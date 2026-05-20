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Warhorse Studios confirma el desarrollo de un RPG de mundo abierto basado en The Lord of the Rings

El popular estudio europeo ha confirmado oficialmente el desarrollo de un videojuego RPG basado en la icónica obra de J. R. R. Tolkien

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The Lord of the Rings: Return to Moria
The Lord of the Rings: Return to Moria | Desarrollador: Free Range Games | Distribuidor: North Beach Games

Warhorse Studios, conocido por su trabajo en la saga Kingdom Come: Deliverance, confirmó que está desarrollando un videojuego de rol de mundo abierto ambientado en el universo de The Lord of the Rings. Este anuncio, realizado después de varios meses de rumores y filtraciones sobre la relación del estudio con la obra de J.R.R. Tolkien, representa una apuesta significativa por parte de Embracer Group, empresa matriz de Warhorse y actual propietaria de muchos derechos sobre la franquicia.

El anuncio se realizó a través de la redes, donde Warhorse Studios compartió la noticia después de semanas de especulación. El mensaje, que rápidamente se difundió y obtuvo más de 11,000 likes y 2,000 personas compartiéndolo en poco más de una hora, fue claro en señalar que el estudio trabaja en dos proyectos diferentes: por un lado, la secuela directa de su serie con Kingdom Come: Deliverance, y por otro, el esperado RPG de mundo abierto basado en El Señor de los Anillos.

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Kingdom Come: Deliverance II | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion
Kingdom Come: Deliverance II | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Es relevante señalar que Embracer Group, un conglomerado sueco conocido por adquirir y reorganizar estudios de desarrollo y distribuir varias franquicias de éxito, anunció la creación de Fellowship Entertainment. Esta nueva subsidiaria se enfocará en maximizar y licenciar las propiedades intelectuales más importantes del grupo, lo que incluye títulos como Tomb Raider, Dead Island, Darksiders, Metro y, especialmente, The Lord of the Rings. El hecho de que Warhorse sea el estudio seleccionado para abordar la mitología de Tolkien ha generado mucha expectativa entre los seguidores tanto del universo literario como del estudio checo.

A pesar de que la confirmación oficial termina con los rumores, todavía hay poca información concreta sobre el proyecto. No se ha especificado quién liderará el desarrollo, ya que Daniel Vávra, cofundador de Warhorse y figura relevante en los videojuegos anteriores del estudio, se encuentra temporalmente enfocado en dirigir una adaptación cinematográfica de Kingdom Come: Deliverance. Aunque Vávra sigue vinculado a la empresa como copropietario, aún se desconoce quién encabezará la dirección creativa y técnica del nuevo RPG.

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The Lord of the Rings: Gollum

La noticia tiene implicaciones tanto para los jugadores como para la industria de los videojuegos. Por un lado, las franquicias de Warhorse cuentan con una reputación de experiencias inmersivas, rigurosas en contexto histórico y centradas en la narrativa, por lo que el desarrollo de este RPG podría ofrecer un enfoque diferente a los videojuegos basados en obras de Tolkien, los cuales han estado tradicionalmente vinculados a estilos de juego más convencionales de acción y aventura. Asimismo, que Embracer Group haya elegido a un equipo europeo para expandir la marca refleja una estrategia de diversificación y mayor control creativo sobre sus propiedades intelectuales más valiosas.

Por otro lado, este anuncio coincide con otros desarrollos dentro del universo de The Lord of the Rings. Recientemente, han surgido rumores acerca de que Amazon también está investigando para la creación de un videojuego basado en la obra de Tolkien, lo que podría fomentar una competencia constructiva e innovación en el ámbito de los títulos temáticos. Para los seguidores de la saga y para los jugadores en general, la participación de un estudio con el perfil de Warhorse ofrece una mirada distinta. Si bien hoy en día nada garantiza nada, la experiencia de la empresa en el género despierta una mirada contemplativa y positiva sobre el futuro de este nuevo título.

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