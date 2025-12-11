In House

Una subasta online ofrece 42 pick-ups usadas: cómo participar

Los interesados pueden acceder a información detallada de cada unidad y ser parte de este proceso 100% digital

Guardar
La subasta digital de Pecom
La subasta digital de Pecom y BidBit en Argentina impulsa la modernización en la gestión de flotas corporativas (BidBit)

En un contexto marcado por la digitalización de procesos y la modernización de los sistemas de gestión de activos, las empresas aceleran la adopción de herramientas que permitan optimizar recursos y simplificar operaciones.

En línea con este movimiento, Pecom decidió implementar una subasta digital para desprenderse de parte de sus vehículos operativos. La iniciativa se desarrolla junto a BidBit, una plataforma especializada en la liquidación online de bienes corporativos.

El objetivo de esta iniciativa consiste en acelerar la renovación de su flota por medio de un esquema más eficiente que los métodos tradicionales de venta de unidades usadas.

La subasta: fechas, unidades disponibles y modalidades de participación

Desde el 5 de diciembre, los usuarios interesados podrán acceder al portal de BidBit para explorar en detalle las 42 Nissan Frontier que integraron la operación diaria de Pecom. Todas las unidades se encuentran publicadas con información mecánica y visual disponible, lo que permite una evaluación completa antes de ofertar.

La subasta abrió el 9 de diciembre y se extenderá hasta el 16, con la posibilidad de participar desde cualquier punto del país a través de un registro en la plataforma.

BidBit facilita el traslado de
BidBit facilita el traslado de las pick-ups adquiridas, con envíos directos a Córdoba y Avellaneda para mayor comodidad (BidBit)

“Cada vez más empresas confían en los procesos digitales para rotar sus activos. La llegada de Pecom como nuevo cliente asegura que la subasta online es hoy una de las formas más eficientes, seguras y competitivas de renovar flota”, destacó Elías Sánchez, CEO y fundador de BidBit.

Además del proceso digital, habrá una instancia presencial para observar las camionetas de cerca. El 13 y 15 de diciembre, de 11 a 17 horas, se realizará una exhibición en el Centro Logístico de BidBit en Cipolletti, ubicado en la Ruta 151, km 6,5. Durante esa jornada, los asistentes podrán ver las unidades, encender los motores y recibir asesoramiento técnico.

Otro elemento clave es el servicio BidBit Traslados, diseñado para facilitar la entrega de las pick-ups adquiridas en la subasta. Esta propuesta permite recibir las unidades de manera simple y segura, con un costo competitivo.

En el caso de los vehículos ubicados en Río Negro, los compradores podrán optar por envíos directos hacia Córdoba o Avellaneda, lo que evita traslados largos y complejidades vinculadas a retirarlas de manera presencial.

Infraestructura logística y alcance regional

En simultáneo, BidBit avanza con la inauguración de su nuevo predio en la Ruta 151 km 6,5 en Cipolletti. El espacio fue preparado para abastecer a la industria del oil & gas vinculada a Vaca Muerta y combina infraestructura logística, áreas de guarda, mantenimiento, puestas en marcha y capacidad operativa para gestionar grandes volúmenes de vehículos y equipos.

Esta base se posiciona como un punto estratégico para operar subastas con mayor cercanía a la actividad regional, lo que reduce tiempos y costos para compañías con presencia en Neuquén y Río Negro.

El nuevo predio de BidBit
El nuevo predio de BidBit en Cipolletti fortalece la infraestructura logística para la industria del oil & gas en Vaca Muerta (BidBit)

Las 42 Nissan Frontier que se ofrecerán en la subasta poseen motor 2.3 4x4 DC, son modelo 2024 y cuentan con entre 5.000 y 50.000 kilómetros. Se presentan como una oportunidad tanto para particulares como para empresas que buscan incorporar vehículos a sus operaciones. La disponibilidad de datos técnicos y material audiovisual contribuye a una decisión informada.

Un aspecto fundamental en el que hacen fondo desde BidBit es que cada subasta queda registrada y trazada, lo que agiliza auditorías internas y externas y fortalece la confianza entre las partes.

“La digitalización del mercado de flotas ya es una realidad. Nuestro foco es acompañar a cada compañía con una solución integral que maximice el valor de sus vehículos al momento de la venta”, resumió el CEO de la compañía.

Con esta primera subasta digital de Pecom, BidBit suma un caso de éxito en un mercado que acelera su transformación con nuevas prácticas en la venta de activos corporativos. Para más información, se puede hacer clic acá.

Temas Relacionados

BidBitSubasta digitalVehiculosPick-Up

Últimas Noticias

Cómo se vivió la final del Abierto Argentino de Polo desde el showroom de residencias premium

El público disfrutó el último encuentro de la Triple Corona en un entorno exclusivo que combinó arquitectura de vanguardia, conexiones verdes y una mirada hacia el bienestar como parte de la experiencia urbana

Cómo se vivió la final

Los peligros de comprar cosméticos ilegales: qué hay que saber antes de elegir un producto

El avance de los productos irregulares, las falsificaciones y el contrabando ponen en juego la salud de los consumidores ante sustancias no autorizadas. Cómo verificar información en los envases

Los peligros de comprar cosméticos

Una nueva tecnología para eliminar el vello corporal gana popularidad entre figuras argentinas

Sus creadores afirman que su diseño ecológico y su eficacia la convirtieron en un producto aspiracional

Una nueva tecnología para eliminar

Por qué el plástico se convirtió en un recurso clave de la economía circular

Metas ambiciosas, alianzas público-privadas y soluciones basadas en ciencia impulsan un modelo productivo más circular y de bajo carbono

Por qué el plástico se

Transformación digital y nuevos desafíos: especialistas analizaron la innovación y el futuro empresarial

Referentes del sector, convocados por el Movistar Digital Forum Argentina 2025, destacaron la adopción de herramientas clave en el ámbito corporativo nacional

Transformación digital y nuevos desafíos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un hombre por

Detuvieron a un hombre por matar de un tiro a un joven de 18 años durante un raid delictivo

El Gobierno ratificó el reclamo ante la OEA por la desaparición forzada de Nahuel Gallo en Venezuela

La actriz Ana de Armas conquista la moda global: sus 10 looks icónicos

Un extraño fenómeno climático formó un “embudo” en el cielo de Córdoba y sorprendió a turistas

Otro sospechoso detenido por amenazas de muerte a Javier Milei: “Seré una leyenda”

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce, ex presidente de

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena

Así fue el momento en el que María Corina Machado salió al balcón a saludar a sus seguidores tras su llegada a Oslo

La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

TELESHOW
Rocío Marengo tras convertirse en

Rocío Marengo tras convertirse en madre: “Me dieron el alta y ya estoy en casa; Isidro va a seguir unos días más en neo”

El mal momento que vivió Yanina Latorre con una seguidora de SQP: “Vos me engañaste”

Juana Repetto denunció el peligro en su barrio por un foco infeccioso: “Mi hijo tiene una infección tremenda en la piel”

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, mimosos y a los besos ante los rumores de separación: “Esta pareja está muerta”

La dedicatoria de Zaira a Wanda Nara en medio de los festejos por su cumpleaños: “Agradezco cada día que seas mi hermana”