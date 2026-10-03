El barco que se incendió frente a Lampedusa y dejó 368 muertos: a trece años de la tragedia que conmocionó al Mediterráneo

El momento exacto en que una patrulla marítima interviene antes de que el Mediterráneo borre el último rastro del naufragio

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“Las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio ocurrido hoy cerca de Lampedusa. La palabra que me viene a la mente es vergüenza. ¡Es una vergüenza!”. Con esas palabras el papa Francisco reaccionó ante la tragedia que acababa de ocurrir frente a las costas de la pequeña isla italiana. Al conocer la magnitud del desastre, interrumpió su agenda y habló de las víctimas —hombres, mujeres y niños—, de sus familias y de quienes emprendían el peligroso viaje por el Mediterráneo en busca de un lugar donde vivir.

Era el 3 de octubre de 2013. Aquel día, Francisco pidió que se rezara por quienes habían perdido la vida y llamó a unir fuerzas para que tragedias semejantes no volvieran a repetirse. Al día siguiente, volvió sobre lo ocurrido y pidió que aquel momento fuera recordado como un “día de las lágrimas”. En aquella embarcación viajaban 543 personas. Solo 155 fueron rescatadas con vida.

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Detrás de sus palabras había cientos de historias. Personas que habían atravesado el norte de África antes de embarcarse en un viaje que debía terminar en Italia. Mujeres que viajaban con sus hijos, hombres que habían dejado atrás sus hogares y familias que confiaban en alcanzar la otra orilla. Para muchos, el Mediterráneo no fue el comienzo de una nueva vida, sino el final de sus historias.

Francisco entre los fieles durante una visita a Lampedusa, el 8 de julio de 2013, donde denunció la "globalización de la indiferencia" que recibía a los migrantes que arriesgan sus vidas para tratar de llegar a Europa (AP/Alessandra Tarantino)

Un viaje que había comenzado en Libia

La embarcación salió de Misrata, en Libia, con destino a Italia. Era un viejo pesquero de unos 20 metros de largo, sobrecargado y sin un sola medida de seguridad para transportar a la multitud que llevaba a bordo. Sus pasajeros llegaron a territorio libio luego de atravesar distintos países de África. La mayoría era originaria de Eritrea, Etiopía y Somalia; dejaron atrás sus hogares y recorrieron miles de kilómetros a través de Sudán antes de intentar cruzar el mar Mediterráneo.

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Para ellos, el viaje no comenzó en el mar. Ya habían atravesado zonas desérticas y tramos donde sufrieron abusos, explotación y condiciones infrahumanas. Libia representaba el último eslabón de ese calvario terrestre y el punto de partida hacia la fase más peligrosa: una travesía marítima rumbo a Italia en un barco que no resistía semejante volumen de personas.

El destino era Lampedusa, una pequeña isla italiana situada al sur de Sicilia, geográficamente mucho más cerca de la costa africana que del territorio continental europeo. Su posición estratégica la había convertido, desde hacía años, en el principal imán para las barcazas que escapaban del norte de África. La madrugada del 3 de octubre, el pesquero navegaba a menos de un kilómetro de la isla cuando el motor se detuvo por completo...

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Al ver otras embarcaciones en la zona, los tripulantes intentaron pedir auxilio encendiendo una manta empapada en combustible. El fuego se propagó en segundos por la cubierta y desató el pánico. Cientos de pasajeros corrieron hacia el lado opuesto como un intento desesperado para huir de las llamas; mientras otros se tiraron directamente al mar. El desequilibrio del peso hizo que el barco diera una vuelta de campana y se hundiera en minutos. La costa estaba allí, a solo 800 metros. Pero para las 368 personas que quedaron atrapadas en las aguas, esa distancia marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

La orilla del desconsuelo: cuerpos cubiertos con lonas y féretros improvisados en el muelle tras el trágico naufragio del 3 de octubre

El rescate frente a la isla

Los primeros en llegar fueron pescadores y embarcaciones que se encontraban en la zona. Poco después se sumaron unidades de la Guardia Costera italiana. El rescate se convirtió en una carrera contra el tiempo: había personas en el agua y otras atrapadas dentro de la embarcación, que había quedado hundida a unos metros de la costa.

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Fueron 155 los sobrevivientes que lograron ser rescatados. Entre ellos había adolescentes que viajaban solos y mujeres. Muchos habían perdido a familiares y amigos en el naufragio. Al día siguiente, los equipos de emergencia ya habían recuperado 111 cuerpos. La búsqueda continuó durante días porque decenas de víctimas permanecían dentro del casco, convertido bajo el agua en una trampa de hierro.

