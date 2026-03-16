Honduras

Operativos antidrogas en Honduras abarcan múltiples departamentos y dejan al descubierto redes que utilizan negocios fachada para lavar activos

Diversos equipos especializados ejecutan acciones coordinadas en puntos críticos, identificando vínculos entre estructuras criminales e incautando recursos que sustentan operaciones ilegales para el tráfico internacional de sustancias prohibidas

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La operación antidrogas en Honduras
La operación antidrogas en Honduras moviliza a la DLCN, FESCCO y Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico a nivel nacional. (Foto: Ministerio Público)

Autoridades hondureñas realizan una operación antidrogas a nivel nacional en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y las Fuerzas Armadas. Esta intervención incluye allanamientos en viviendas, inspecciones en lugares públicos y la eliminación de cultivos ilegales en diversos departamentos del país.

El operativo se extiende a regiones como Gracias a Dios, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Olancho, Choluteca, El Paraíso y Comayagua. Las acciones abarcan 26 allanamientos de morada, tres inspecciones en espacios públicos, la eliminación de tres plantaciones de marihuana y el aseguramiento de tres parcelas de arbustos de coca. El objetivo principal es recolectar pruebas —drogas, dinero, documentos y otros indicios— que permitan fortalecer las investigaciones en curso y combatir estructuras criminales asociadas al tráfico de estupefacientes.

En los departamentos de Gracias a Dios, Atlántida y Cortés, las autoridades ejecutan siete allanamientos enfocados en desarticular una organización investigada por la recepción de grandes cargamentos de cocaína. Las pesquisas apuntan a que los envíos llegan por aire y mar desde Colombia y otros países sudamericanos, usando La Mosquitia como punto estratégico para su ingreso y distribución.

El despliegue abarca departamentos clave
El despliegue abarca departamentos clave como Gracias a Dios, Copán, Colón y Olancho con allanamientos e inspecciones contra estructuras criminales. (Comunicado: Ministerio Público)

Las investigaciones señalan que la estructura estaría liderada por una pareja encargada de coordinar el arribo de la droga y utilizar negocios fachada para el lavado de activos. Entre las personas identificadas se encuentra Rosbin Leonardo Duarte Elvir, vinculado previamente a operaciones como Estigia I y II de 2017 y 2022, en las que se aseguraron bienes relacionados con el narcotráfico.

El despliegue nacional tiene como fin debilitar la capacidad operativa y financiera de estas redes, así como aportar elementos que permitan la judicialización de los involucrados. El análisis de los resultados de cada intervención será esencial para determinar responsabilidades y continuar el avance de las investigaciones.

El Ministerio Público resalta la relevancia de la denuncia ciudadana y la cooperación entre entidades estatales para enfrentar el crimen organizado. Combatir el narcotráfico es declarado como prioritario, sobre todo en zonas fronterizas y de difícil acceso empleadas por organizaciones para el trasiego de drogas.

La Mosquitia es identificada como
La Mosquitia es identificada como un punto crucial para el ingreso de cocaína proveniente de Colombia y países sudamericanos. (Foto: Ministerio Público)

La institución reafirma su compromiso de mantener el despliegue de recursos y capacidades técnicas para responder a los desafíos del tráfico internacional de drogas en Honduras. Estas acciones buscan neutralizar organizaciones delictivas y proteger la seguridad de la población.

Erradicación de cultivos de coca y destrucción de laboratorio clandestino

Recientemente, equipos especializados de la Policía Nacional de Honduras destruyeron cerca de 80 mil arbustos de coca y desmantelaron un laboratorio rústico dedicado al procesamiento de pasta base de coca en la aldea Nueva Vida, municipio de Tocoa, departamento de Colón. Esta operación abarcó diez manzanas de terreno agrícola y fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).

La intervención se considera estratégica debido a la compleja geografía de la zona, frecuentemente utilizada por organizaciones criminales para instalar cultivos y laboratorios lejos de la vigilancia institucional. Los equipos, apoyados por un helicóptero de la Policía Nacional, recorrieron a pie caminos precarios para acceder a las plantaciones y destruyeron el laboratorio, debilitando la infraestructura del narcotráfico.

La erradicación de cultivos ilegales
La erradicación de cultivos ilegales refuerza la estrategia nacional contra el tráfico de drogas y protege la seguridad de la población hondureña. (Foto: Ministerio Público)

Las autoridades afirman que la destrucción de estos cultivos y de la instalación clandestina interrumpe la cadena de producción antes de que la droga alcance etapas avanzadas de refinamiento y distribución. El hallazgo aporta información relevante sobre las redes responsables de estas actividades ilícitas y contribuye a la estrategia nacional que busca frenar la generación de insumos base para la elaboración de cocaína.

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