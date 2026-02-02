Rivalidades ocultas, pócimas letales y mujeres poderosas: así nació el Caso de los Venenos en la corte de Luis XIV

Tras el escándalo, Luis XIV restringió el acceso de mujeres a sus espacios privados de decisión, poniendo fin a su influencia informal en Versalles (Dominio público)

El esplendor de la corte de Luis XIV ocultaba una realidad mucho más turbia de lo que dejaban ver los tapices y espejos de Versalles. Bajo los rituales del poder y las fiestas interminables, circulaban rumores sobre pócimas prohibidas, pactos clandestinos y muertes que nadie sabía explicar. El temor a lo invisible —a lo que no podía nombrarse en público— comenzó a minar la confianza entre nobles, cortesanas y servidores.

Bastaba una mirada, una palabra fuera de lugar o una desgracia inesperada para que la sospecha se instalara y creciera en los pasillos del palacio. Así, la corte del Rey Sol pasó de ser símbolo de grandeza a convertirse en escenario de intrigas y desconfianza, marcando el inicio de una crisis que desbordaría cualquier intento de control.

El inicio de la paranoia: poder, secretos y muerte

En la década de 1670, el Caso de los Venenos sacudió la corte del rey Luis XIV y expuso la vulnerabilidad del régimen. Lo que comenzó como una serie de muertes sospechosas, pronto se transformó en una vasta investigación que implicó a nobles, adivinas y miembros de la aristocracia, según documentó How Stuff Works.

Magia negra, sospechas entre nobles y una ola de muertes inquietantes arrasaron Versalles. El escándalo, marcado por secretos y luchas de poder, transformó al rey en rehén de la desconfianza dentro de su propio palacio

El poder y la riqueza del monarca convivían con rivalidades internas y una competencia feroz entre quienes buscaban permanecer cerca del trono. “En la corte de Luis XIV mucha gente competía por el poder, el puesto y la atención del rey”, explicó Lynn Mollenauer, experta en historia francesa, a How Stuff Works.

La lucha por el favor real era especialmente dura para las mujeres. Al margen de cargos oficiales, muchas buscaron influir en la corte a través de caminos alternativos, recurriendo a remedios, rituales y alianzas secretas. El propio Luis XIV reconoció 15 hijos fuera del matrimonio con varias de sus amantes.

El caso que lo cambió todo

El escándalo se desató con la caída de la marquesa de Brinvilliers, Marie-Madeleine Marguerite d’Aubray. Acusada de envenenar a su padre y a dos hermanos para quedarse con la fortuna familiar, huyó en 1675, pero fue capturada en Bélgica.

Tras ser sometida a la tortura del “agua” —en la que fue forzada a ingerir nueve litros— confesó los crímenes y afirmó: “La mitad de la gente de París está metida en estas cosas”. Esta declaración desató una oleada de sospechas sobre muertes misteriosas en los círculos aristocráticos.

El escándalo estalló con la marquesa de Brinvilliers, acusada de asesinar a su familia mediante venenos, lo que desató sospechas en toda la nobleza

Mollenauer remarcó el efecto de este caso: “Si alguien como la marquesa de Brinvilliers es capaz de eso, también lo serían otros”. La policía de París, dirigida por Gabriel Nicolas de la Reynie, inició una investigación que reveló una red criminal de brujería, alquimia y venenos.

Hechiceras, venenos y el mercado oculto de la muerte

En el París del siglo XVII, hechiceras y adivinas ofrecían desde remedios hasta oraciones secretas a clientas desesperadas por mejorar su situación. Cuando los métodos convencionales no daban resultado, algunas optaban por venenos elaborados con toxinas de sapo, arsénico y mezclas letales, según How Stuff Works. El rumor sobre el “polvo de la sucesión”, célebre por su eficacia en eliminar rivales, se extendió en los salones de la nobleza.

Los registros policiales encontraron frascos con polvos desconocidos y materiales empleados en rituales: grasa de ahorcado, recortes de uñas, huesos, sangre y otros fluidos humanos. Estos hallazgos, detallados por How Stuff Works, alimentaron la alarma social y la desconfianza en la corte.

Los registros de la policía parisina revelaron el uso de ingredientes macabros como grasa de ahorcado y sangre en rituales mágicos utilizados en la corte

El entramado criminal y la caída de figuras poderosas

Varias protagonistas del submundo de la brujería fueron detenidas. Magdalene de la Grange, reconocida adivina, fue acusada de homicidio para obtener una herencia y ejecutada en la horca. Marie Bosse, célebre vendedora de venenos en ambientes aristocráticos, fue denunciada anónimamente y ejecutada en la hoguera.

La figura central fue Catherine Deshayes Monvoisin, conocida como “La Voisin”. Consultada por nobles y miembros de la élite, ofrecía pociones, abortos clandestinos y remedios mágicos. Según Mollenauer: “No creo que existiera un complot para envenenar al rey, pero sí estoy convencida de que intentaron darle pociones de amor realmente repulsivas”. Entre los ingredientes se mencionaron virutas de hierro, sangre de infantes sacrificados y mosca española, una sustancia afrodisíaca.

Bajo tortura, La Voisin delató a decenas de colaboradoras y clientas, incluidas personas con vínculos directos con el rey. Las confesiones multiplicaron el alcance de la investigación y afectaron a los círculos más cercanos al poder.

El Caso de los Venenos culminó con 36 ejecuciones públicas, exilios y encarcelamientos, impactando la dinámica de poder en la corte del Rey Sol (EFE)

El escándalo en la cima: nobles, favoritos y leyenda negra

El caso alcanzó su punto más álgido cuando emergió el nombre de Athénaïs de Montespan, favorita de Luis XIV y madre de siete de sus hijos. Se le atribuyeron visitas a La Voisin en busca de filtros de amor y la participación en rituales prohibidos, incluidas misas negras celebradas por sacerdotes expulsados. Todas las acusaciones provenían de confesiones obtenidas bajo tortura, sin pruebas judiciales, y se mantuvieron en el terreno de la leyenda cortesana, como recuerda How Stuff Works.

Según Mollenauer, “el alcance de la influencia de de Montespan sobre el monarca justificaba su búsqueda de herramientas para conservar sus beneficios personales y familiares”. Sin embargo, no se presentaron pruebas formales en su contra y la relación con prácticas satánicas nunca se verificó.

Consecuencias: ejecuciones, exilios y el fin de una era

Tras cinco años de investigaciones, se dictaron 36 ejecuciones públicas, decenas de encarcelamientos y exilios. Según How Stuff Works, el impacto sobre Luis XIV fue profundo y supuso un cambio permanente tanto en su vida privada como en la dinámica de la corte.

Superada la crisis, el rey modificó sus costumbres y restringió el acceso privado de las mujeres a su entorno personal y a los espacios de decisión. Así concluyó una era en la corte de Versalles, poniendo fin a uno de los caminos informales de poder para las mujeres en la historia de la monarquía francesa.