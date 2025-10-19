Guardar
Isidro Bounine tras ser arrestado,
Isidro Bounine tras ser arrestado, enero de 2019

Jorge Isidro Baltazar Bounine fue un secretario de Cristina Fernández de Kirchner, uno de varios en su historia; tal vez, no el más recordado. La Justicia Federal lo involucró en un tramo de la investigación del dinero de los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno, supuestos sobornos pagados por algunos de los mayores empresarios del país, como Benito Roggio y Enrique Pescarmona, para engrasar a su favor la máquina de la obra pública. No fue el único secretario de la ex presidenta en ser involucrado en la historia de las coimas, por otra parte. Fabián Gutiérrez, degollado en Santa Cruz a mediados de 2020, declaró como arrepentido en el expediente investigado en Comodoro Py, acusado de encubrimiento agravado.

Bounine, en cambio, fue acusado en un expediente paralelo a la causa principal de los cuadernos, distinto al de Gutiérrez: en septiembre de 2019, el fiscal Carlos Stornelli pidió su elevación a juicio por su presunto rol en el lavado del dinero de las coimas, un megaesquema encabezado por el fallecido Daniel Muñoz con un daño calculado en más de 70 millones de dólares, con la compra de 14 propiedades en Miami y New York, más cuatro parcelas de playa en la isla caribeña Turks & Caicos, todo controlado por testaferros en sociedades offshore.

La parte de Bounine en la historia fue más modesta. Al ex secretario de CFK, Stornelli lo imputó como partícipe secundario.

Bounine junto a CFK a
Bounine junto a CFK a comienzos de siglo (CEDOC)

Así, fue detenido por orden del juez Claudio Bonadio en enero de 2019, en un domicilio de la calle Corrientes. Hijo de la niñera que tuvo Florencia Kirchner en su niñez, fue el secretario privado de CFK desde 2005. Se retiró en 2011, luego de sobrevivir a una causa por enriquecimiento ilícito que llevó adelante, precisamente, el juez Bonadio. Según aquella denuncia, habría multiplicado su capital en forma exorbitante. Al final, fue sobreseído. Tras dejar su trabajo en la Secretaría General de Presidencia, integró la empresa Apoll. En 2017, figuró en el directorio de la firma informática Migso.

Hoy, con 45 años, tiene un domicilio en un barrio privado de Tigre y el monotributo al día.

En su pedido de elevación a juicio de 2019, Stornelli escribió con respecto a Bounine:

“Tenemos probado que participó en el proceso de reconducción de fondos ilícitos, asesorando a Héctor Daniel MUÑOZ –hasta su fallecimiento el 25/5/2016- y a Carolina POCHETTI, cuanto menos desde el mes de abril de 2016. Al respecto, tenemos probado que BOUNINE fue quién contactó a Juan Manuel CAMPILLO“, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, que acordó ser un arrepentido en la causa, “para que éste tomará parte en la disolución de las sociedades creadas en el exterior”.

Así, siguió Stornelli, “le entregó tras su desvinculación al menos doscientos mil euros de procedencia ilícita, en su vivienda ubicada en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, previo haber ocultado ese dinero que le había sido entregado por Héctor Daniel MUÑOZ".

Campillo, precisamente, fue quien manchó al ex secretario en su confesión. Bounine ya se encontraba libre para ese entonces. En abril de 2019, la Cámara Federal había confirmado su procesamiento.

Bounine, de frente tras su
Bounine, de frente tras su arresto

Stornelli pidió investigar sus registros y su casa fue allanada; se ordenó la inhibición general y el embargo de sus bienes. Se bloqueó su cuenta en un banco, que tenía un saldo de poco más de 18 mil pesos. La UIF, querellante en la causa por lavado, entregó un informe que lo investigó; detallaron la compra de su casa de Tigre, 300 mil dólares en 2014, abonada con los viejos CEDINES y una hipoteca en favor de un acreedor mencionado en la causa de la “ruta del dinero K”.

En su indagatoria, en la que negó conocer a la inmensa mayoría de los imputados y Bounine reveló que todavía mantenía ciertos vínculos a fines de 2015, cuando Pochetti, viuda de Muñoz, comenzó a desmontar el entramado de dinero. “Cuando a mí me avisan que Daniel Muñoz estaba enfermo, empecé a ir a verlo un poco más porque en cualquier momento fallecía. Durante el transcurso de la enfermedad, yo lo veía aproximadamente entre una o dos veces en 15 días, dependiendo de cómo estaba Muñoz”, aseguró, años después de dejar el Gobierno. Con Muñoz, dijo “fuimos compañeros de trabajo, no éramos amigos”.

Juan Manuel Campillo
Juan Manuel Campillo

En cuanto a la acusación que lo llevó a la causa, Bounine negó tajantemente haber recibido dinero de Campillo, del cual reconoció que recibió en su casa de Tigre. “Yo estaba agradecido con él por haberle dado trabajo a mi mamá y hermana. Campillo cuando era Ministro de Economía o Secretario de Hacienda de Santa Cruz, sé que puso a trabajar en la privada a mi mamá y a mi hermana”, afirmó. “Yo a Daniel Muñoz lo único que hice fue decirle que Campillo se quería reunir con él”, aseveró luego.

