Pedro Pascal abandona Weapons y crecen los rumores sobre su llegada a Marvel

Weapons, la segunda película de terror de Zach Cregger el director de Bárbaro (Barbarian, 2022) habría perdido a Pedro Pascal, una de sus figuras principales. Según el periodista especializado, Jeff Sneider, múltiples fuentes indican que la salida del actor tiene que ver con conflictos de agenda con sus otros proyectos, entre los que se incluyen la nueva temporada de The Last of Us y, presumiblemente, su llegada a Marvel.

Aunque se desconocen detalles del argumento de Weapons, la película fue descrita por su director como “una epopeya de terror interrelacionada y de múltiples historias que, tonalmente, está en la línea de Magnolia de Paul Thomas Anderson”. Además de Pedro Pascal, la actriz Renate Reinsve (The Worst Person in the World, 2022) y Brian Tyree Henry (The Eternals, 2021) habían sido confirmados previamente para la cinta de terror coral.

Entre los siguientes proyectos de Pedro Pascal se encuentra el rodaje de la nueva temporada de The Last of Us, la exitosa serie de HBO que acaba de confirmar nuevas adiciones a su reparto y entraría en instancias de producción en febrero próximo.

A su vez, Sneider indica en su publicación que inicialmente la película de Los 4 Fantásticos comenzaría su rodaje en abril, lo que le habría permitido a Pascal formar parte de la serie, la película de Marvel Studios y lo nuevo de Zach Cregger. Sin embargo, un nuevo cambio en el calendario de la esperada cinta del UCM, ha complicado por completo esa opción. El insider asegura que ahora la fecha de rodaje de la cinta de superhéroes se movió para la segunda mitad de año.

Cabe mencionar, que Marvel Studios todavía no confirmó oficialmente ni este retraso ni al elenco de la película de Los 4 Fantásticos. Lo último firme que tenemos corresponde a meses atrás cuando Deadline informó que Pedro Pascal estaba en “conversaciones avanzadas” para interpretar a Reed Richards en la película.

Los 4 Fantásticos, que inicialmente se anunció en 2019, tenía prevista su fecha en el calendario de estrenos para el 2 de mayo de 2025. Si el retraso en el rodaje se confirma, parece poco probable que esa fecha se mantenga.