A 20 años del nacimiento de Facebook, la idea que hizo multimillonario a Mark Zuckerberg entre acusaciones de plagio

Mark Zuckerberg hoy tiene el cargo de CEO de Meta y su fortuna ascienda a casi 138 mil millones de dólares (REUTERS/Carlos Barria/File Photo) REUTERS

El empresario multimillonario, Mark Zuckerberg, con una fortuna valuada en casi 138 mil millones de dólares, tenía solo19 años cuando lanzó hace 20 años, el 4 de febrero de 2004, TheFacebook, la precursora de la actual red social que conocemos. En su versión inicial, la plataforma estaba diseñada para conectar a estudiantes de la Universidad de Harvard, desempeñando el papel de un “directorio digital” para los miembros de la institución.

El desarrollo de TheFacebook no se atribuye únicamente a Mark Zuckerberg como se podría imaginar. En ese momento era estudiante de Ciencias de la Computación en la Universidad de Harvard y sus compañeros de curso, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, contribuyeron al proyecto. La plataforma rápidamente ganó popularidad, superando los 400 usuarios y convirtiéndose en un fenómeno en Harvard, generando conversaciones entre la comunidad. Este éxito impulsó la decisión de extenderla a otras instituciones educativas en Boston, así como a las escuelas de la Ivy League y a las Universidades de Stanford, Columbia y Yale.

Cuando Zuckerberg creó TheFacebook era estudiante en Harvard y tenía solo 19 años (Reuters)

El nombre “TheFacebook” hacía referencia de manera literal a su traducción, que significa “el directorio de fotos”. Esta elección se alineaba con su objetivo de asociar las fotos de los usuarios a sus perfiles. Sin embargo, en 2004, Mark Zuckerberg se reunió con Sean Parker, creador de Napster, un servicio de distribución de música digital. Parker quiso colaborar, asumir el cargo de presidente ejecutivo y eliminar el “the” del nombre. Aunque inicialmente aceptó, al año siguiente, Parker fue arrestado y se desvinculó de la empresa. Como resultado, la red social adoptó el nombre que conocemos hoy en día: Facebook.

En septiembre de 2006, Facebook se volvió accesible para todos los usuarios de Internet en el mundo. Según el informe de enero de 2023 de las consultoras digitales We Are Social y Hubspot, la red social alcanzó los 2.958 millones de usuarios activos a nivel mundial, consolidándose en la primera posición entre las redes más utilizadas. Este dato representa un aumento de 24 millones respecto a octubre de 2022, según las mismas agencias. En 2024 la red social logró traspasar la frontera de los 3000 millones (hoy tiene aproximadamente 3.049 millones de usuarios). Por detrás, le siguen YouTube y Whatsapp.

Facebook es en 2024 la red social más utilizada

Sanciones en la universidad

Antes de la creación de Facebook, Mark Zuckerberg ya tenía experiencia en el ámbito. Tras ingresar a Harvard, desarrolló Coursematch, una plataforma que permitía a los alumnos visualizar los cursos en los que se habían inscrito. En 2003, también creó Facemash, una plataforma que recopilaba y modificaba fotos de estudiantes de Harvard, comparándolas entre sí. Los usuarios de esta red tenían la posibilidad de votar por quién consideraban más atractivo.

El desarrollo de Facemash generó serios problemas para el joven estudiante, resultando en sanciones por parte de las autoridades universitarias. Según sus propias declaraciones a The Harvard Crimson en un artículo del 19 de noviembre de 2003, Mark Zuckerberg fue acusado de “vulnerar la seguridad, violar los derechos de autor y violar la privacidad individual al crear el sitio web www.facemash.com”.

Zuckerberg enfrentó cargos derivados de una queja del Departamento de Servicios Informáticos, que señalaba el uso no autorizado de fotografías de los directorios en línea. A pesar de los problemas, no fue expulsado de la universidad. Sin embargo, optó por no regresar y se enfocó en su siguiente proyecto, que sería la creación de TheFacebook.

La acusación de plagio

Antes de unirse a Saverin, McCollum, Moskovitz y Hughes para lanzar TheFacebook, Zuckerberg fue contactado por otros estudiantes de Harvard: los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss, junto con Divya Narendra. Ellos tenían la intención de crear HarvardConnection.com, una red social dirigida a los estudiantes de la institución, y buscaron la colaboración de Zuckerberg para llevar a cabo su proyecto. A pesar de que el sitio estaba listo para ser lanzado, surgió TheFacebook y cambió el curso de los acontecimientos.

