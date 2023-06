Angelina Jolie: el sicario que contrató para que la matara, sus peligrosas adicciones y el Stone que lloró por ella

Angelina Jolie en la Premiere de Marvel Studios' por la película "Eternals", en 2021, en Los Ángeles (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

“No mucha gente sabe esto sobre mí, pero soy rubia natural. Mi cabello pasó de rubio claro naturalmente a un rubio más oscuro. Cuando tenía cuatro o cinco años, mi madre me tiñó el pelo de oscuro, decidió que siguiera así, y me quedé con eso”, le dijo a la revista alemana Das Neue Angelina Jolie que hoy cumple 48 años. Lo cierto es que además del inédito detalle de su pelo, existe otro mundo de sorpresas que asombran sobre Angelina Jolie, una salvaje caja de Pandora.

Su lucha contra la anorexia

Angelina Jolie es uno de esos casos no tan raros de una celebridad que no era muy popular en el colegio. Al menos, así la recuerda una amiga de la familia, Cis Rundle, que afirmó ser cuidadora ocasional de la futura estrella, que aparentemente tuvo una época difícil en su colegio de Beverly Hills, “Se burlaban de ella por sus labios y las chicas eran malas con ella”, dijo Rundle a Radar. Según su cuidadora, la madre de Jolie solía preocuparse por su hija, y no sólo porque Angelina sufriera acoso escolar. Rundle continuó, “Marcheline -su mamá- se asustaba porque Angelina no comía”. También afirmó que la madre de Jolie llevó a su hija al hospital durante lo que Rundle describió como una “etapa anoréxica”.

Además, el hermano mayor de Angelina, James Haven, admitió que “no presta mucha atención a la comida”. Por eso, Haven se preocupó mucho por su hermana tras la muerte de su madre en el 2007. Poco después de esto Jolie declaró a Evening Standard de Londres, “Siempre fui delgada y este año perdí a mi madre y paso por muchas cosas”.

Angelina Jolie a los 16 años, en una sesión de fotos en Los Ángeles, California. (Photo by Harry Langdon/Getty Images)

Fascinación por los cuchillos

Jolie sufrió problemas relacionados con la autoflagelación, de hecho, fue sorprendentemente abierta sobre su fascinación por los cuchillos. Una vez le dijo a Bárbara Walters que usaba cuchillos en el dormitorio en su primera relación: “Sos joven, estás borracha, estás en la cama, tenés cuchillos, la mierda ocurre ”. Aunque también los usó para hacerse daño a sí misma, la revista Ok! Magazine citó a la actriz diciendo, “Pasé por un período en el que, cuando me sentía atrapada, me cortaba. Tengo muchas cicatrices”. Luego confirmó que dejó de autolesionarse cuando adoptó a su primer hijo, Maddox, de Camboya en el 2002. En declaraciones a la revista Cosmopolitan al año siguiente, la actriz reveló que sus cuchillos estaban ahora fuera del alcance de su casa. Aunque también agregó, “Pero [los cuchillos] no desaparecieron. Y sí, cuando tenía 14 años, me corté y pasé por esa fase, pero no retomé y no voy a hacerlo, especialmente ahora que tengo a Maddox”.

Una peligrosa depresión

“Hay algo en la muerte que es reconfortante. La idea de que podrías morir mañana te libera para apreciar la vida ahora”, dijo a la revista People en 1996. Cuando protagonizó Gia (1998), una película para televisión de HBO sobre la trágica supermodelo Gia Carangi, Angelina se alejó de todo su entorno. Mientras promocionaba el film, declaró a Entertainment Weekly, “Gia tiene suficientes similitudes conmigo como para pensar que, o bien sería una purga de todos mis demonios, o bien realmente me afectará”.

Lamentablemente esto último se hizo realidad. La actriz se volvió suicida haciendo la película e incluso ideó un plan para terminar con su vida. Jolie dijo a IMDb, “Esto parecerá una locura, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara. [...] Con el suicidio viene toda la culpa de la gente que te rodea pensando que pudieron hacer algo. Con el asesinato de alguien, nadie asume esa responsabilidad culpable”. Por suerte, el sicario que intentó contratar tenía corazón. Según Angelina, el hombre insistió en que pensara en todo el asunto por un mes. Ella siguió el consejo del hombre y, luego de un mes, su salud mental empezó a mejorar. La abrumadora respuesta positiva a Gia, que le valió su segundo Globo de Oro, fue en última instancia lo que le ayudó a superar sus depresiones.

