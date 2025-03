La foto acertijo: ¿Quién es este niño norteamericano que se convirtió en una estrella de rock internacional?

Una imagen de la estrella que podría ser una típica foto de álbum escolar

Nacido en Perth Amboy, Nueva Jersey, el 2 de marzo de 1962, la estrella de rock es el mayor de tres hermanos de una familia de clase trabajadora con vínculos poco convencionales con el mundo del espectáculo. Su madre, Carol Sharkey, fue una de las primeras conejitas de Playboy y, además, una ferviente admiradora de Los Beatles. Su padre, exmiembro de la Marina y luego barbero, conoció a Carol cuando ambos servían en las fuerzas armadas. Desde temprano, alentaron la inclinación artística de su hijo mayor. Tenía siete años cuando recibió de regalo su primera guitarra, un gesto de su mamá.

A los 15 años, luego de asistir a un concierto de Bruce Springsteen con amigos, comunicó a su familia con determinación: “Voy a ser una estrella de rock”. Por esos tiempos, no destacaba como estudiante en la secundaria ni mostraba gran entusiasmo por la educación musical formal. En un momento de frustración, llegó a lanzar su guitarra por las escaleras. Más tarde retomaría las clases con disciplina, sumando también lecciones de piano, violín y trompeta.

Su primera banda, Atlantic City Expressway, nació de la complicidad con David Bryan, un amigo del colegio, con quien comenzó a tocar en bares locales. Tenía apenas 17 años, y aunque sus actuaciones iniciales estaban muy lejos de ser brillantes. ”En el primer concurso de talentos al que asistieron mis padres, fui tan terrorífico que querían esconderse debajo de sus asientos de la vergüenza”, contó en una oportunidad. Aun así su familia no dejó de apoyarlo. “Lo que obtuve de mis padres fue la capacidad de hacer realidad mi sueño”, escribió años después en una carta publicada en The Big Issue. “Siempre inculcaron esa confianza en sus hijos, que, en retrospectiva, me doy cuenta de que fue increíblemente valiosa. Porque incluso si realmente no eras bueno en tu oficio, si creías que lo eras, podías trabajar en ello”.

En 1978, acompañó a su amigo David a Nueva York tras su ingreso a la prestigiosa Juilliard School of Music. Allí consiguió trabajo como asistente de limpieza en unos estudios de grabación y, fuera de horario, grabó en secreto su primera canción, Runaway. Compuesta en menos de una semana, la presentó a un concurso organizado por una radio. El tema fue seleccionado y comenzó a sonar en estaciones de todo Estados Unidos. En 1983 firmó su primer contrato con una discográfica, y para cumplir con las exigencias del sello, convocó a sus compañeros de banda: David Bryan, Richie Sambora, Tico Torres y Alec John Such. En ese entonces definió su nombre artístico, inspirado en la versión fonética de su apellido.

Respuesta: el chico de la foto es Jon Bon Jovi.