Un acto de amor y valentía termina en tragedia: muere ahogado un padre al rescatar a su hija en Honduras

Dilver Ruiz sacrificó su vida para salvar a su hija menor que había caído al peligroso río Patuca durante el regreso de una vigilia religiosa. (redes sociales)

Dilver Ruiz, de aproximadamente 35 años, perdió la vida al lanzarse a las aguas para salvar a su hija menor, que había caído al río durante el regreso de ambos de una vigilia religiosa.

Este acto de sacrificio no solo permitió que la menor sobreviviera, sino que también provocó una ola de conmoción y dolor entre familiares y vecinos, quienes mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida hasta el pasado 10 de febrero, cuando finalmente fue localizado sin vida entre las piedras, según testigos y personas cercanas a las labores de rescate.

Familiares y pobladores de Patuca, La Picada y otros sectores se organizaron para buscar a Ruiz, recorriendo ambas orillas del río e intensificando la difusión en redes sociales. Las publicaciones pedían ayuda, describían al desaparecido y rogaban por el milagro de un regreso seguro.

En medio de la ansiedad colectiva, una pariente compartió un mensaje en Facebook que resume el clamor de la comunidad: “Si tienen familiares por estas zonas de Patuca, La Picada, Olancho y sus alrededores, por favor ayúdennos con la búsqueda… Dios, haz tu obra en tu siervo”. Las oraciones, mensajes de apoyo y muestras de solidaridad se multiplicaron durante las horas de incertidumbre y, tras confirmarse la noticia del hallazgo, dieron paso al luto y a los tributos hacia la figura de Ruiz como padre protector.

La comunidad del oriente de Honduras se une en solidaridad y homenaje tras un acto de valentía que deja una profunda lección sobre el amor paternal (redes sociales)

Testigos han relatado que el bote artesanal en el que viajaban perdió estabilidad al cruzar uno de los sectores más peligrosos del cauce, conocido por sus aguas turbulentas, sobre todo en la temporada de lluvias. La menor cayó al agua y fue arrastrada por la corriente. Ruiz, impulsado por el instinto, se arrojó de inmediato para rescatarla. De acuerdo con quienes presenciaron los acontecimientos, logró sacar a su hija y ponerla a salvo, pero cuando intentó reincorporarse a la embarcación, las fuerzas lo abandonaron y la corriente lo arrastró, desapareciendo en cuestión de segundos.

El accidente resalta la peligrosidad del río Patuca, uno de los principales cursos de agua de Centroamérica y el segundo más extenso de la región, con casi 500 kilómetros de longitud. A lo largo de su trayecto, especialmente en los sectores donde el cauce se estrecha y las corrientes se intensifican, las condiciones pueden cambiar de manera abrupta y representar un alto riesgo para quienes navegan en botes artesanales o intentan cruzar sin equipo de seguridad. La experiencia de Dilver Ruiz vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la conciencia sobre la peligrosidad de estos entornos, en particular entre las comunidades que dependen del transporte fluvial.

Redes sociales y grupos locales difundieron mensajes y coordinaron la búsqueda de Dilver Ruiz en medio de muestras de solidaridad y oración. (redes sociales)

El episodio recordó a muchos otras historias de padres que han arriesgado y perdido la vida por sus hijos, convirtiendo este caso en motivo de reflexión y de duelo colectivo en la región. Amigos y allegados han rendido homenaje en redes sociales a la entrega y dedicación de Ruiz, coincidiendo en la valoración de su gesto sobre como el amor de un padre es capaz de entregar su vida por salvar la de su progenitora.