguimiento: Bastion apunta un láser tenue que luego se vuelve sólido y te persigue, rodeado de proyectiles azules. Usá escudo si se acerca o corré/esquivá con carrera.

Ataques nuevos en fase 2:

Proyectiles amarillos teledirigidos: dos tandas de orbes amarillos que te siguen. La estrategia más confiable es esquivar hacia los lados justo antes del impacto. También podés usar carrera hacia adelante cuando están por golpearte, pero lo más seguro es la carrera lateral.

Cientos de proyectiles azules que se congelan + ondas de choque: Bastion lanza orbes azules que quedan suspendidos, luego un haz al suelo provoca ondas de choque. Si te alejás lo suficiente, los orbes se disipan antes de la primera onda. También se pueden absorber con escudo.

Muros rojos: no se pueden absorber ni atravesar con carrera. Usá plataformas de salto para saltarlos.

Cambios en la Fase 3:

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Se mantienen todos los ataques previos, pero el centro de la espiral puede ser rojo. Las ondas de choque del láser vertical vienen más rápido y las ondas altas son más frecuentes. Cerca del final, Bastion lanza proyectiles pentagonales junto con patrones de estrella. Si el pentágono tiene centro azul, parate con escudo; si no, movete constantemente hacia los lados para esquivar.

Saros, de Housemarque.

Recompensas al derrotar a Bastion

Al vencerlo recibís entre 850 y 1000 Lucenita, desbloqueás los Modificadores carcosianos y se abre el siguiente bioma: Descenso fragmentado. Después de la pelea, una cinemática muestra a Arjun siendo atacado por una criatura alienígena.

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En Malditos Nerds te esperan más guías para que domines cada rincón de Saros.