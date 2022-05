Es novelista, escribió “Cómo asesinar a tu esposo” y fue declarada culpable por el asesinato de su pareja: cómo son sus libros

Nancy Crampton-Brophy fue acusada del asesinato de su esposo

Cuando los escritores son consultados sobre su inspiración o a qué herramientas recurren para escribir sus libros las respuestas son múltiples. La reina de las novelas de misterio inglés Ágatha Christie supo decir en un frase que ya es célebre que “los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría”. En el caso de la escritora de novelas de misterio y romance erótico norteamericana Nancy Crampton-Brophy la inspiración proviene de la vida real. Hace pocas horas, la autora del ensayo Cómo asesinar a tu esposo fue declarada culpable de matar a su esposo de más de veinte años por la justicia de Estados Unidos.

El caso tiene todos los condimentos de un buen policial: la mañana del 2 de junio de 2018 Daniel Brophy, un reconocido chef de Oregon y esposo de Crampton-Brophy, recibió dos disparos en la cocina del Instituto Culinario de esa ciudad, donde dictaba clases de cocina. El hombre, de 63 años, murió a causa de las balas, que salieron de una pistola Glock. Al día siguiente, la escritora y viuda escribió un mensaje en su muro de Facebook: “Mi marido y mejor amigo, el chef Dan Brophy, fue asesinado ayer por la mañana”, decía. “Para aquellos que están cerca de mí y sienten que esto merecía una llamada, tienen razón, pero estoy luchando para darle sentido a todo en este momento”. Meses después quedó detenida.

Nancy Crampton-Brophy y Daniel C. Brophy

En el ensayo How To Murder Your Husband, algo así como Cómo asesinar a tu esposo, la escritora de 71 años daba cuenta de elementos que, llamativamente, coincidían con la realidad: las motivaciones para deshacerse una pareja no deseada -en la que incluía el uso de un arma de fuego, aunque advertía que son “ruidosas, sucias y requieren cierta habilidad”-, las ganancias económicas y los posibles métodos.

Publicado el 4 de noviembre de 2011 en su blog “See Jane Publish” -que ahora es privado- Crampton-Brophy describió en detalle cómo salirse con la suya. El ensayo estaba dividido en secciones que detallaban los pros y los contras de matar a un marido malvado. Es decir, siguió sus propios consejos para hacerlo en la vida real. Por ejemplo, contó los cinco motivos principales y las armas adecuadas que escogería si su personaje fuera a matar a su marido en una de sus novelas románticas.

También recomendó no contratar un sicario porque muchos te “traicionan con la policía”, ni confiar en que lo haga tu amante: “Mala idea”. A su vez, desaconsejaba utilizar veneno por las altas chances de ser rastreado y desalentaba diciendo: “El arsénico es fácil de obtener, peor aún, fácil de rastrear. Se tarda uno o dos meses en matar a alguien. Además, están enfermos todo el tiempo”. En ese ensayo, Crampton-Brophy aseguraba de modo escalofriante que “después de todo, si se supone que el asesinato me va a liberar, ciertamente no voy a querer pasar tiempo en una cárcel”, dijo la escritora y agregó que el color naranja -el de los trajes de presidiario- no le sentaba bien . Otro de los puntos que tenía claro era el lugar del crimen: “No quiero preocuparme por la sangre y los sesos salpicados en mis paredes”. Y remata: “¿Qué pasaría si matar no produjera los resultados correctos? ¿Lo volverían a hacer? ¿Podrían hacerlo de nuevo? ¿Qué pasa si les gustó? Vaya, hay una idea para una nueva historia”.





Siete años después de esta entrada de blog, las piezas no encajaban: Crampton-Brophy había sido grabada por las cámaras de seguridad del lugar, en la escena del crimen de su esposo. Durante el juicio ella dijo que estaba recorriendo el lugar para inspirarse para sus próximos trabajos. También dice que el arma desaparecida, que según la policía se usó en el crimen, también fue comprada como parte de su investigación previa para una novela y niega que los cientos de miles de dólares a los que tenía derecho por las diversas pólizas de seguro de vida de su esposo fueran motivo de su asesinato. “Había una gran separación entre lo que era para escribir y lo que era para protección”, afirmó. Pero no convenció.

Las novelas de Crampton-Brophy destacan por sus finales inesperados, y de una saga en inglés llamada Wrong Never Felt So Right, algo así como Lo incorrecto nunca se sintió tan bien, negó la acusación, que la tiene detenida desde septiembre de 2018. El jurado a cargo de la causa deliberó el veredicto en ocho horas y concluyó que la mujer asesinó a tiros a su pareja, Daniel Brophy.

Saga Lo incorrecto nunca se sintió tan bien

Pero mucho antes de convertirse en la verduga de su esposo, la escritora norteamericana escribía novelas. Según se puede leer en el perfil de Amazon, Crampton-Brophy es descripta como una autora galardonada, cuyo primer trabajo publicado fue en un folleto de la Universidad de Houston titulado Entre el ombligo y las rodillas. “Pero su verdadero amor”, dice “era contar historias”. Su biografía continúa con un detalle: que escribió una novela que “todavía está disponible en algún lugar debajo de su cama”. Y continúa: “Sus historias son sobre hombres lindos y mujeres fuertes, sobre familias que no siempre funcionan y sobre la alegría de encontrar el amor y la dificultad de mantenerlo”.

Las tapas de los libros tienen hombres musculosos, ideales, mostrando sus torsos desnudos, con actitudes insinuantes, elementos característicos de las ediciones románticas y eróticas, mezcladas con acción y misterio. Pero el nombre de la saga llama la atención: “Lo incorrecto nunca se sintió tan bien”. Esta colección está compuesta por cinco libros, todos disponibles en Amazon tanto en papel como en digital y en el servicio de suscripción que ofrece la plataforma , cuyos títulos remiten a esos hombres “equivocados”: El hermano equivocado, El héroe equivocado, El policía equivocado, El oficial de la marina equivocado y El amante equivocado.

"El esposo equivocado", uno de los libros de Nancy Crampton-Brophy

Por ejemplo, en el libro El esposo equivocado, Nancy Crampton-Brophy narra la historia de Nicole Layton, una mujer desesperada porque su esposo, el senador Linus Layton, no solo abusa de ella, sino que también retiene a la sobrina de Nicole con daño cerebral como rehén para mantener a Nicole a raya. En este libro, la protagonista trata de huir de su abusivo marido falsificando su propia muerte. Pero en El policía equivocado la situación era distinta, bastante parecida a lo que sucedería en la vida real años después. La escritora norteamericana escribió sobre una mujer que pasó todos los días de su matrimonio fantaseando con matar a su esposo.

La sentencia aún no fue anunciada, aunque enfrenta la posibilidad de una cadena perpetua. Crampton-Brophy ya había advertido en la entrada de su blog: “Pero lo que sé sobre el asesinato es que cada uno de nosotros lo lleva dentro de sí cuando se le empuja lo suficiente”. Y la realidad supera a la ficción.





SEGUIR LEYENDO: