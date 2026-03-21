Honduras

Bajan deportaciones de hondureños en 2026, pero migración sigue marcada por pobreza y falta de oportunidades

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que este descenso no cambia la realidad de que miles de hondureños continúan saliendo del país por la violencia, la falta de oportunidades laborales y los altos niveles de pobreza

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El 93 % de las
El 93 % de las deportaciones de hondureños en la primera quincena de 2026 proceden de Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Migración. (Foto: EFE/José Valle)

Durante la primera quincena de 2026, las deportaciones de migrantes hondureños registraron una caída del 28.8 %, lo que indica una reducción clara en el flujo de retornos forzados. No obstante, las bases estructurales que impulsan la migración se mantienen sin variaciones.

De acuerdo con el INM, entre el 1 y el 15 de enero de 2026, 1.528 personas fueron retornadas a Honduras. Esta cifra representa 618 deportados menos que en igual lapso de 2025, cuando se reportaron 2.146 repatriaciones.

La tendencia adquiere relevancia, dado que las primeras semanas de enero suelen registrar elevados movimientos migratorios.

El país de origen de la mayoría de las deportaciones sigue siendo Estados Unidos. En esas dos semanas, 1.423 hondureños ,entre ellos menores de edad, algunos sin acompañante, fueron retornados desde territorio estadounidense, lo que destaca la influencia de la política migratoria de esa nación para la región, según indicó el INM.

En el mismo periodo, México deportó a 101 migrantes hondureños, de los cuales 88 regresaron por vía terrestre y 13 a través de vuelos. Guatemala reportó únicamente cuatro repatriaciones de ciudadanos hondureños.

Autoridades precisan que 1.390 migrantes fueron deportados directamente por autoridades migratorias, mientras que 138 regresaron mediante programas de retorno asistido. Estos programas se concentran en personas en situación de vulnerabilidad o quienes optan voluntariamente por retornar, muchas veces en medio de complejas circunstancias humanitarias.

Más de 1,8 millones de
Más de 1,8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, cifra clave para entender la magnitud del flujo migratorio. (AP/Moises Castillo, Archivo)

En cuanto al desglose demográfico, la mayoría corresponde a población en edad productiva. Se reportaron 255 personas entre 41 y 50 años, 91 entre 51 y 70 años y 144 menores de edad. Las cifras muestran que el impacto migratorio abarca también a la niñez y personas mayores, reflejando efectos directos en el ámbito familiar y en la economía nacional.

Respecto al género, el 80,3 % de los deportados fueron hombres (1.227 personas), frente a 157 mujeres, 120 niños y 24 niñas. Este patrón confirma que los varones siguen predominando en la migración irregular, aunque la presencia de mujeres y menores implica desafíos para las políticas de asistencia y protección.

Migración resalta que persisten causas estructurales como la inseguridad, el desempleo, los bajos salarios y la pobreza, factores que generan tanto movimientos migratorios constantes como intentos reiterados incluso tras una deportación.

Se calcula que alrededor de 1,8 millones de hondureños viven en Estados Unidos, incluyendo quienes tienen situación regular e irregular. Esta migración tiene un claro reflejo económico: las remesas familiares sumaron USD 12.200 millones en 2025, más del 25 % del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. Estos envíos constituyen el principal sustento económico de numerosos hogares y ponen en evidencia la dependencia estructural del país respecto a su diáspora.

Las remesas familiares desde el
Las remesas familiares desde el exterior constituyeron en 2025 más del 25 % del PIB hondureño, según el Banco Central de Honduras. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

El panorama anual deja ver que, aunque los primeros quince días de 2026 registraron menos deportaciones, la tendencia de fondo continúa siendo ascendente. Durante 2025, se documentaron 42.928 deportaciones, la mayoría desde Estados Unidos y México; esto representó un alza del 24,8 % respecto a las 34.384 de 2024, según datos.

Expertos migratorios detallan que estas fluctuaciones pueden responder a cambios en políticas migratorias de los países de destino, situaciones climáticas y dinámicas internas de Honduras. Por esa razón, consideran que la caída observada en el inicio de 2026 no constituye un cambio estructural.

Advierten sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas de reintegración para los migrantes retornados. La carencia de mecanismos de apoyo impulsa una migración cíclica: muchas personas vuelven a intentar salir en busca de mejores oportunidades.

La baja de deportaciones registrada en la primera quincena de 2026 responde a contextos específicos. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas hondureñas mantienen vigente el flujo migratorio y la dependencia de las remesas enviadas por los ciudadanos que residen en el exterior.

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