Angelina Jolie en 1991 (Photo by Harry Langdon/Getty Images)

Abierta con su consumo de drogas

La protagonista de Maléfica (2014) tiene un historial de consumo de drogas duras que a veces no se esfuerza en ocultar. En una entrevista con Vanity Fair reveló, “La heroína estuvo muy cerca de mí en toda mi vida”. Y la heroína no es la única droga con la que se relacionó. Jolie admitió consumir “casi todas las drogas posibles” en una entrevista sincera en 1998, que se publicó en The Daily Mail, admitió, “Cocaína, heroína, éxtasis, LSD, todo. [...] Recuerdo tomar LSD antes de ir a Disneyland. Empecé a pensar que Mickey Mouse era un hombre bajito de mediana edad con un disfraz que odiaba su vida. Esas drogas pueden ser peligrosas si no las tomas positivamente”.

Jolie llegó a decir que dejó de consumir drogas “hace mucho tiempo”, pero eso no era cierto, según el hombre que dice ser su antiguo proveedor. En el 2014, el traficante de drogas convicto Franklin Meyer publicó un video de Angelina con el peor aspecto. Meyer afirmó que lo grabó con el permiso de la actriz en una entrega en su casa de Nueva York en 1999. El hombre le dijo a National Enquirer, “Angie fue mi cliente por varios años. Le vendí heroína y cocaína”. Jolie emprendió acciones legales contra Daily Mail por utilizar el video, según reveló posteriormente Times.

Según Meyer, ella consumió estupefacientes justo antes de una gran entrevista promocional en el apogeo de su fase de chica salvaje de Hollywood. “Cosas que quizá son peligrosas y que te hacen sentir vivo. Te hacen sentir libre”, declaró Angelina en 2001. El mismo dealer declaró a la revista Life & Style que Jolie estaba drogada cuando habló con Charlie Rose de su película Inocencia interrumpida (1999), por la que ganó el Oscar a mejor actriz de reparto. Meyer alegó en 2010, “[Angelina Jolie había] consumido coca. [...] Hizo el programa y volvió después”. Cuando 60 Minutes se reunió con Jolie en Budapest al año siguiente, admitió al veterano corresponsal de CBS Bob Simon que bailó con el diablo en sus días de fiesta. “Pasé por tiempos duros y oscuros y sobreviví a ellos. No morí joven, así que soy muy afortunada. Hay otros artistas y personas que no sobrevivieron a ciertas cosas”, expresó Angelina a Simon, y continuó aceptando que tomó “demasiados riesgos” con su vida en aquel entonces, y que ella “estuvo cerca de demasiadas cosas peligrosas” como resultado de ese comportamiento imprudente. “Sigo siendo una chica mala”, agregó la actriz con una sonrisa, “Ya sabes, todavía tengo ese lado de mí, es sólo que ahora está en su lugar”.

Cirugía preventiva

En el 2013, Angelina Jolie reveló a través de un artículo de opinión en The New York Times que se sometió a una doble mastectomía luego de que los médicos descubrieran que tenía un alto riesgo de cáncer. “Soy portadora de un gen ‘defectuoso’, el BRCA1, que aumenta considerablemente mi riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovarios. Mis médicos estimaron que tenía un 87% de riesgo de cáncer de mama y un 50% de riesgo de cáncer de ovario, aunque el riesgo es diferente en el caso de cada mujer”, escribió. Se refirió a la intervención como “una escena sacada de una película de ciencia ficción”. Pero Jolie también dijo que luego de someterse a la cirugía reconstructiva de los senos, no se siente “menos mujer”.

