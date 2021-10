Efe González: Del ciber a la escena mundial

Créditos: Christian Beliera

“Relato jueguitos”. Así describiría Federico Daniel Gonzalez su trabajo como caster a alguien que quisiera entender mejor su profesión. “Cada vez es más masivo y sorprende menos a la gente que haya una industria detrás del consumo de videojuegos”. Efe se ganó el respeto y la admiración de sus pares, seguidores y de toda la comunidad por sus aportes sinceros al crecimiento y desarrollo del ambiente competitivo de esports.

El caster nacido en Victoria, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, es una de las voces del Counter-Strike argentino y latinoamericano por excelencia. Su recorrido, desde sus comienzos en Debion Esports y en Brekan, comunidades de gaming con gran incidencia en levantar los cimientos de la escena competitiva argentina, hasta sus relatos en la FlowFiReLEAGUE y recientemente con el seguimiento de 9z en la BLAST Premier, lo llevaron a ser hoy una de las voces más buscadas.

¿Cuándo te metiste en el ámbito de los esports?

Yo tomaría el invierno del 2014, era una Caseros Winter Cup. Eran torneos que se hacían en el ciber El Cabo. Como ya venía haciendo algunas transmisiones online, algunos jugadores ya me conocían y convencieron al organizador de ese momento de que me tirara un cable de red en una salita al lado. Llevaba mi PC porque no había otra para sacar del lugar y me daba la posibilidad de relatar los partidos y transmitirlos por YouTube para que tengan más visibilidad. Y no le iba a cobrar nada. Me acuerdo que llegué a la una de la tarde y me iba 7:30 de la mañana. Creo que ese fue el comienzo, no sé si de los esports, pero sí de decir “quiero dedicarme posta a seguir haciendo esto”.

¿De dónde te surgió la idea de relatar? ¿Te inspiraste en alguien?

En Zombyra, un caster de League of Legends que está trabajando en México ahora. Estuvo en los comienzos de la LVP y hasta tuvo su propia liga junto a Kris Fidalgo y Rama Reyes, que son dos chicos que ahora están en Localstrike. Entre ellos tenían la Allstar League que era un torneo que organizaron y además lo transmitieron. Lo casteaban con un modem de 30 megas en ese momento, año 2013 o 2014. Y bueno una vez fui a su departamento donde era su estudio y hacían las transmisiones. Ahí dije “Bueno pará. Yo puedo hacer esto con mi juego”. Empecé con Debion que arrancó como una comunidad de foro y ahí inicié mi camino como relator. Después le gustó a otro y me pidió que hiciera lo mismo con su torneo. Después a LocalStrike, después al ciber y de ahí a casi toda la competencia con los mejores equipos que había en Counter Strike 1.6.

¿Cómo era el casteo al principio del 2014? ¿Muy diferente?

Horrible. Subí un par de videos hace poco. Horrible también lo que yo escuché de mí y el nivel de cansancio. Fueron demasiadas horas, era la primera vez que hablaba, no tenía cocaster o comentarista, no había un esquema de como hacer las cosas como si lo hay ahora. Era más o menos un scrim (entrenamiento) contando lo que iba pasando. Pero bueno fue un comienzo y un puntapié. También del cansancio y la fatiga creo que en un momento se me apagó la luz, estaba cabeceando y dije “gana internet explorer” porque justamente estaba mirando hacia el inicio del juego minimizado. Algunas de esas gansadas me pasaban. Era un nivel de agotamiento intenso durante varias ocasiones y por distintas razones, pero le seguía dedicando porque me gustaba.

En Argentina concretamente, el Counter-Strike siempre pegó fuerte. El lanzamiento del juego en el año 2000 en sus primeras versiones standalone, predecesor del Source y del Global Offensive, coincidió con el auge de los cibercafés. Éxito que se debió a la creciente popularidad de los juegos en red y la disponibilidad de computadoras e internet que ofrecían estos puntos de encuentro, para disfrutar de una experiencia presencial con amigos.

El folclore de reunirse a jugar acompañó en popularidad al título de Valve, que se volvería altamente competitivo en muy poco tiempo. Los torneos LAN y los eventos locales representan un antecedente fundamental para entender el peso del “conter” en la escena actual. Dispuesto a todo a cambio de nada, Efe se acostumbró a extensas jornadas con tal de compartir Counter en el ciber y lo recuerda solo con inmensa felicidad.

¿Creciste jugando videojuegos?

