Un hombre se reencontró con el bombero que le salvó la vida hace 23 años y le agradeció por su heroico acto

Jeff Ohs rescató a Xavier Lewis de un incendio en Long Beach

En un día de octubre de 1999, el destino de un niño de solo 2 años y el de un bombero experimentado se cruzaron en un acto de valentía que cambiaría sus vidas para siempre. Jeff Ohs, un bombero de Long Beach, California, respondía junto con su equipo a un incendio en una vivienda de una sola planta. Al entrar en la casa envuelta en llamas y humo, Ohs se topó con una inesperada escena: un niño inconsciente, tendido en el suelo. Lo sacó rápidamente al exterior y, sin dudarlo, comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar en el césped del jardín delantero. Ese niño era Xavier Lewis, quien no solo sobrevivió al incendio, sino que años después, inspirado por este acto heroico, decidiría seguir los pasos de su salvador.

El día del incendio

Aquella tarde de octubre, Ohs y su compañero de equipo realizaban una inspección rutinaria en su distrito cuando recibieron la llamada de emergencia. Al llegar a la vivienda, ubicada en el lado este de Long Beach, notaron el fuego saliendo por la parte trasera de la casa. Aunque no había señales claras de que alguien estuviera en el interior, Ohs decidió realizar una búsqueda rápida. Según relató, recorrió la sala, el dormitorio principal, el baño y, finalmente, el cuarto del fondo, donde encontró a Xavier. Entre el caos de humo y calor, Ohs no dudó en cargar al niño y correr hacia el exterior para intentar salvar su vida.

En el jardín, realizó reanimación durante varios minutos hasta que Xavier mostró señales de vida. Fue trasladado de inmediato a una ambulancia y llevado al hospital, donde los médicos lucharon para estabilizarlo. Este rescate fue capturado en una serie de impactantes fotografías por Kendall Hardman, un estudiante de fotografía que vivía frente a la casa incendiada. Hardman documentó los momentos de tensión y, gracias a estas imágenes, obtuvo un reconocimiento por su trabajo.

Las secuelas en la salud de Lewis

El pequeño Xavier sufrió los efectos de la inhalación de humo, que lo dejaron en coma durante varios días tras el incendio. Fue trasladado al Hospital Long Beach Memorial, donde los médicos trabajaron intensamente para asegurar su respiración y evitar complicaciones graves, como neumonía. Ohs, el bombero, visitaba con frecuencia el hospital para comprobar el estado de Xavier y conoció a los padres del niño, quienes le expresaron su inmensa gratitud. Después de varias semanas de recuperación, Xavier fue dado de alta y, en un gesto simbólico, los bomberos de Long Beach lo llevaron a su casa en un camión de bomberos.

Kendall Hardman documentó el rescate en impactantes fotos

A pesar de la corta edad de Xavier en el momento del incendio, su madre se encargó de mantener viva la historia del hombre que había salvado su vida. Durante años, la familia de Lewis y la de Ohs mantuvieron el contacto. Cada Navidad, cuando la familia Lewis visitaba Las Vegas, aprovechaban para saludar a Ohs y recordarle a Xavier la valentía del bombero que le había dado una segunda oportunidad. Con el tiempo, sin embargo, las familias perdieron el contacto; no fue hasta que ambos se mudaron a Las Vegas que decidieron retomar su relación.

El emotivo reencuentro en Las Vegas

Después de dos décadas y tras haberse mudado a la misma ciudad, Las Vegas, la madre de Xavier organizó una cena para que ambas familias se reencontraran. En este emotivo encuentro, Xavier presentó a su hijo Ezra, de 2 años, a Jeff Ohs, el bombero que le había salvado la vida cuando él mismo tenía esa edad. En redes sociales, Xavier compartió una fotografía de Ohs sosteniendo a su hijo, acompañada de un mensaje de profundo agradecimiento que rápidamente se volvió viral.

“Cuando tenía 2 años, mi casa se incendió y quedé atrapado adentro... Este bombero, Jeff Ohs, me salvó de ese edificio y me devolvió la vida”, escribió Xavier en su cuenta de Twitter, recordando ese momento. A lo que Ohs respondió con emoción: “¡Eres un luchador de principio a fin! Y honestamente, me asustaste muchísimo ese día. Muy bendecido por el resultado”.

Xavier compartió una foto de Ohs sosteniendo a su hijo Ezra

Inspiración para convertirse en bombero

El acto heroico de Ohs no solo salvó a Xavier, sino que también lo inspiró a seguir una carrera en el mismo campo. Motivado por el deseo de devolver lo que un día recibió, Xavier comenzó su formación para ser bombero. Hasta ahora, completó 50 horas de cursos para combatir incendios forestales y planea continuar su preparación en Oregón para obtener la certificación. “Alguien salvó mi vida y ni siquiera me conocía. Espero poder hacer lo mismo por alguien más algún día”, expresó Xavier en una entrevista. Para él, Ohs representa más que un héroe; es un ejemplo de valor y dedicación que lo impulsa a continuar con su sueño.

Las imágenes capturadas por Kendall Hardman en el momento del rescate son hoy un testimonio de aquel acto heroico. En una de las fotografías se ve a Ohs corriendo con el pequeño Xavier en brazos, rodeado por el humo y las llamas que consumían la vivienda. Hardman, quien arriesgó su seguridad para obtener estas imágenes, recordaba la determinación de Ohs ese día: “Jeff estaba haciendo RCP sin dudas; tomó la decisión y corrió con él hacia la ambulancia”.