Angelina Jolie junto a Brad Pitt y sus hijos en 2013, año en que se sometió a una doble mastectomía preventiva. REUTERS/Issei Kato/File Photo/File Photo

Dos años después, cuando los análisis de sangre revelaron un posible signo de cáncer incipiente, Angelina se sometió a la extirpación de los ovarios y las trompas de Falopio como medida preventiva. La actriz documentó su experiencia quirúrgica en The New York Times, escribiendo, “No es fácil tomar estas decisiones. Pero es posible tomar el control y afrontar cualquier problema de salud”. Los estudios también demostraron que al ser tan abierta sobre sus cirugías preventivas, Jolie tuvo un impacto significativo en el número de mujeres que se acercan a preguntar por las pruebas genéticas.

Lo que sus ex dicen

Asustar a una estrella del rock; ser mencionada en una canción; rechazar una invitación de boda. Puede que Angelina Jolie dejara atrás estas relaciones, pero no sin algunas impresiones fuertes.

Jonny Lee Miller no fue la primera pareja de Angelina. La estrella salió, e incluso vivió con un hombre desconocido, por varios años en su adolescencia. Pero la celebridad británica fue la primera en mencionar su nombre en público. La pareja se conoció en 1995 en el rodaje del thriller cibernético Hackers y, tras una breve separación, decidieron casarse un año después. Para la ocasión, Jolie lució una remera blanca con el nombre de Miller escrito con sangre. Como era de esperar, dadas las apresuradas circunstancias, el matrimonio no duró y en 1999 se divorciaron oficialmente. Aún así, mantienen una buena relación desde entonces, tanto que en 2021 surgieron rumores de que su relación platónica volvió a ser romántica. Al parecer, las fotos de la pareja saliendo de sus respectivas casas en varias ocasiones fueron la prueba. Miller se niega a comentar sobre su relación con Jolie. Pero al menos en 2017 confirmó en una entrevista con Stuff, “Sí, seguimos siendo amigos. Eso es todo lo que vas a conseguir”.

Angelina Jolie declaró una vez a la revista Girlfriends que su primer paso por el altar habría sido con Jenny Shimizu si su coprotagonista de Hackers no se hubiera adelantado. La pareja inició su romance en el rodaje de Foxfire en 1996, el mismo año en que la futura ganadora del Oscar se casó con Jonny Lee Miller. Pero no se trataba del típico triángulo amoroso. Shimizu reveló que Jolie llevó a cenar tanto a ella como a Miller para poner sobre la mesa todos sus sentimientos. Por supuesto, al final, Angelina terminó distanciándose de la supermodelo y divorciándose de su esposo. Pese a todo, Shimizu mantuvo una relación civilizada con Jolie. En el 2014, la invitó a su boda con Michelle Harper, la cual Angelina declinó. La ex novia decepcionada más tarde hizo su descargo a Dish Nation, “No es que quisiera que me llevara al altar ni nada de eso. Pero habría sido genial que hubiera venido”.

En 1997, Angelina interpretó a una stripper en el video musical del single de The Rolling Stones Anybody Seen My Baby?, dejando completamente impresionado nada menos que al cantante de la banda. En ese momento Mick Jagger estaba casado con Jerry Hall. La supermodelo estaba embarazada de su cuarto hijo. Pero eso no impidió que el rockero persiguiera a Jolie. Jagger siguió llamando a la estrella hasta que ella cedió a una decepcionante cita en Florida. Mick continuó dejando mensajes telefónicos en los que, según afirma un amigo de la madre de Jolie, “prácticamente sollozaba”, informó Daily Mail. Las lágrimas debieron surtir efecto ya que ambos siguieron viéndose durante los dos años siguientes. En la biografía de Christopher Andersen, Mick: The Wild Life And Mad Genius Of Jagger, el cantante explica por qué estaba tan encaprichado con Jolie, “Me asusta un poco. Eso me gusta”.

La vida amorosa de Angelina dio otro giro a principios de siglo, cuando intercambió votos con otra estrella de Hollywood: Billy Bob Thornton. “Firmamos el compromiso de nuestra vida el día de nuestro aniversario. Incluso fue ante notario”, reveló ella a la prensa. La pareja sólo había salido un par de meses antes de decidir casarse. Pero una vez más este matrimonio tampoco duró. Los actores se divorciaron en el 2003 pero, igual que con su primer esposo, Jolie mantuvo una buena relación con Thornton. De hecho, en una entrevista en el 2018 con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, él confirmó que no tenía más que buenos recuerdos de su romance, “Fue una época genial. Angie sigue siendo mi amiga y es una gran persona y ha hecho mucho. Hace películas que son importantes para ella, tengan éxito o fracasen. Sigue haciendo aquello en lo que cree y siempre la respetaré por eso”. Thornton afirmó que lo que chocaban eran sus formas de vida más que sus personalidades, “El suyo es un estilo de vida global y el mío es agorafóbico. Esa es la única razón por la que probablemente no seguimos juntos”.