Justo viví la transición de todo eso. Si bien había jueguitos en casa o una compu, ponele que a los 10 años era vida de calle, de llegar, hacer la tarea y salir a andar en bici y jugar a la pelota. Fuera de eso, jugaba muchísimo al Mortal Kombat 2 en la SEGA Genesis. Después los FIFAs: el 97, el 98; el PC Fútbol 5.0 ya en la compu. Si me voy a primer grado, en el colegio habían puesto un par de computadoras, tenías el Carmen San Diego y el Príncipe de Persia.

¿Cómo recordás el ciber de pibe?

Cuando tenía 13 años, que fue en el 2000, se hizo un cumpleaños en un ciber y la invitación de la cartita decía “vamos a jugar en red” y yo pensé “¿En red? ¿En red de qué? ¿Van a poner una red con pelotero?” y de golpe eran computadoras. La onda era sentarse a jugar y ahí fue cuando conocí el Counter. Me acuerdo que quedaba en Olivos. Se llamaba... Redención o algo así parecido. No duró más de dos años, como muchos otros cibers que fueron desapareciendo.

¿A qué te dedicabas antes de sumergirte en este rubro?

Siempre estuve trabajando nueve horas al día en una oficina y lo sigo haciendo. De administrativo y soporte técnico de nivel 1 para distintas cosas de IT. Hice las dos cosas para la misma compañía, Xerox, una empresa de impresoras que brinda servicios a empresas más grandes que tienen parque de impresión en las oficinas. En esta pandemia me vino bárbaro porque me dieron una notebook y me dijeron “bueno ahora hacés todo remoto”. Listo.. no vuelvo más, si tuviera que volver a una oficina nueve horas, no lo haría.

La industria de los esports crece a pasos agigantados todos los años, pero no siempre se pudo construir un futuro y lo que hoy es profesión, ayer comenzó como pasión y vocación. El boom llegó más tarde a la región, pero con marcas internacionales y regionales con el ojo puesto en el creciente ecosistema de los deportes electrónicos, de a poco empieza a despedirse de su etapa amateur.

Pero cuando aún no existían discusiones por la S mayúscula, cuando aún nadie sospechaba que los videojuegos competitivos se volverían sinónimo de entretenimiento, de atletismo y destreza, Federico ya proyectaba otro camino. Desde el barrio Victoria se respiraba fútbol a menos de 15 cuadras del Estadio José Dellagiovanna de Tigre. La música under, el punk concretamente marcó una influencia muy grande en su recorrido como músico.

Cuando arrancaste a hacer eso, ¿te imaginabas con este presente?

No. No me hubiese imaginado jamás estar casteando un partido de la BLAST oficial para Latinoamérica. Claramente no, ni cerca.

¿Estamos en un punto donde el caster puede vivir exclusivamente de eso?

El caster en general no. Creo que va a depender del año que viene. En mi caso, no dejo mi trabajo estable porque tiene la facilidad de que estás en blanco, con obra social, con aportes y todo lo demás. Estoy hace ya 7 años en ese otro trabajo y es una antigüedad que suma. No me molesta tanto porque voy revisando la notebook cada media hora, pero yo creería que este año lo podría soltar, pero no lo hago por el cambio de modalidad. El año pasado se creció muchísimo el escenario de los esports y esta primera mitad de año estuvo bien y la segunda mitad que viene va a ser una bomba , así que yo creo que sí.

De pibe, ¿dónde te imaginabas de grande?

A mí me encantaba jugar a la pelota, era horrible, pero me encantaba. Podía haberme ido a probar a algún club pero no lo hice. A la música le dediqué mucho tiempo: fui intento de bajista, intento de cantante, pero tuve 8 años una banda donde tocamos en varios escenarios under. Una fecha de las más importantes fue con bandas como Bulldog, Shaila y Cadena Perpetua. Grabamos dos discos con los chicos de Smitten y un videoclip del 2010. El 2014, fue un año de muchos cambios, porque más o menos arranqué a castear y justo dejé la banda.

¿Te referís a Deep Breath cuando hablás de la banda?

Sí, mirá -señala la guitarra en el fondo-. Está ahí a mano, pero está abandonada. Cada un par de semanas suenan unos acordes de temas infantiles.

Contame sobre tu amor por la camiseta de Tigre y el fútbol.

Me críe a 15 cuadras de la cancha, imaginate. Antes de la pandemia fui con mi nena. Subí una fotito con ella con toda la cancha llena, eso me hizo muy feliz.

