Honduras

Un juez estadounidense insta a buscar una salida para Any Lucía López Belloza tras su deportación equivocada

El magistrado Richard Stearns sugirió mecanismos como una visa de estudiante, mientras familiares de la joven permanecen en Texas temiendo nuevas acciones por parte de autoridades migratorias y el desenlace sigue pendiente

La deportación por error de Any Lucía López Belloza desde Estados Unidos a Honduras ha expuesto las vulnerabilidades del sistema migratorio federal, generando incertidumbre sobre su futuro académico en Babson College y evidenciando el impacto que estos procedimientos pueden tener en estudiantes sin antecedentes penales.

El gobierno estadounidense ha reconocido la equivocación ante el tribunal, aunque su regreso al país sigue estando en duda mientras su abogado reclama una solución inmediata, según relató López Belloza a The Associated Press.

Tras su deportación, López Belloza afronta sus días lejos de sus padres durante las festividades, experimentando episodios de tristeza y preocupación por su familia, que permanece en Texas bajo el temor de enfrentar acciones similares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Están traumatizados. Yo estoy traumatizada”, declaró López Belloza durante la entrevista telefónica desde la casa de sus abuelos en Honduras. A pesar de la incertidumbre, López Belloza continúa hablando regularmente con su madre y manteniendo su fe religiosa, mientras sigue sus estudios a distancia con el apoyo de Babson College.

En el último fallo relacionado con el caso, el juez federal de distrito Richard Stearns señaló la imposibilidad de atender la petición de “habeas corpus” de López Belloza porque ésta fue presentada tras su traslado a Texas.

No obstante, instó al gobierno a considerar mecanismos para remediar la “mezcolanza de errores” cometidos, entre ellos la opción de conceder una visa de estudiante no inmigrante. Stearns subrayó: “Afortunadamente, no existe una solución universal para que se haga justicia en lo que todos coinciden que fue una amalgama de errores que terminaron mal para Any. Más bien, existe una mezcolanza de opciones”.

La joven narró a una agencia de noticias toda la pesadilla que vivió al ser detenida y deportada.

El abogado de López Belloza, Todd Pomerleau, solicitó ante el juez que se concedan dos semanas para que los funcionarios federales encuentren una vía para el regreso de la joven, incluyendo alternativas como la emisión de una visa de estudiante, aunque reconoce que esta opción se complica debido a la orden de deportación previa.

Para Pomerleau, la decisión judicial de instar al gobierno a resolver el error representa una oportunidad relevante: “Estoy ansioso por hablar con los representantes del gobierno sobre una solución viable”.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho comentarios sobre la situación de los padres de López Belloza, quienes han solicitado la residencia permanente; tampoco ha respondido en el tribunal al requerimiento presentado por su abogado.

Un error en su deportación

De acuerdo con el relato aportado a The Associated Press, la estudiante de 19 años fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre mientras se preparaba para abordar un vuelo hacia Texas, donde planeaba sorprender a su familia durante el Día de Acción de Gracias.

Dos días después fue deportada y regresó a Honduras, país que no visitaba desde los ocho años. Aunque su abogado anterior le aseguró que no existía ninguna orden de deportación en su contra, el gobierno estadounidense sostiene que López Belloza perdió varias oportunidades para apelar la decisión y que la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) había desestimado su caso en 2017.

El proceso de deportación estuvo marcado por condiciones adversas: López Belloza relató que, tras negarse a firmar un documento de deportación, fue llevada a una celda de detención del ICE donde compartió espacio con otras 17 mujeres y solo disponía de una manta térmica. “Esas horas en que estuve detenida fueron horribles”, afirmó López Belloza a The Associated Press.

Este caso no es aislado. El abogado Pomerleau mencionó situaciones similares, como la de Kilmar ábrego García, deportado a El Salvador a pesar de una sentencia que debía impedirlo, y la de O.C.G., un guatemalteco que fue devuelto a Estados Unidos después de que un juez determinara falta de debido proceso en su expulsión.

Kilmar Abrego Garcia, fue deportado por error a El Salvador pese a que existía a pesar de una sentencia que debía impedirlo.

López Belloza compartió la magnitud del cambio provocado por el error administrativo: “Saber que fue un error me duele. Con base en ese error que cometieron, mi vida dio un giro de 360 grados”. A pesar de considerar brevemente la posibilidad de matricularse en una universidad hondureña, decidió continuar sus estudios en Babson, donde recibió respaldo para seguir la carrera a distancia.

“Supongo que aquí es donde se acabaron mis sueños”, recordó haber pensado al abordar el vuelo a Honduras. “Porque en Honduras, si quieres soñar en grande, necesitas mucho dinero. Tienes que ser rico. Pero en Estados Unidos, los sueños son posibles. Puedes hacerlos realidad”.

El tribunal reconoció la responsabilidad del gobierno y contempló medidas excepcionales, como ordenar su retorno inmediato a Estados Unidos, aunque expresó preferencia por que el Ejecutivo corrija el error por iniciativa propia. La estudiante espera regresar lo antes posible: “Solo espero regresar lo antes posible”.

Ataques rusos con drones en Ucrania dejaron dos muertos, varios heridos y daños en zonas residenciales clave