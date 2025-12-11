Una subasta online ofrece 42 pick-ups usadas: cómo participar

La subasta digital de Pecom y BidBit en Argentina impulsa la modernización en la gestión de flotas corporativas (BidBit)

En un contexto marcado por la digitalización de procesos y la modernización de los sistemas de gestión de activos, las empresas aceleran la adopción de herramientas que permitan optimizar recursos y simplificar operaciones.

En línea con este movimiento, Pecom decidió implementar una subasta digital para desprenderse de parte de sus vehículos operativos. La iniciativa se desarrolla junto a BidBit, una plataforma especializada en la liquidación online de bienes corporativos.

El objetivo de esta iniciativa consiste en acelerar la renovación de su flota por medio de un esquema más eficiente que los métodos tradicionales de venta de unidades usadas.

La subasta: fechas, unidades disponibles y modalidades de participación

Desde el 5 de diciembre, los usuarios interesados podrán acceder al portal de BidBit para explorar en detalle las 42 Nissan Frontier que integraron la operación diaria de Pecom. Todas las unidades se encuentran publicadas con información mecánica y visual disponible, lo que permite una evaluación completa antes de ofertar.

La subasta abrió el 9 de diciembre y se extenderá hasta el 16, con la posibilidad de participar desde cualquier punto del país a través de un registro en la plataforma.

BidBit facilita el traslado de las pick-ups adquiridas, con envíos directos a Córdoba y Avellaneda para mayor comodidad (BidBit)

“Cada vez más empresas confían en los procesos digitales para rotar sus activos. La llegada de Pecom como nuevo cliente asegura que la subasta online es hoy una de las formas más eficientes, seguras y competitivas de renovar flota”, destacó Elías Sánchez, CEO y fundador de BidBit.

Además del proceso digital, habrá una instancia presencial para observar las camionetas de cerca. El 13 y 15 de diciembre, de 11 a 17 horas, se realizará una exhibición en el Centro Logístico de BidBit en Cipolletti, ubicado en la Ruta 151, km 6,5. Durante esa jornada, los asistentes podrán ver las unidades, encender los motores y recibir asesoramiento técnico.

Otro elemento clave es el servicio BidBit Traslados, diseñado para facilitar la entrega de las pick-ups adquiridas en la subasta. Esta propuesta permite recibir las unidades de manera simple y segura, con un costo competitivo.

En el caso de los vehículos ubicados en Río Negro, los compradores podrán optar por envíos directos hacia Córdoba o Avellaneda, lo que evita traslados largos y complejidades vinculadas a retirarlas de manera presencial.

Infraestructura logística y alcance regional

En simultáneo, BidBit avanza con la inauguración de su nuevo predio en la Ruta 151 km 6,5 en Cipolletti. El espacio fue preparado para abastecer a la industria del oil & gas vinculada a Vaca Muerta y combina infraestructura logística, áreas de guarda, mantenimiento, puestas en marcha y capacidad operativa para gestionar grandes volúmenes de vehículos y equipos.

Esta base se posiciona como un punto estratégico para operar subastas con mayor cercanía a la actividad regional, lo que reduce tiempos y costos para compañías con presencia en Neuquén y Río Negro.

El nuevo predio de BidBit en Cipolletti fortalece la infraestructura logística para la industria del oil & gas en Vaca Muerta (BidBit)

Las 42 Nissan Frontier que se ofrecerán en la subasta poseen motor 2.3 4x4 DC, son modelo 2024 y cuentan con entre 5.000 y 50.000 kilómetros. Se presentan como una oportunidad tanto para particulares como para empresas que buscan incorporar vehículos a sus operaciones. La disponibilidad de datos técnicos y material audiovisual contribuye a una decisión informada.

Un aspecto fundamental en el que hacen fondo desde BidBit es que cada subasta queda registrada y trazada, lo que agiliza auditorías internas y externas y fortalece la confianza entre las partes.

“La digitalización del mercado de flotas ya es una realidad. Nuestro foco es acompañar a cada compañía con una solución integral que maximice el valor de sus vehículos al momento de la venta”, resumió el CEO de la compañía.

Con esta primera subasta digital de Pecom, BidBit suma un caso de éxito en un mercado que acelera su transformación con nuevas prácticas en la venta de activos corporativos. Para más información, se puede hacer clic acá.