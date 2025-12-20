El desafío deportivo que llega al norte neuquino en 2026

Corredores cruzan senderos entre bosques nativos y laderas del Valle de Huinganco (Vista Energy)

Neuquén alberga paisajes que invitan a recorrer senderos y descubrir pueblos donde el vínculo con la montaña define la vida cotidiana. Próximamente, esa identidad regional se reflejará en una convocatoria que apunta a unir deporte, integración y desarrollo local. Se trata del Desafío Move Huinganco, una carrera de trail running y mountain bike anunciada para marzo de 2026.

Impulsado por Vista Energy, la propuesta reunirá a cerca de 300 participantes entre corredores y ciclistas procedentes de distintos puntos del país. El evento tendrá lugar en Huinganco, un pueblo ubicado que es reconocido por su tradición de senderismo y entorno de bosque que lo distingue como el “jardín de la provincia”.

Las pruebas principales recorrerán caminos históricos y naturaleza nativa. La disciplina de trail running plantea un circuito de 25 kilómetros por pendientes y laderas para cruzar tramos entre el río y la montaña.

La largada de ciclistas marca el inicio del recorrido por 75 kilómetros en la Cordillera del Viento (Vista Energy)

Por su parte, los participantes de ciclismo de montaña enfrentarán un trayecto de 75 kilómetros, diseñado sobre rutas técnicas que históricamente sirvieron a deportistas y viajeros del norte neuquino.

Glamping y gastronomía regional en la montaña

La experiencia busca proporcionar una estadía diferencial tanto para los atletas como para sus acompañantes. Vista Energy ofrecerá un glamping compuesto por 67 carpas Belltent, equipadas con camas completas, calefacción y elementos de ambientación pensados para el entorno patagónico.

De este modo, los participantes podrán descansar en un entorno natural sin resignar confort, y compartir espacios comunes que potencian el intercambio entre visitantes, organizadores y comunidad.

En el aspecto gastronómico, la propuesta hace foco en productos regionales y servicios de autor. Chivo de la zona, miel, verduras, panificados y elaboraciones artesanales tendrán presencia destacada en los menús de las jornadas. La apuesta por la economía local suma oportunidades para productores y emprendimientos de Huinganco y alrededores.

Huella Cero y proyección turística para la región

El eje ambiental se refleja en el cumplimiento de criterios de Huella Cero. La propuesta considera acciones de separación y reducción de residuos, trabajo conjunto con especialistas en medio ambiente, utilización de señalética responsable y la instrumentación de protocolos de seguridad coordinados con bomberos, policía y equipos de salud de la zona.

La participación comunitaria es un pilar central en la logística del Desafío MOVE. Más de 120 habitantes del lugar estarán involucrados en el montaje, la cocina, la limpieza, la hospitalidad y la asistencia técnica a lo largo de las tres jornadas.

Artesanos y pequeños productores sumarán sus piezas y servicios, lo que refuerza la identidad y la economía regional. Los organizadores destacan que el intercambio entre quienes participan del evento contribuye a reforzar el sentido de pertenencia y el vínculo con la comunidad.

Asimismo, la realización previa de eventos como el Rally del Viento a los Andes y otras competencias de montaña en la zona refuerza la apuesta por el desarrollo turístico de esta área de la provincia.

El Desafío MOVE representa la convergencia de sector privado, comunidad y municipio en un proyecto inclusivo. La iniciativa se perfila como motor de integración y promoción de la región, con la expectativa de abrir nuevas oportunidades para el deporte, el turismo y la vida en la montaña.

Las inscripciones están abiertas para hasta 300 deportistas en el sitio web oficial.