¿Sos de jugar partidos con amigos?

Hacía hasta los 25, por ahí. Después, hace 5 años, dejé el barrio y me vine para Capital. Acá no tenía contactos ni tiempo y quedó en la nada. Ponele que hace casi 2 años que no juego un partido de fútbol.

¿Con tus amistades del fútbol seguís en contacto?

¿Con los pibes barrio? Nooo, ni idea.

¿Saben que casteás?

Creo que alguno que otro sí. Alguno del trabajo también El día que JonY (Boy) pegó el tiro en Overpass en la final de la BLAST, me llegó un mensaje de un chico de soporte que trabajaba en el mismo site: “‘¡¿Qué hizo Jony?!”, y yo tipo “¿cómo llegó esto hasta acá?”. O sea, no tiene nada que ver, pero ahí se enteró que relataba. La verdad es que no es que voy por la vida diciendo “che, yo relato jueguitos”, no. Te ven en la tele y “ah mirá, ¿qué hace este acá?”.

En el primer encuentro con Latin Power, Efe inicia su recorrido poniendo sobre la mesa (virtual) sus años en el ciber, donde castear significaba gritar para sobresalir de la mezcla de sonido ambiente y de los cruces entre competidores. “El de los pibes gritándose las rondas”, destaca como uno de los más significativos de aquella época con algunas imágenes bastante claras: “Veía como se paraban en las sillas y se decían de todo el uno al otro”. Pese al relato lleno de obstáculos, lo recuerda como el más lindo “incluso que un torneo presencial con espectadores”.

Para vos ¿qué significa ser caster y animador?

Cuando conducís se trata de conectar con el público que tenés en frente. Es mucho más difícil que castear. Yo conducía eventos de anime en distintas localidades del interior de Bs As con una productora que duró cuatro años y paró con la pandemia. Como caster vos interactúas con la gente y después te concentras en el partido, en la información que tenés, con lo que sabés de los torneos anteriores y con todos los años que conocés de escena. Una cosa es conocer el juego porque lo jugás y todo lo demás. Otra cosa es lo que ya viviste, que no se va, y darte cuenta de que están haciendo una jugada que hace una semana la hizo un equipo internacional. Es un combo de información que nunca te quedás sin tema para hablar. Si hay problemas técnicos, tenés que remar una hora hablando, las remás y ya está, no pasa nada.

¿En algún momento te costó más? ¿Notás una evolución de tu trabajo?

Siempre encontré algo para hablar. De hecho todo lo que es comunicación siempre me gustó un montón. Hice un curso/taller de locución radial en su momento. Hice mi pasantía del colegio a los 17 años en la radio local de Beccar, Lares. Entonces como que ya conocía la parte de operación, me gustaba todo lo que era locución. Y ahora no tengo lugar en la agenda ni para jugar un partido de FIFA.

¿Siempre fuiste una persona muy extrovertida que se te dio fácil la comunicación con tus pares y cercanos?

Con lo comunicacional sí. No es que tenga una gran voz, no es que hable del todo bien, porque también soy demasiado argentino y por ahí..: “che mirá que esta transmisión sale para Colombia”, y bueno “tremenda balota que le puso” me sale. Pero no importa porque lo que más transmito cuando relato es que al juego lo amo, que me emociono hasta los pelos del brazo y eso le llega a los espectadores. Yo creo que la gente lo siente. Y si hablamos de cuando era chiquito, me acuerdo que a los 5 años, el acto de cambio de preescolar a primer grado lo conduje con un micrófono: iba presentando todos los actos y yo le pedía a la gente que grite más fuerte, que “no los escucho” y “¿Quieren que venga tal?”

Me dijiste que hiciste curso de locución, pero en el día a día, ¿cómo te preparás?

Soy todo lo que no hay que hacer. No sé si notaste que te estoy hablando de presentaciones, de castear, de cantar; todo con la voz, pero todo lo hice mal siempre. Con la banda cuando ensayaba dos horas salía difónico. Me dañé las cuerdas vocales en su momento, al punto de no poder cantar más de cinco temas. Me había hecho nódulos, tuve que ir a fonoaudióloga, a profesora de canto solamente por esos 3/4 meses obligado. No es que tengo una preparación. Mi amigo Crafer, por ejemplo, siempre insiste que no tome café, mejor té con limón. E inmediatamente pienso: “Yo iba al ciber ocho horas y me tomaba fernet caliente mientras transmitía todos los partidos y salía en Narnia”, y me volvía a mi casa feliz. Hoy en día sí tomo agua. Se profesionalizó mucho esto, sale por la tele por el canal de Flow, eso empuja a realizar un cambio, un cambio profundo al Efe que iba al ciber en San Justo. Considero que las cosas se pueden hacer mientras cuides tu herramienta de trabajo.