Angelina Jolie y Billy Bob Thorton se divorciaron en 2003

Se dice que Val Kilmer, que interpretó al Rey Felipe II en la epopeya histórica del 2004, Alexander, había mantenido una relación sentimental con Angelina, quien interpretó a la Reina Olimpia. Y no disipó precisamente esas habladurías en sus memorias, I´m Your Huckleberry, publicadas 16 años después. Al describir la naturaleza de su relación con Jolie, Kilmer escribió poéticamente, “Fui rescatado de un infierno helado de soledad por otro ángel. Cuando la gente me pregunta cómo es Angelina, siempre digo que es como otras mujeres y otras superestrellas, pero más. Más hermosa, más sabia, más trágica, más mágica. Con los pies en la tierra”. Y las efusividades no se detuvieron ahí. Kilmer también admitió que se moría de ganas de besar a Jolie antes de conocerse, e incluso intentó convencer al director Oliver Stone de que incluyeran más escenas de sexo entre sus personajes. También describió a la humanitaria, que acababa de adoptar a su hijo Maddox en el momento de su aparente noviazgo, como “la imagen perfecta de un estrellato inabordable y un instinto maternal imposiblemente chic”.

La decadencia de Brangelina

Hollywood tuvo su pareja más poderosa en el 2006, cuando los coprotagonistas de Sr. y Sra. Smith (2005) confirmaron que estaban juntos con la noticia de que esperaban una hija. Angelina Jolie y Brad Pitt se comprometieron seis años después, en el 2012, y en el 2014 se dieron el “Sí, quiero”. Su boda pareció haberles dado mala suerte. En el 2016 la pareja se separó. Tres años después se divorciaron. Y las cosas se pusieron cada vez peor desde entonces gracias a demandas que involucran desde abuso doméstico hasta ventas de bodegas.

Brad Pitt y la actriz Angelina Jolie posan en el estreno de "The Tree of Life" en LACMA en Los Ángeles el 24 de mayo de 2011 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Según TMZ, Jolie se cansó del supuesto consumo de marihuana y alcohol de Pitt, y dijo que tenía problemas de ira. En respuesta, Brad hizo una declaración a People, “Estoy muy triste por esto, pero lo que más importa ahora es el bienestar de nuestros hijos. Pido amablemente a la prensa que les dé el espacio que se merecen durante este momento difícil”. Más tarde se informó de que la relación no era tan buena como parecía. Una fuente dijo a US Weekly, “Peleaban mucho a lo largo de los años y no estaban de acuerdo en muchas cosas. Las peleas empeoraron y discreparon mucho sobre la crianza de los hijos”.

En una charla del 2017 con GQ, Pitt admitió que no quería separarse de Jolie, “El primer impulso es aferrarse. Y luego tienes un cliché: ‘Si amas a alguien, déjalo ir’. Ahora sé lo que significa, sintiéndolo”. Brad pareció reconocer de nuevo su mala suerte en la entrevista cuando afirmó que él y Angelina estaban tratando de resolver sus acuerdos familiares, “Oí decir a un abogado, ‘Nadie gana en los tribunales, sólo es cuestión de quién sale más perjudicado’. Y parece cierto. Te pasas un año centrado en construir un caso para demostrar tu punto de vista y por qué tienes razón y por qué ellos están equivocados, y es sólo una inversión en odio vitriólico. Simplemente me niego. Y, por suerte, mi socio en esto está de acuerdo”. Desde entonces los únicos comentarios que ha hecho sobre Jolie han sido a través de sus abogados.

