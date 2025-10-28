In House

La aerolínea más puntual de América Latina refuerza su compromiso con Argentina al inaugurar dos nuevas rutas en el norte

Con vuelos directos desde Salta y Tucumán, Copa Airlines fortalece su presencia en el país y amplía las oportunidades de conexión para los viajeros

La conectividad aérea del norte
La conectividad aérea del norte argentino marca un nuevo capítulo en la integración y el desarrollo económico de la región (Copa Airlines)

El desarrollo de nuevas rutas directas, pensadas para conectar puntos estratégicos, responde a la demanda creciente de facilitar los desplazamientos y, al mismo tiempo, acercar culturas y mercados distantes. Copa Airlines inauguró el nuevo destino hacia y desde Tucumán y reactivó la conexión directa con Salta, sumando así dos escalas nuevas a su grilla de rutas desde el Hub de las Américas, ubicado en la Ciudad de Panamá.

De este modo, la aerolínea más puntual de América Latina, se convierte en la compañía de transporte aéreo que más destinos opera en Argentina, siendo seis las rutas que conectan a los argentinos con más de 85 ciudades en el continente Americano. Estas incorporaciones refuerzan el papel que posee el territorio nacional como punto estratégico dentro del continente y acercan más opciones de viaje para quienes residen en el interior del país, impulsando así el desarrollo local.

“Con la inauguración de Tucumán y la reactivación de Salta, seguimos fortaleciendo la conectividad aérea del norte argentino con el resto del continente”, declaró Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la empresa. Además, el directivo manifestó que esta expansión abre oportunidades para impulsar el turismo, el comercio y el desarrollo entre los países involucrados.

Tucumán amplía sus conexiones con
Tucumán amplía sus conexiones con América y el Caribe gracias a la inauguración de rutas aéreas directas (Copa Airlines)

Desde el 23 de septiembre, los vuelos hacia y desde Salta se reanudaron con tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingos. El trayecto parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 16:40 y aterriza en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes a las 00:24 del día siguiente. En tanto, el regreso opera los lunes, miércoles y viernes, con salida a las 2:01 y llegada a las 5:30.

En paralelo, desde el 24 de septiembre, comenzaron las frecuencias a Tucumán los lunes, miércoles y sábados. El vuelo CM745 sale de Panamá a las 16:35 y arriba al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo a las 00:34. El regreso, a bordo del CM746, parte del Jardín de la República los martes, jueves y domingos a la 1:50 y llega al Caribe a las 5:35.

Un puente con toda la región

El refuerzo de la conectividad no implica únicamente sumar frecuencias o destinos. Representa un salto cualitativo que abre nuevas perspectivas de viaje para quienes residen fuera de los grandes núcleos urbanos. Además de Tucumán y Salta, la compañía ya contempla rutas a Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, operando en total un promedio de 72 vuelos semanales hacia y desde Argentina.

El Hub de las Américas, emplazado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, actúa como un centro neurálgico clave. Desde allí, Copa Airlines realiza más de 380 vuelos diarios y conecta a más de 85 destinos distribuidos en 32 países, atravesando América del Norte, Central, Caribe y el Sur del continente. Este esquema de escalas cortas y conexiones ágiles posibilita una experiencia de viaje eficiente, tanto para quienes buscan nuevas oportunidades de negocios como para el turismo receptivo de distintos orígenes.

Salta se integra al circuito
Salta se integra al circuito internacional con vuelos directos a Panamá, potenciando el turismo y los negocios regionales (Copa Airlines)

Beneficios adicionales para los pasajeros

Al mismo tiempo, la compañía apuesta a enriquecer la experiencia de quienes eligen sus vuelos. Los pasajeros que viajen desde o hacia Tucumán y Salta pueden aprovechar el programa Panamá Stopover, que permite transformar una escala tradicional en una estadía corta y gratuita en la capital panameña, sin costo adicional sobre la tarifa aérea.

Se trata de una propuesta que fomenta el desarrollo turístico y que, además, multiplica las opciones de descanso y ocio. Además, quienes eligen Copa Airlines encuentran una experiencia cuidada tanto en la atención al pasajero como en la comodidad de las aeronaves.

“Estos vuelos permitirán que más argentinos tengan acceso a conexiones seguras y eficientes en nuestro Hub de las Américas. Además, podrán aprovechar la oportunidad de conocer las maravillas de nuestro país a través del programa Panamá Stopover”, sostuvo el presidente ejecutivo de la aerolínea.

Para conocer más sobre Copa Airlines se puede visitar su sitio web oficial.