Actualmente, además de ser embajador de Flow, castea CSGO en la Unity Flow de LVP, FlowFiReLEAGUE, y Free Fire con Garena entre algunos de los torneos. Viene de participar en el CS Summit #8 junto a Peek Studios y ponerle voz a la Aorus League. Aseguró que la agenda para este año viene muy cargada de competencias de organizadores que aún no puede revelar, pero que lo van a mantener ocupado.

La escena del Counter Strike cuenta con mucha visibilidad y uno de los deportes electrónicos favoritos de América Latina, ¿Por qué crees que sucede?

Lo que ayudó mucho al Counter fueron los influencers en Argentina, como Frankkaster por ejemplo. Ellos vieron y notaron que había una efervescencia y un sentido de pertenencia. Pudieron hacer números y crecimiento de lo que ellos ya tenían, pero a la vez al fijarse en el juego lo hicieron crecer mucho más. Yo creo que gracias a ellos el CS creció mucho más y también por supuesto a las empresas que siguieron apostando por mantener una escena competitiva con ligas. Creo que la que más aporta para CS es Flow, después tenés Aorus que aporta cuatro competencias por año. ¿Dónde viste eso?

El público de Counter-Strike es explosivo. ¿Te afecta la reacción del público en tus casteos?

No, yo creo que no. Pero también porque no sufrí hate. Casi todos los casters sufrieron hate en algún momento y la verdad que a mi no me pasó. La única vez que tuve una situación de “¿quién es este?”, fueron tres días de competencia y al segundo día me amaban todos. Tuve la suerte de comprarlos rápido, que fue uno de PUBG de PC. Ellos estaban acostumbrados a sus cuatro, cinco casters de siempre y aparecí en el medio tipo “bueno, soy medio nuevo por aquí” y después ya está.

¿Cuál dirías que es tu mayor fortaleza?

Yo diría que es la constancia, porque todas tus otras cualidades las podés ir mejorando. Si sos constante desde el primer momento es la base para que puedas seguir creciendo. Ser constante es serlo en querer mejorar un poco más, en querer buscar más información, en aprender de alguien más y con ese motorcito todo lo demás lo vas adquiriendo. Si no sos constante por más que seas bueno, ¿si dejás qué haces? Ya está. Muchos casters te van a decir que la constancia es lo más importante, después te van a dar consejos: “grabate, mirate tu replay, fijate en tal o tal cosa”. Hay millones de tips, pero si vos no sos constante en lo que hacés la verdad que no. Si me llevo para atrás, de tener que llevar la PC al ciber, de no ganar un mango, de no tener nafta para volver, de que no me den ni siquiera para un pancho y una coca; hoy, me pago mi alquiler, me pago mis cosas y eso fue por constancia.

El twitlonger que armaste sobre la importancia de la imparcialidad en el relato, ¿a qué se debió?

Fue porque nos tiran muy a menos como región a veces y me enojé un poquito. Pero también sirve cuando uno tiene amigos en un equipo porque me ha pasado que quiero que le vaya bien a este pibe pero estoy casteando desde un torneo, y tengo que ser imparcial porque soy la transmisión oficial, no soy la transmisión partidaria de Miami Flamingos o Gale Force. Yo creo que para el mundo todavía no somos nada. Pero cuando nos presentamos a un evento y está llevando un equipo la bandera de toda Latinoamérica, sé imparcial viste. Por lo menos como mínimo. Nosotros localmente también nos hemos equivocado. Y hablo en líneas generales por todos. A veces hemos fallado en desconocimiento de cosas. Jugadores que pensamos que eran de un país y en realidad era de otro, pero eso es un error involuntario, no es que estoy hinchando por uno o por el otro.

El caster, el rol en el cual se destaca Efe en varias ligas, entre ellas la FiReLEAGUE, está en constante contacto e intercambio, tanto con sus colegas como con los espectadores. La naturaleza del oficio y la exposición al público implica adoptar una postura para interactuar con la audiencia. En el caso de Efe, su impresión en la comunidad fue positiva desde el primer momento y tuvo mucha exposición en los últimos años, lo que le sirvió para asentar su personalidad dentro de los distintos esports en los que se involucró.