Mientras se tramitaba la solicitud de divorcio, el FBI y el Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia del Condado de Los Ángeles investigaban a Brad Pitt tras las acusaciones de abuso infantil. La investigación respondía a que Pitt había agredido a su hijo Maddox en el jet privado de la pareja en septiembre del 2016, según TMZ. La pareja comenzó a discutir después de que su jet despegara, y durante la pelea su hijo Maddox intervino para defender a Jolie. TMZ informó, “Brad entonces se abalanzó sobre el niño y Angelina saltó entre ellos para bloquear a su marido. Brad conectó de alguna manera con su hijo”. Según People, Pitt estaba borracho y se puso verbal y físicamente abusivo con uno de sus hijos, mientras Jolie y sus otros hijos estaban presentes. Una fuente cercana a Pitt dijo, “Se toma el asunto muy en serio y dice que no cometió ningún abuso contra sus hijos”.

La disputa incluyó la venta del chateau de Miraval

Fue absuelto de las acusaciones en noviembre del 2016, pero la situación complicó su divorcio. El juez John W. Ouderkirk estaba supervisando el caso hasta que un tribunal lo apartó por una infracción ética. Según The Guardian, Ouderkirk fue separado por no haber revelado una relación profesional con los abogados de Pitt. En resumen, su supervisión del caso de divorcio suponía un conflicto de intereses. Tras la retirada del juez, la batalla por la custodia volvió a empezar.

Como si su caso de divorcio no fuera complicado, Angelina afirmó que Brad no había pagado la manutención de sus hijos durante más de un año tras su separación. Aparte de la batalla por la custodia de sus hijos, los actores están en guerra por sus bienes y propiedades, sobre todo su bodega francesa, Chateau Miraval. Pitt lanzó una demanda contra Jolie, alegando que ella vendió su parte de la bodega sin su conocimiento.

Angelina dijo a The Guardian en el 2021 que la decisión de divorciarse no fue fácil, y la dejó sintiéndose “rota”. “A veces podés sobrevivir a las cosas, pero no saber cómo sentir y vivir de la misma manera”, hablando del impacto que le causó el divorcio.

Angelina Jolie es un ícono de estilo y hace cuestión de semanas lanzó una marca propia Atelier Jolie. (Photo by Stefania D'Alessandro/Getty Images)

¿El amor después del amor?

En el 2021 la prensa se encendió con el nuevo romance de Angelina: la noticia de que estaba en pareja con Abel Makkonen Tesfaye, el cantante de The Weekend estalló en todos los portales cuando los vieron cenando juntos. Se conocieron porque los hijos de la actriz son fanáticos de su música. Jolie pareció eludir la pregunta cuando Daily Pop de E! News le preguntó sobre su relación con el cantante de R&B. Pero su presunto pretendiente volvió a dar que hablar a principios del 2022 cuando lanzó Dawn FM. En el tema Here We Go Again, canta “Mi nueva chica, es una estrella de cine. La amo tanto, la hago gritar como Neve Campbell. Pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos depresivos. Porque nena, es una estrella de cine”. Al parecer su relación es amistosa. Una fuente dijo a US Weekly, “Angelina y The Weekend han tenido algunos encuentros, pero no hay nada romántico entre ellos, al menos eso es lo que dicen los amigos”.

Lo último que se sabe del corazón de Angelina es que tiene un nuevo “amigo”, el multimillonario heredero David Mayer de Rothschild. El parecido del nuevo candidato con su ex, Brad Pitt, es lo que más llamó la atención.

El nuevo novio de Angelina es el millonario David Mayer de Rothschild

Sus flamantes 48 años parecen un siglo sabiendo el camino recorrido de una de las mujeres más bellas de la historia. “¿Terapia? No necesito eso. Los roles que elijo son mi terapia”, se defiende ante los dedos acusadores, y dispara, “Ama a una persona, cuidala hasta que mueras. Ya sabés, criar hijos. Ten una buena vida. Ser un buen amigo. Trata de ser completamente quien eres. Descubre lo que amas personalmente. Y cómo ir tras eso con todo lo que tienes sin importar cuánto te cueste”.

Angelina Jolie posa en el estreno de la película Eternals con sus hijos Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh y Knox, el 18 de octubre de 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Porque a pesar de sus tantos coqueteos con la muerte y el peligro, Angelina Jolie parece haber encontrado la llave para su estabilidad y la cura de todos sus males: el amor por sus hijos.

