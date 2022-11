Guía para unas vacaciones soñadas en Walt Disney World Resort

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

Ya sea para festejar el cumpleaños de una quinceañera, realizar un viaje familiar con niños pequeños o disfrutar de unas vacaciones románticas en pareja, Walt Disney World Resort ofrece entretenimiento para todas las edades.

Los próximos meses no son nada menos que los mejores para vivir esta experiencia: hasta marzo del 2023, el Resort festejará su 50 aniversario con nuevos shows, atracciones y canciones de la mano de La Celebración Más Mágica del Mundo.

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

Explorar tierras de encanto es posible en Magic Kingdom Park, famoso por el magnífico Cinderella Castle que se ilumina por las noches con cientos de fuegos artificiales y luces a través del Disney Enchantment; un espectáculo que emociona con canciones clásicas y nuevas que inspiran a todos a creer en la magia.

Alrededor de los parques es imperdible la colección Disney Fab 50, 50 personajes de oro que esperan ser descubiertos: Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald y Daisy Duck, Goofy, Pluto y Chip ‘n Dale son tan solo algunos.

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

En el área de Fantasyland, inspirada en las tierras mágicas de los cuentos de hadas, es imperdible la atracción “it´s a small world”. Se trata de un viaje en bote a través de los siete continentes con escenas de los paisajes y sonidos icónicos de cada nación, mientras un coro de niños entona el himno clásico de la paz mundial.

Si se trata de montañas rusas, Seven Dwarfs Mine Train es una emocionante atracción que se adentra en el mundo de Blancanieves y los Siete Enanitos mediante un paseo con pronunciadas pendientes dentro de la mina de diamantes.

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

A EPCOT las personas van en busca de emociones, aventuras y mucha tecnología. Con la atracción Soarin’ Around the World, los visitantes de Walt Disney World Resort pueden subirse en un ala delta y conocer desde las alturas las maravillas naturales y creadas por el hombre del mundo.

En el parque cobra vida todas las noches el emocionante Harmonious, uno de los espectáculos nocturnos más grandes de los parques. Este show es un tributo a las grandes historias de Disney y Pixar, con fuegos artificiales, fuentes móviles coreografiadas, iluminación y canciones clásicas que fueron reinterpretadas por un grupo de 240 artistas de todo el mundo.

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

Para aquellos que quieren ayudar a salvar la galaxia, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una de las montañas rusas cerradas más grandes del mundo, brinda la experiencia de una persecución intergaláctica por el tiempo y espacio, con giros de 360 grados.

©2022 Disney © 2022 MARVEL.

La celebración también llega a Disney’s Animal Kingdom Theme Park. Este parque dedicado a honrar y celebrar la magia de la naturaleza cuenta con la maravillosa área de Pandora - The World of Avatar, donde los invitados pueden emprender un viaje en bote hacia las profundidades de la selva bioluminiscente de Pandora en Na’vi Rivers Journey o tomar un vuelo 3D a bordo de un banshee en Avatar Flight of Passage.

Otras aventuras imperdibles son la Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain, una montaña rusa a través del Himalaya, y el safari Kilimanjaro, una expedición a vehículo abierto en una reserva salvaje con rinocerontes, hienas, elefantes y cebras. Para ser testigo de sus comportamientos nocturnos, este paseo por la sabana puede hacerse por las noches.

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

El glamour y la magia del cine se encuentran en Disney’s Hollywood Studios. Sin dudas, la experiencia que más gritos provoca es la de The Twilight Zone Tower of Terror™, un hotel del siglo pasado en el que los invitados pueden propulsarse rápidamente hacia arriba y hacia abajo a través de un ascensor destartalado.

THE TWILIGHT ZONE®es una marca registrada de CBS Company. Todos los derechos reservados.

Además, para los fanáticos de Star Wars no existe un mejor parque temático que este. En Millennium Falcon: Smugglers Run se puede viajar a bordo de la nave más rápida de la galaxia como piloto, ingeniero o artillero; mientras que en Stars Wars: Rise of the Resistance se puede ayudar a la Resistencia y pelear contra la Primera Orden.

Por último, los visitantes de Star Wars: Galaxy’s Edge pueden elegir diseñar, ensamblar y activar un droide personalizado en Droid Depot, construir su propio sable de luz en Savi’s Workshop o beber la leche azul que toma Luke Skywalker.

© 2022 Disney and © & TM 2022 Lucasfilm Ltd.

Adultos y niños pueden sentirse del tamaño de un juguete en Toy Story Land, donde pueden girar por curvas, subir colinas y volver a descender a través de Slinky Dog Dash, una montaña rusa a bordo del perro salchicha de Andy, o participar del Toy Story Mania!, un juego 4D junto a Woody el comisario, Jessie la vaquera, Space Ranger y Buzz Lightyear.

Planificar el transporte y la estadía

La mejor opción para no perderse ninguna atracción y sumergirse en la magia es elegir alguno de los más de 30 hoteles de Walt Disney World Resort. Estos complejos que cuentan con habitaciones temáticas y restaurantes permiten ingresar 30 minutos antes que el resto a los parques y disfrutar de ciertas atracciones, tiendas y restaurantes después del horario regular.

© 2022 Disney/Pixar. Slinky® Dog © Just Play LLC.

Para planificar las vacaciones paso a paso se recomienda utilizar My Disney Experience. A través de la app o el sitio web, cada persona puede configurar su propio perfil, crear una lista con su grupo de viaje, vincular reservas y organizar el itinerario de cada día.

Por último, es importante recordar que para ingresar a un parque se debe realizar una reserva por adelantado a través de Disney Park Pass, por lo que antes de comprar los tickets se debe verificar de manera online la disponibilidad.