Los buzos tuvieron que entrar una y otra vez en el interior del barco para recuperar los cuerpos. El 9 de octubre fueron hallados más de un centenar de cadáveres dentro del casco y, dos días después, las autoridades informaron que la búsqueda en la embarcación había concluido. Todavía quedaban tareas de rastreo en la zona. El balance final quedó en 368 muertos, mientras otras 20 personas fueron consideradas desaparecidas.

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Entre las víctimas había niños. Las imágenes de los ataúdes alineados en el aeropuerto de Lampedusa, muchos de ellos pequeños y blancos, recorrieron el mundo. La tragedia dejó de ser una cifra abstracta cuando los cuerpos comenzaron a recibir nombres y rostros. En uno de aquellos féretros estaba una mujer junto a su bebé recién nacido, todavía unido a ella por el cordón umbilical.

Lampedusa tuvo que hacer frente no solo a la magnitud del desastre, sino también a la llegada de los sobrevivientes y a una tarea dolorosa que se prolongó durante días: recuperar, identificar y despedir a quienes no habían conseguido alcanzar la costa.

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Dolor: hileras de ataúdes en el aeropuerto de Lampedusa. El momento en que la crisis migratoria del Mediterráneo dejó de ser una estadística para tener rostro

Una tragedia que obligó a reaccionar

La tragedia ocurrió apenas tres meses después de que Francisco realizara su primer viaje como papa. En julio de 2013 había elegido Lampedusa como destino de aquella visita, en uno de sus primeros gestos públicos para llamar la atención sobre quienes arriesgaban la vida intentando llegar a Europa. Allí mismo, había hablado de la “globalización de la indiferencia” y de las embarcaciones que, en lugar de convertirse en caminos de esperanza, terminaban siendo vías de muerte.

El naufragio convirtió aquellas palabras en una realidad imposible de ignorar. En Italia se decretó un día de luto nacional y el Gobierno anunció nuevas medidas para reforzar la vigilancia y el rescate en el Mediterráneo. Dos semanas después de la tragedia comenzó Mare Nostrum, una operación de la Marina italiana que combinó tareas de búsqueda y salvamento con acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes.

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Durante el año que estuvo activa, las unidades italianas asistieron a más de 150.000 personas y rescataron directamente a más de 94.000, según el balance de la Marina italiana. La operación terminó en octubre de 2014, pero las embarcaciones siguieron saliendo desde las costas del norte de África y el Mediterráneo continuó siendo una de las rutas migratorias más peligrosas hacia Europa.

Lampedusa había dejado de ser solo el lugar donde una embarcación se hundió. Su nombre comenzó a representar una pregunta que Europa no podía evitar: qué hacer para que quienes buscaban llegar a sus costas no tuvieran que hacerlo a bordo de barcos incapaces de llevarlos con vida hasta la otra orilla.

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El pesquero de la tragedia, sumergido a 47 metros de profundidad. El barco que prometía libertad y se transformó en el ataúd de 368 personas

El 3 de octubre se convirtió en memoria

La tragedia no terminó con la recuperación de los últimos cuerpos. Para los sobrevivientes, el naufragio significó también perder familiares, amigos y compañeros de viaje. Algunos regresaron a Lampedusa en los años siguientes para recordar a quienes no habían conseguido llegar a tierra. La isla comenzó a convertirse, además, en un lugar de memoria para las miles de personas que continuaron muriendo en el Mediterráneo.

En 2016, Italia estableció por ley el 3 de octubre como Jornada Nacional en Memoria de las Víctimas de la Inmigración. Desde entonces, cada año se realizan homenajes en Lampedusa y en otras ciudades italianas para recordar a quienes perdieron la vida durante sus viajes hacia Europa.

Un cementerio simbólico: activistas de Amnistía Internacional colocaron cientos de lápidas blancas en la plaza Het Plein (La Haya) para denunciar las muertes silenciosas en el Mediterráneo, al cumplirse 10 años de la tragedia de Lampedusa

En la isla, la memoria tiene una escena que se repite año tras año: sobrevivientes, familiares, estudiantes y habitantes se reúnen frente al mar; se leen los nombres de las víctimas y se arrojan flores al agua. En una de esas ceremonias, Adal, uno de los sobrevivientes del naufragio, recordó que detrás de las cifras había personas reales: “Los conocíamos por nombre y apellido, con un rostro, sueños y objetivos”.

La frase resume lo que quedó de aquel 3 de octubre: no solo un número grabado en una fecha, sino cientos de historias interrumpidas a pocos metros de la costa en busca de una vida mejor.