The Last of Us: Bella Ramsey anticipa lo que más le emociona filmar en la segunda temporada

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresarán a sus roles protagónicos en la segunda temporada de "The Last of Us". (Créditos: HBO)

The Last of Us se destacó como una de las series más exitosas del año. Su trama, basada en el videojuego, relata cómo una pandemia desencadenada por una cepa de hongos domina los cuerpos humanos. Los protagonistas principales son interpretados por Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Juego de tronos).

Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, compartió detalles sobre el inicio del rodaje de la segunda temporada: “Las cosas están cambiando todo el tiempo, creo que con las huelgas lógicamente se han retrasado un par de cosas. Ya veremos, pero sucederá en algún momento a principios del próximo año, lo cual es emocionante”.

Ramsey como Ellie en The Last of Us

La actriz también reveló dos aspectos que la entusiasman particularmente sobre esta nueva entrega. En primer lugar, expresó su emoción por las escenas más cercanas a las del género acción, destacando el cambio en la condición física de Ellie en la próxima temporada: “Me encantan las escenas de riesgo y me gusta despertarme con moretones al día siguiente y encontrarme con un ojo morado, simplemente porque se siente tan bien haberlo hecho”.

Además, compartió sus impresiones acerca de filmar escenas con Dina, un personaje del juego que también aparecerá en la serie cómo un posible interés romántico del personaje: “Estoy ansiosa por hacer las escenas de riesgo, y también por la historia de Dina. Porque, obviamente, tuve un episodio en la temporada 1 entre Ellie y Riley, pero tenerlo como historia duradera es realmente emocionante”.

Aunque aún falta tiempo para el regreso de The Last of Us, se podrá disfrutar de la versatilidad de Bella Ramsey en la secuela de Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (Chicken Run: Dawn of the Nugget), donde presta su voz a un personaje llamado Molly.