Con respecto a CFK, afirmó ser un agradecido: “Hice hasta tercer año del secundario y me dio trabajo”.

Su indagatoria, por otra parte, permitió conocer ciertas escenas íntimas del poder kirchnerista en su apogeo, detalles de Néstor Kirchner mismo, a quien Bounine conoció:

“Le fue preguntado si Néstor Kirchner lo maltrataba a Daniel MUÑOZ, manifestó “(…) sí, por ejemplo, lo agarraba de la oreja si dormía en el avión o lo despertaba de un cachetazo. Yo no fui muchas veces víctima de maltrato porque mi mamá me enseñó a ser digno pero si me ha hecho esas cosas como pegarme o agarrarme de la oreja, Kirchner lo hacía en tono de broma”.

La causa 17459/2018, que investigó el lavado de dinero y en la que Bounine fue imputado, todavía continúa abierta y no será juzgada este 6 de noviembre con el expediente principal de los cuadernos de las coimas, con CFK como acusada principal.

Temas Relacionados

Causa de los cuadernosCuadernos de las coimasCorrupción

Últimas Noticias

La Justicia deberá escuchar a Ana Pietra, la mujer trans condenada por homicidio que denunció discriminación

La Cámara Federal de Casación dispuso que se convoque a una audiencia para tratar el hábeas corpus presentado por la detenida, que permanece alojada en el Complejo Penitenciario Federal del NOA III y reclama un traslado por trato desigual

La Justicia deberá escuchar a

Entrevista a la jueza argentina de Texas, Sofía Adrogué: “Cuando una mujer obtiene un lugar, es más probable que haya tenido que trabajar horas extra”

Nació en Buenos Aires y emigró con su familia a los 8 años a los Estados Unidos. En diálogo con Infobae, habló de la Justicia, de sus ideales y de la extensa carrera que la posicionó en un tribunal clave de uno de los estados más poderosos

Entrevista a la jueza argentina

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

Los abogados del empresario condenado a 15 años de prisión en las causas “Vialidad” y “La ruta del dinero K” habían advertido un estado de salud “crítico” y solicitado su traslado a El Calafate para recibir atención médica. La decisión del juez

Lázaro Báez regresará a la

Rosario: un banco deberá reintegrar $700.000 por una transferencia irregular tras el robo de un celular

La sentencia acreditó que la víctima fue atacada por un motociclista y que, menos de una hora después, se ejecutó un envío de dinero desde su cuenta bancaria sin que los sistemas de seguridad advirtieran la maniobra

Rosario: un banco deberá reintegrar

Despido por WhatsApp: un juez reconoció el vínculo laboral y condenó a un empleador

La justicia laboral de Corrientes falló a favor de un trabajador que fue desvinculado mediante un mensaje al celular, estableciendo una indemnización y confirmando la existencia de una relación de dependencia no registrada

Despido por WhatsApp: un juez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sebastián Galiani, exviceministro: “El riesgo

Sebastián Galiani, exviceministro: “El riesgo de retroceder al populismo económico está siempre”

¿Alcanza el apoyo de EEUU para hacer sostenible al esquema cambiario y monetario? La opinión de cuatro especialistas

Entrevista a la jueza argentina de Texas, Sofía Adrogué: “Cuando una mujer obtiene un lugar, es más probable que haya tenido que trabajar horas extra”

De Buenos Aires a Nashville: César Gueikian, el argentino que hizo renacer a Gibson

El Senado que viene: el PJ perdería menos bancas, el Gobierno duplicaría y hay dudas por los “árbitros”

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Bolivia: los candidatos

Elecciones en Bolivia: los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz se disputan la presidencia en un histórico balotaje

El papa León XIV canonizará por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

La mujer que amaba a los niños: Laura Ramos y un libro sobre María Luisa, la falsa modista que la cuidaba en su infancia mientras espiaba para los soviéticos

Julia Roberts y Luca Guadagnino hablan de ‘Cacería de brujas’: “Es tan ambigua que permite una opinión distinta por cada espectador”

TELESHOW
Eduardo Blanco analizó los vínculos

Eduardo Blanco analizó los vínculos actuales y reivindicó el contacto cara a cara: “El amor se encuentra, no se busca”

Silvio Fabrykant, el hombre que retrató a un país: los secretos de la imagen de Gilda que aún se venera

Zaira Nara tuvo un problema en su auto y quedó varada en medio de la autopista: “Mi papá llegó antes que la grúa”

Mirtha Legrand sorprendió en su programa con un vestido de escote redondo, hombros armados y bordados artesanales

Mirtha Legrand confirmó que la vitalidad no tiene edad y recordó su última salida: “Es un esfuerzo que vale la pena”