Los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss en 2016. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo) REUTERS

Seis días después del lanzamiento del sitio, los tres estudiantes de último curso de Harvard acusaron a Zuckerberg de haberlos engañado intencionadamente. Según Nicholas Carson de Business Insider, afirmaron que los había llevado a creer que les ayudaría a desarrollar una red social llamada HarvardConnection.com, cuando en realidad estaba utilizando sus ideas para crear un producto competidor, lo que generó tensiones entre las partes involucradas.

En 2004, los hermanos Winklevoss y Narendra presentaron una demanda legal en Massachusetts contra Zuckerberg por violación del contrato, apropiación de secretos comerciales, robo de derechos intelectuales y robo de códigos. Sin embargo, la denuncia fue desestimada en varias instancias de la justicia de Estados Unidos debido a la falta de pruebas. La versión no oficial de estos eventos fue llevada a la pantalla en la película dirigida por David Fincher, “The Social Network”, estrenada en 2010 en el Festival de Cine de Nueva York y aclamada como la mejor película del año por 400 medios y críticos internacionales.

El imperio de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg es actualmente el CEO en Meta, un conglomerado que engloba diversas empresas en los ámbitos de la informática, redes sociales y plataformas. Entre las destacadas se encuentran Facebook, Facebook Ads, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp, entre otras. Este conglomerado lo posiciona como uno de los principales gigantes tecnológicos a nivel mundial, compartiendo este estatus con empresas como Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet (Google).

El estatus de multimillonario lo alcanzó apenas cuatro años después del lanzamiento de Facebook. En 2008, a la edad de 23 años, ingresó al puesto número 321 en el ranking de las 400 personas más ricas de la Revista Forbes, con una fortuna valorada en 1,5 mil millones de dólares. Para 2011, esta cifra se incrementó significativamente, alcanzando los 17,500 millones de dólares.

Mark Zuckerberg alcanzó el estatus de multimillonario en apenas cuatro años tras el lanzamiento de Facebook (REUTERS/Laure Andrillon) REUTERS

En septiembre de 2022, Forbes informó que, por primera vez desde 2015, Mark Zuckerberg ya no figuraba entre las diez personas más ricas del mundo, y pasó al puesto número 11 con un patrimonio de 57,7 mil millones de dólares. La caída en el ranking se atribuyó a los cambios en la forma en que Facebook generaba ingresos, especialmente en la publicidad. La pérdida de acceso a ciertos datos impactó la efectividad de las campañas publicitarias, según señaló Mark Zgutowicz, analista de la firma de investigación y banca de inversión Benchmark, según lo publicado por Forbes.

El problema se originó en 2018, cuando la principal creación del empresario, Facebook, enfrentó una seria controversia. Diversos periódicos como The Observer, The Guardian y The New York Times informaron que la consultora política del Reino Unido, Cambridge Analytica, había utilizado los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, proporcionados por la empresa, con el propósito de influir en la campaña electoral de Donald Trump en 2016.

El fundador de Facebook se vio envuelto en una controversia por la utilización de datos de los miembros de la red para influir en las elecciones que tuvieron por ganador a Donald Trump. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

El incidente fue llevado ante la Justicia de Estados Unidos, lo que resultó en la comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso. Como consecuencia, Facebook fue multada con una cifra significativa después de que las autoridades determinaran que la empresa había violado los derechos de privacidad de sus usuarios. A pesar de estos desafíos legales, Facebook mantiene su posición como la red social con el mayor número de usuarios activos en todo el mundo.

Hace pocos días atrás, el fundador de Facebook debió pedir disculpas en la sesión “Las grandes tecnológicas y la crisis de la explotación sexual infantil en línea”, convocada por el comité judicial del Senado norteamericano. Zuckerberg no estuvo solo en la dura audiencia. Comparecieron junto a él Linda Yaccarino de X, Shou Zi Chew de TikTok, Evan Spiegel de Snap y Jason Citron de Discord para hablar sobre los peligros de las redes sociales para niños y adolescentes. Inició con la reproducción de un video en el que niños hablaban de haber sido intimidados en las plataformas de redes sociales. Luego, los senadores contaron historias de jóvenes que se suicidaron tras ser extorsionados por dinero tras compartir fotografías con depredadores sexuales. Zuckerberg fue cuestionado por las políticas de Instagram para evitar contenido relacionado al abuso sexual infantil.

Meta's CEO Mark Zuckerberg stands and faces the audience as he testifies during the Senate Judiciary Committee hearing on online child sexual exploitation at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 31, 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein REUTERS

¿Le gustaría ahora pedir disculpas a las víctimas que fueron perjudicadas por su producto?”, preguntó Hawley. Zuckerberg se levantó, se dio la vuelta y le habló a las familias. “Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir”, expresó.