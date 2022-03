Paloma Fiuza rivela che suo padre è in terapia intensiva dopo aver contratto il COVID-19: «Mio padre ne uscirà, sto pregando»

Dopo essere stato presentato come uno dei membri di Esto es Guerra, Paloma Fiuza non ha esitato a ringraziare la produzione per l'opportunità. Tuttavia, c'era una domanda che lo ha fatto scoppiare e quel sorriso è scomparso. L'America Space è stato presentato in anteprima lunedì 21 febbraio.

Questo martedì 22 febbraio, la giovane donna è stata presentata da Mister G come partecipante che è in programma nonostante abbia un problema familiare. Di fronte a questo, Yaco Eskenazi non ha esitato a chiedergli di cosa si trattasse.

Dopo aver sentito questa domanda, Paloma non è riuscita a contenere il suo pianto e ha spiegato che suo padre era in cattive condizioni di salute, che era in terapia intensiva dopo aver subito complicazioni con COVID-19.

«Ho un problema familiare piuttosto serio, è un argomento con mio padre, andrà tutto bene, purtroppo la questione del COVID è molto seria. Tutto quello che voglio dire è prendervi cura di voi stessi, dovete vaccinarvi. Mio padre ne uscirà, sto pregando», ha detto il brasiliano a un certo punto, cercando di mantenere la calma.

Tuttavia, quando Yaco Eskenazi gli chiese cosa avrebbe detto a suo padre, Paloma Fiuza era più mortificata.

«La mia famiglia sa quanto li amo, in realtà ho pensato che sarei rimasto in Brasile per sostenere, ma non posso fare nulla, mio padre è intubato e io non faccio niente lì. Dobbiamo aspettare, pregare e tutto funzionerà», ha detto Paloma, trattenuto da Natalie e Yaco.

MESSAGGIO A SUO PADRE

«Di' a mio padre, perché ho avuto l'opportunità di fargli visita, che lo amo molto, che la famiglia è con lui, che sono qui perché devo lavorare, ma qualunque cosa accada ti vedrò. Sono con te, ti amo troppo, andrà tutto bene. È in terapia intensiva, è sedato, ma so che mi sta ascoltando, sta ascoltando le preghiere. Tutto funzionerà, devi solo essere forte», ha detto una persona colpita da Fiuza.

Da parte loro, Yaco e Natalie gli hanno chiesto di essere forte e hanno esortato il pubblico ad aiutare nelle preghiere per il rapido recupero del padre del brasiliano.

Dopo aver detto questo, Paloma era più calma e ha incontrato gli altri membri del programma.

Dopo la fine dello spazio, Paloma ha usato le sue reti per ringraziare i suoi fan per i segni di affetto che ha ricevuto, così come le preghiere a suo padre per la sua pronta guarigione.

«Grazie a tutti per i vostri messaggi e le vostre preghiere», la giovane donna ha scritto una foto in cui si vede suo padre.

Paloma Fiuza ringrazia le preghiere per suo padre. (Foto: Instagram)

QUANTO PUNTEGGIO HA OTTENUTO IL PRIMO PROGRAMMA DI ESTO ES GUERRA?

Il ritorno di Esto es Guerra è stato presentato in anteprima lunedì scorso 21 febbraio attraverso il segnale América Televisión a festeggia i suoi 10 anni di trasmissione. La nuova stagione della serie di realtà giovanili era sotto la guida di Natalie Vértiz, Sully Saenz, Yaco Eskenazi, Gino Pesaressi e Cachaza, che sono stati incaricati di presentare i nuovi membri del concorso.

Tutto sembra indicare che l'aspettativa di chi sarebbero state generate le «bombe» che gli spettatori fossero incollati allo schermo, dal momento che gli hanno assegnato 16,8 punti di valutazione a Lima e 17,2 a Lima +6 città.

L'ingresso di Rafael Cardozo, Rosángela Espinoza, Fabio Agostini e Jossmery Toledo è riuscita a posizionare il programma al primo posto nella classifica generale della giornata secondo le informazioni fornite da Ibope Media.

Al secondo posto e molto vicina è stata la serie televisiva nazionale «Maricucha» che ha ottenuto 16,3 punti di valutazione a Lima, mentre a Lima +6 città ha ottenuto 17,2 punti.

Questi sono i personaggi che verranno visti ogni notte in This is War. (Foto: diffusione)

CONTINUA A LEGGERE:

Questa è Guerra, 10 anni: Anthony Aranda, Michelle Soifer, Guty Carrera e altri personaggi che sono entrati nella realtà spettacolo