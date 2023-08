The Last of Us: Craig Mazin no descarta expandir el universo de la serie de HBO

La segunda temporada de la serie no contará exactamente la segunda parte del juego.

Si de adaptaciones de videojuegos se trata, la serie de The Last of Us se posiciona como uno de los casos de éxito del último tiempo. Desarrollada por Craig Mazin y Neil Druckman, la producción que llevó a la pantalla la historia de Naughty Dog no solo batió récords de audiencia, sino que se ganó los elogios de la industria, asegurándose una nueva temporada que, al parecer, tampoco será la última.

Y si bien el material existente del videojuego podría dar a lugar a varias entregas, tampoco se descarta la expansión del universo con posibles spin-off. En una entrevista con The Wrap, el propio showrunner de la serie, Craig Mazin, se refirió a la posibilidad de expandir el universo de The Last of Us más allá de la historia de Joel y Ellie. Aunque en la conversación dejó en claro que no es algo que hoy esté en los planes, tampoco lo descarta en absoluto.

The Last of Us - Tráiler episodio 8

Mazin explicó que la idea de realizar spin-offs aún no se puso en la mesa todavía, ya que en este momento todas las energías están en la narrativa principal. Aun así, estableció una postura bastante clara sobre este tema: “No estoy en contra de la idea de otros programas que puedan inspirarse en estos personajes o ese mundo”.

A su vez, el showrunner de The Last of Us reconoció que, al ser una historia tan grande, no sabe cuánto tiempo le podrá dedicar. “Estoy usando una de mis últimas décadas para contar esta historia. Pero en principio no tengo ningún problema con los spin-offs. Y estoy seguro de que Neil también estaría interesado. Si surge algo que tenga sentido, entonces no veo por qué no. Mi gran esperanza es que, si alguna vez existe algo así, se haga con tanto cuidado, respeto y amor como el que estamos aplicando a esta serie ahora”.

La primera temporada de The Last of Us en HBO se permitió explorar con mayor profundidad algunos personajes de los videojuegos como es el caso de Bill y Frank, lo que deja en claro que hay muchas más historias posibles para contar dentro de ese universo. Por el momento, la producción encabezada por Pedro Pascal y Bella Ramsey está detenida debido a la actual huelga de guionistas y actores.

