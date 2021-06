Híbridos de maíz con mayor productividad y mejor sanidad para el norte argentino

Las empresas presentan las últimas novedades en maíz. (Crédito: prensa Limagrain)

La siembra y cosecha de maíz han crecido considerablemente en los últimos 10 años en Argentina, más que duplicando su producción en dicho período de tiempo, al pasar de 22 millones de toneladas a nivel nacional en la campaña 2010/11 a 48 millones de toneladas en la 2019/20 y superando en dos ciclos consecutivos a la trilla de soja.

Este crecimiento no sólo se dio en la zona núcleo, región productora de maíz por excelencia, sino también en aquellas áreas que se encuentran más alejadas de la denominada pampa húmeda, como lo es en el norte de Córdoba y el norte del país. Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), allí la producción del grano amarillo saltó de 6,2 millones a 14,75 millones de toneladas en una década.

Sin embargo, las condiciones para cultivar maíz en dichas regiones no son iguales a las de la zona núcleo, sino que los desafíos que se plantean son diferentes y la tecnología a utilizar debe estar adaptada a las características propias de estas zonas, para potenciar el rendimiento de los cultivos y para garantizar su sanidad, en especial si se tiene en cuenta que la mayoría es para maíz tardío.

Es por eso que la cooperativa francesa Limagrain decidió explorar este mercado y desarrolló un híbrido de maíz especial para utilizarlo en el norte del país. Así, a través de su marca LG Semillas, lanza al mercado el LG 36837 VT3P, un híbrido templado por tropical de ciclo completo, alto potencial de rendimiento y amplia adaptación al norte de Santa Fe, el NOA y el NEA.

“Este híbrido se comporta muy bien no solamente por su potencial de rendimiento, sino también por su tolerancia a enfermedades clásicas de esta región como son siroplasma y tizón. A su vez, este material tiene un excelente comportamiento a vuelco y quebrado”, dijo Diego Alonso, gerente comercial de Limagrain Argentina.

Nuevo portfolio de maíz, de cara a la nueva campaña del cereal. (Crédito: prensa Limagrain)

“Desde la adquisición de Sursem en 2018, la empresa profundizó el trabajo de I&D haciendo foco en el norte del país donde hay un mercado muy grande en has de maíz y donde anteriormente no teníamos participación. Este programa, con el apoyo del área de investigación de Limagrain Brasil, ya dio sus primeros híbridos y estamos muy entusiasmados, no sólo por los resultados que son muy alentadores, sino por todo lo que está por venir”, remarcó Alonso.

Portfolio LG

El semillero francés cuenta con diversas opciones para ofrecerle al productor argentino, resultado de la innovación y del trabajo de investigación en el país, que se alimenta de 70 programas en el mundo y sólidos convenios con los principales proveedores de biotecnología.

En este sentido, el porfolio en maíz se complementa con “híbridos de alto potencial y adaptación en todas las regiones productivas del país”, señalaron desde la empresa. Se destacan SRM 6620 y 566 en sus distintas versiones tecnológicas: ambos materiales muestran excelente rinde y muy buen comportamiento sanitario.

Además, en 2020 el semillero lanzó LG 30870 un material desarrollado específicamente para la zona núcleo maicera: “Queremos seguir jugando el partido del rendimiento en la núcleo, sin desatender las demás regiones donde nuestros materiales ya se destacan por su estabilidad en el rinde”, mencionó el gerente de Marketing, Tomás Reynal.

En girasol, Limagrain logró consolidar una cartera muy atractiva con LG 50760 CL y LG 5710, dos híbridos que están demostrando excelentes resultados a campo, mientras que en trigo, se destaca como principal noticia el lanzamiento de LG Zaino, un ciclo corto de muy alto potencial de rinde y gran adaptación a todas las regiones trigueras del país, informaron desde la compañía.

Beneficios con descuentos y canje

Más allá del portfolio, también se destacan las facilidades para la compra y las alternativas de financiación, cuestiones centrales para los agricultores argentinos a la hora de emprender la siembra de los diferentes cultivos. “La campaña 2021 trae muchos beneficios para la compra de semillas LG. En particular, en maíz y girasol, trabajamos con el sistema de Resiembra PLUS que otorga 100% de descuento para la recompra de semillas ante eventos de granizo, incendio, anegamiento y heladas”. Los despachos del producto son a campo y “en caso de no utilizar la semilla, disponemos de cámaras de frío sin costo adicional exclusivo para clientes LG”, aportó Reynal.

También la empresa desarrolla nuevas tecnologías en trigo. (Crédito: prensa Limagrain)

Respecto a los canjes, ofrece “excelentes condiciones para la compra de semillas híbridas, bonificando comisiones del corredor y entregador”. En este sentido, la empresa informó que está vigente la condición Canje PLUS pagando sobreprecios de USD 10 por tonelada de Maíz, USD 15 por tonelada de Soja y USD 20 por tonelada de Girasol.

“Para aquellos que eligen financiarse, está disponible la opción de pago con canje a cosecha a tasas muy competitivas”, subrayaron desde el semillero. “Tenemos alternativas de financiación en pesos y dólares y convenios vigentes con los principales bancos del país”, completó Reynal respecto a las formas de pago.