¿Cuándo considerás que se dio el antes y el después en tu carrera como caster?

Cuando cayó Brekan y me empecé a mover un poco más por mi cuenta, empezó a dejar de ser un hobbie. Dije “ey, esto me está ayudando de mes a mes, me sirve un poco, me sirve un poquito más. No es que me empecé a mirar como marca, pero sí a entender que, en el país por lo menos para este juego, no hay mucha gente. Yo te estoy hablando de 2018, pero el boom real fue con la pandemia, donde aparecieron más competencias, muchas más visualizaciones y sponsors. Con la Flow FiRe LEAGUE explotó todo, la Unity League Flow me dio mucha visibilidad durante mucho tiempo sostenido. Free Fire, fueron eventos oficiales de Garena que me dieron exposición por fuera del CS. Se dio la casualidad de que pegué tantas cosas juntas que me reconocieron. Hacía 6 años que quería ganar el “mejor caster de LocalStrike” y justo se me dio el año pasado por votación de la gente, así que el año pasado para mí.

La nueva década se perfila muy prometedora para los deportes electrónicos y Latam está cada vez más presente en el escenario global. Cada vez son más los sponsors que desembarcan en el sur del continente para apoyar a organizadores de competencias como Temporada de Juegos y FiReSPORTS o a hacer las suyas como la Aorus League. América Latina cada vez tiene más incidencia internacional y su mercado de esports no frena su expansión ni parece encontrar un techo próximo, sino todo lo contrario.

Por ejemplo, la final de la liga argentina de apertura de la Unity Flow entre Malvinas Gaming y Coscu Army Esports tuvo un pico de 61.100 espectadores, más del doble de llegada que el año anterior. Por otro lado, 9z viajó a Europa e hizo historia con su victoria ante Vitality Gaming en la Blast Premier: Spring Showdown, a través del cupo logrado en la clasificatoria #LatinPowerFlow de FiReSPORTS. Organizadores que volverán para una nueva edición semipresencial de la FiRe LEAGUE Flow en el anunciado Gaming Center de Palermo.

Una realidad que acompañó este crecimiento fue la exposición del mundo de los videojuegos y de su escenario competitivo con la llegada de la cuarentena. Pero no todo fue flores y los eventos presenciales vivieron (hasta hoy) una readaptación, que la mayoría de las veces implicó la ausencia del público in situ.

¿Costó acostumbrarse a torneos sin público?

Lo ideal sería un mix de dos cosas, con todos los protocolos que tengan que ser, pero algo así: cinco jugadores de un lado y cinco del otro, con acrílicos que estén preparados para que yo no cante la info para los jugadores mientras casteo, más las gradas para el público y que estén microfoneadas las cabinas de los jugadores para que todo se pueda juntar y hacer ese jugo hermoso... mucha producción estoy pidiendo.

¿Qué le depara en este 2021 a Efe?

Hace poquito se filtró el gaming center de FiReSPORTS y ahí se va a venir todo lo que son los qualifiers, la Blast de nuevo. Pero con un calendario cargadisimo. Se rumorea de muchos torneos que no te puedo decir las marcas, pero si te puedo decir que lo más probable es que haya algún factor común, que es Flow, bancando a todo. Te ponés a mirar en counter hoy y la Unity League la está bancando Flow y la FiRe League también es Flow. Está bancando mucho la empresa a las organizaciones de competencias.

¿Algún objetivo concreto de acá al año que viene?

Me gustaría armarme un estudio, pero no sé cómo voy a hacer con el tiempo. Una piecita bien preparada y tener más presencia en streams de Twitch. Más casual, no solamente caster. Porque casi todos los influencers tienen su canal en Twitch. Yo debo ser de los pocos que no generan contenido. Porque vivo de trabajo en trabajo.

¿Te ves haciendo algo que no sea hostear eventos o relatar a futuro o es un indefinido?

No, de hecho me gustaría que esto siga. El único gran problema es que muchos colegas, como Zombyra, cuando tuvieron la chance de irse a México o a Brasil, se fueron... Yo no abandonaría Argentina. Me iría por un torneo de unos días, pero como tengo mi familia, mi nena sobre todo, no aceptaría irme a castear tres meses una liga afuera. Pero, un major una semanita entera, la vas a vivir tanto, la vas a disfrutar de una manera que sería hermosa. Eso sí que no lo dejo pasar.

