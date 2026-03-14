La foto acertijo: ¿Quién es este niño que antes de convertirse en una megaestrella de la música fue cajero de un supermercado?

Una foto que de la infancia que se volvió viral al publicar en sus redes

Fue un niño tranquilo, aplicado, inteligente y algo introvertido. Durante un tiempo fue monaguillo y, años más tarde, empleado en un supermercado. Nada en ese comienzo parecía anticipar que terminaría convirtiéndose en una de las figuras más escuchadas del planeta.

Nació el 10 de marzo de 1994 en Puerto Rico. Es hijo de Tito Martínez y Lysaurie Ocasio, y tiene dos hermanos: Bernie y Bysael. Su madre era profesora y su padre conductor de autobús. Según contó en una entrevista con The New York Times, ambos trabajaban duro “para mantener” a la familia.

En su Puerto Rico natal, para llegar a la escuela donde cursó el secundario hay que internarse por un camino rodeado de vegetación exuberante. El establecimiento se llama Juan Quirindongo Morell, un nombre tal vez musical y está situado en el barrio Almirante, en el municipio de Vega Baja. En ese mismo barrio apacible se encuentra la parroquia Santísima Trinidad, donde el niño fue monaguillo.

“Su mamá es parte activa de la Iglesia católica en Vega Baja, es catequista. Hace sentido que él, criándose en un ambiente en el que está tan presente la fe católica, también haya participado de alguna forma”, dijo en 2019 a la agencia EFE Miguel García, director de la Secretaría de Turismo, Arte y Cultura de la ciudad.

El rey del trap fue un chico de bajos recursos, pero no le faltó lo fundamental. “Mi padre era camionero, yo solo tenía un par de zapatos. Había necesidades, pero en mi casa nunca faltó cariño”, recordaría años después.

El origen de su nombre artístico se remonta a la niñez: lo eligió en base a una foto de una celebración escolar de la Pascua donde aparecía disfrazado de conejo y una expresión de fastidio.

Sus primeros acercamientos a la música ocurrieron en la escuela donde cursó el secundario. Allí desarrolló un interés particular por las clases de español de la maestra Ana Torres.“Era su maestra preferida”, aseguró a EFE Nydia Vázquez, conserje del colegio desde hace más de dos décadas, quien recuerda al futuro artista como “un niño muy tranquilo e inteligente”.

La música también estaba presente en casa. Creció escuchando salsa a toda hora junto a sus padres. “Mi madre escuchaba baladas, merengue y el Top 40 de la radio”, contó en una entrevista con GQ. Paradójicamente, sus padres no le permitían escuchar reguetón, así que solía hacerlo a escondidas. Con el tiempo, la situación se revertiría: “Mi mamá y mi papá aman mi música. Siempre escuchan la radio esperando que suene una canción mía; cuando sale, suben el volumen y lo bajan cuando termina”, dijo al medio The Fader.

La iglesia también fue una escuela musical. “Mi madre es religiosa, católica, y desde pequeño me llevaban a la iglesia. Como siempre me ha gustado cantar, la gente de la iglesia me invitó a ser parte del coro de niños”, recordó. Cantó allí hasta los 13 años, tiempo suficiente —según explicó— para familiarizarse con distintos géneros musicales.

En 2012 terminó el secundario y se inscribió en la universidad para estudiar Comunicación Audiovisual. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en el supermercado Econo Plaza de Vega Baja. Primero empaquetaba las compras y más tarde pasó a la línea de cajas. Sus antiguos empleadores todavía conservan un cartel en el lugar: “Donde todo comenzó”.

Trabajó allí entre 2013 y 2016.

“Era un muchacho muy tranquilo, bien responsable, cumplía todas las funciones”, contó a EFE Adelissa Vélez, encargada de Recursos Humanos del supermercado y la persona que lo entrevistó para darle el trabajo. Recuerda que solía cantar mientras trabajaba y que a veces llegaba con gorra porque se había rapado. Sus compañeros escucharon allí sus primeras canciones… y años después volvieron a verlo, ya famoso, cuando les regaló entradas para uno de sus primeros grandes conciertos.

Por entonces, su principal influencia musical era Daddy Yankee.

Entre turnos y descansos en el supermercado comenzó a subir sus primeras canciones a SoundCloud. Ese empleo le permitió financiar sus primeros demos y empezar a hacerse conocido dentro de la escena urbana.

Sus primeras composiciones y presentaciones las realizó bajo el alias “El Apto”. Con ese apodo experimentó sus primeros pasos como cantante de reguetón. En 2014 el rapero Tempo le dio la oportunidad de grabar una canción juntos. Fue en ese momento cuando decidió darle un giro a su identidad artística y adoptar un nuevo sobrenombre que destacara dentro de la música urbana.

Mientras grababa demos cursó dos años de Comunicación Audiovisual, pero finalmente abandonó la carrera para dedicarse de lleno a la música.

A pesar de las dificultades, su carrera alcanzó una dimensión global. En 2024 fue el cantante latino más escuchado del mundo en la plataforma Spotify. Su álbum Debí tirar más fotos permaneció durante semanas en el top 10 global tras su lanzamiento.

Uno de los mayores éxitos de su carrera llegó en 2022 con una canción que comienza en el videoclip oficial con un diálogo familiar después que él de niño le regala una flor a una nena: Qué lindo está ese nene de titi, ¡mira qué grande tu estás! tú tienes muchas novias, ¿verdad?... titi, tiene como tres novias en la escuela, dice quien podría ser la hermana.- Cómo es, mira, a ver.. Que te doy un chancletazo. Y empieza la canción: titi me preguntó si tengo muchas novias.

En Puerto Rico, “titi” es la forma cariñosa de llamar a las tías. La escena no representa una anécdota familiar con acento caribeño, pero el artista la utilizó como disparador para hablar de presiones sociales y expectativas familiares.

A pesar de la fama mundial, algunas cosas no cambiaron. Una de sus comidas favoritas sigue siendo el arroz con porotos, porque —según contó— lo transporta directamente a su infancia.

Respuesta: el niño de la foto es Bad Bunny.